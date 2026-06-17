Александр Валов

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Александр Валов - бывший главный редактор сайта «БлогСочи». Валов осужден по обвинению в вымогательстве денег у депутата Госдумы, отбывает наказание в колонии в Иркутской области. 28 ноября 2022 года Валов должен был прибыть в суд для рассмотрения ходатайства об УДО, но накануне был отправлен в ШИЗО и переведен на строгий режим в иркутсткой ИК № 14.18 января 2023 года Ангарский горсуд обязал Валова после освобождения два года не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции. В феврале 2023 года стало известно об избиении Валова в колонии.

Суды по претензиям бывшего депутата

16 июня 2026 года Лазаревский районный суд оставил требования бывшего депутата к Валову без рассмотрения. Напсо дважды не явился на заседания, а защита представила новые данные о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства. Суд пришел к выводу, что претензии Напсо несостоятельны . Разбирательство по иску Юрия Напсо к Александру Валову было возобновлено судом в Сочи спустя девять лет - в мае 2026 года .

При этом, с апреле 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо , позже он был объявлен в федеральный розыск по делу об изнасиловании, однако дело было прекращено без раскрытия подробностей. Еще в 2024 году Центральный суд Сочи по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства предприятия, землю и недвижимость, которыми владел Напсо и связанные с ним лица .

Александр Валов продолжает добиваться расследования исчезновения изъятых у него в 2018 году 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро. В сентябре 2023 года он обратился в Следственный комитет Российской Федерации.

26 декабря 2018 года Александр Валов был признан виновным в том, что он якобы вымогал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей в обмен на удаление с портала «БлогСочи» статьи о том, что депутату принадлежит бассейн на сочинском общественном пляже. Приговор Лазаревского районного суда Сочи вынесли 26 декабря 2018 года - ему назначили шесть лет колонии и штраф 700 тысяч рублей 1 .

По версии следствия, Валов получил 300 тысяч рублей за отказ от публикации материалов, критикующих депутата и рассказывающих о принадлежащем депутату Напсо и его родственникам имуществе. Сам Валов утверждал, что 300 тысяч рублей были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование с работой на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт".

Чем известен “БлогСочи”

Накануне Зимней Олимпиады Валов активно выступал против местной власти, принимал участие в митинге за отставку мэра города Анатолия Пахомова, а в 2016 году собирал деньги через интернет на издание большим тиражом брошюры «Пахомов. Итоги». В своих публикациях Валов критиковал последствия Олимпиады, расследовал коррупцию и критиковал проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в Сочи.

Хроника преследования

В июле 2016 года помощник депутата, предприниматель Алексей Дынин написал на Валова заявление в ФСБ и полицию. Сначала в возбуждении уголовного дела отказали, но в январе 2018 года постановление об отказе в возбуждении дела было отменено.

19 января 2018 года Валова задержали, проведя обыски в его квартире.

21 января судья Центрального районного суда Сочи арестовал блогера. Валов потребовал отвода судьи, так как он писал про него критический материал и сомневается в непредвзятости. Судья заявил, что не читал этот текст.

В ходе подготовки к процессу адвокаты Валова выяснили, что 26 июля 2016 года Центральный районный суд Сочи разрешил УФСБ по Краснодарскому краю прослушивать телефон, читать электронную почту Валова, а также следить за ним. Причиной для этого стала его «причастность к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов».

Судебный процесс начался в октябре 2018 года. Адвокаты и сам Валов неоднократно заявляли отвод судье Лазаревского районного суда Сочи Николаю Трухану, в частности в связи с тем, что его работа неоднократно подвергалась критике в публикациях «БлогСочи». Эти ходатайства не были удовлетворены. Во время судебных заседаний судья задавал Валову вопросы об его этнической принадлежности и открыто демонстрировал предвзятое к нему отношение.

В декабре 2018 года судья Николай Трухан приговорил блогера к шести годам колонии общего режима по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере») и выплате в 700 тысяч рублей, 300 тысяч из которых - возмещение «морального вреда» депутату Госдумы от ЛДПР Юрию Напсо.

В декабре 2020 года Александр Валов был помещен в штрафной изолятор колонии в Иркутской области. Решение о переводе Валова в ШИЗО мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а некой «оперативной необходимостью».

В июле 2021 года Валову удалось передать родным письмо, в котором жаловался на невыносимые условия содеражния. В июне 2022 года Валову изменили условия со строгих на общие.

28 ноября 2022 года Валова должны были доставить в Ангарский городской суд для рассмотрения его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Но накануне его отправили в ШИЗО, а также снова перевели на строгий режим.

18 января 2023 года Александру Валову суд в Ангарске назначил два года надзора с запретом на выезд из Сочи и обязал его являться в отдел полиции два раза в месяц.

Александр Валов был избит в колонии, об этом он сообщал на процессе по административному надзору. 7 февраля 2023 года адвокат Михаил Беньяш* сообщил, что по данным администрации колонии № 4 управления ФСИН по Иркутской области, Валов "убыл на лечение 24.01.23" в колонию №6 по Иркутской области "с личным делом".

Международная организация ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) считает Александра Валова российским гражданским журналистом, неправомерно находящимся в заключении за свою профессиональную деятельность. Также к числу несправедливо преследуемых журналистов Александра Валова относит и базирующийся в Нью-Йорке «Комитет по защите журналистов» (CPJ).

Биография

Александр Игоревич Валов родился 9 сентября 1984 года в городе Байкальске Иркутской области, житель Сочи, неоконченное высшее образование, индивидуальный предприниматель, владелец и главный редактор интернет-издания «БлогСочи».

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.