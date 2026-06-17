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15:00, 17 июня 2026

Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части и торговлю наркотиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил военнослужащего Станислава Емельянова к 20 годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части, краже и торговле наркотиками.

Согласно материалам дела, военнослужащий Станислав Емельянов с 27 августа 2024 года до 11 февраля 2025 года уклонялся от прохождения военной службы. В январе 2025 года похитил чужое имущество.

По версии следствия, чтобы отомстить другому человеку за ранее высказанные претензии относительно пропажи ювелирного изделия, Емельянов поджог его автомобиль. А в феврале 2025 года приобрел через интернет наркотики в крупном размере и с целью сбыта поместил в пять тайных закладок. В этот момент он был задержан полицией, сообщила сегодня пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Емельянов имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление, наказание по которому полностью не отбыл. С учетом этого суд признал его виновным в самовольном оставлении части, краже, уничтожении чужого имущества и торговле наркотиками, и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, сказано в сообщении.

Комментариев от Станислава Емельянова или его представителей относительно приговора суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил контрактника Льва Сидорова к году лишения свободы, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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