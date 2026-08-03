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Кавказский узел

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08:57, 3 августа 2026

Отчет властей о снижении цен на бензин вызвал скепсис жителей Северной Осетии

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На АЗС Северной Осетии в течение последней недели цены на бензин остаются примерно на том же уровне, заявили местные жители, комментируя сообщение Росстата о снижении стоимости горючего в ряде регионов.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля в Северной Осетии лимит на отпуск топлива для местных жителей был увеличен до 50 литров, а для жителей других регионов – до 30 литров.

В 23 регионах России зафиксировано снижение цен на бензин. В 18 регионах, в том числе в Адыгее, цены снизились менее чем на 5 процентов, передало 31 июля РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.

Сообщение о снижении цен на топливо было опубликовано в Instagram*-паблике northossetia, на который подписаны около 387 тысяч пользователей. На 08.50 мск 3 августа публикация набрала 120 отметок "Нравится" и 44 комментария.

Часть участников обсуждения усомнилась в сообщении о снижении цен. "Интересно, это где?" – написал alan786198.

"Интересно, где подешевел? Не пишите ерунду", – заявила petrovaalbina7.

"Есть жители регионов, где бензин подешевел? Насколько сильно приврали в новости?" – спросил пользователь green_m0nstr.

Комментаторы, позиционирующие себя как жители Северной Осетии, поинтересовались, когда снижение цен затронет республику.

"Нам зачем другие регионы? Когда в Осетии все подешевеет?" – задалась вопросом albina_gussayti_90166.

"Можете перечислить? А то мы не нашли на Кавказе таких регионов", – указал leopard___777__.

"Бред несете", – написал пользователь umma_al07. "Цирк", – заявил dimon_1082.

"Где?" – спросил пользователь sv.7764.

"Сколько админ получил за этот пост?" – задался вопросом russlan2108.

Напомним, 24 июля более четверти АЗС Северной Осетии остались без топлива. Власти ограничили продажу бензина автомобилистам из других регионов 20 литрами за одну транзакцию, а жители республики могли заправить до 40 литров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что топливо в республике стоит вдвое дешевле, чем в Кабардино-Балкарии. Пользователи соцсети оспорили эту оценку, указав, что реальные цены на местных АЗС значительно выше заявленных. Они также пожаловались на очереди и отсутствие топлива в вечернее время.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис в регионах юга России вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования и привел к образованию очередей в автомастерских. Из-за длительного ожидания водители вынуждены обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, указали аналитики.

Массовый перевод автомобилей на газ не позволит решить проблему с топливом, поскольку необходимая для этого инфраструктура пока отсутствует. Создать ее в короткие сроки невозможно, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, кризис стал поводом обратить внимание на уже действующие программы, которые реализуются значительно медленнее, чем планировалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что повышенный спрос на установку ГБО будет временным. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС интерес водителей к переходу на газ снизится, указал он.

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Автор: "Кавказский узел"

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