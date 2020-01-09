Блогер Валов пожаловался на условия в колонии

09 января 2020, 19:34

Осужденный главред сайта "БлогСочи" Александр Валов за месяц обвинен в двух нарушениях правил колонии и теперь ему грозит ужесточение режима, рассказала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", осужденный по обвинению в вымогательстве главред сайта "БлогСочи" Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии в Иркутской области, сообщил адвокат Михаил Беньяш 17 декабря. Решение о переводе Валова в ШИЗО мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а некой «оперативной необходимостью», отметил адвокат.

26 декабря 2018 года суд признал Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. В августе Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор Валову. Решение будет обжаловано, рассказали адвокаты.

Главный редактор «Блога Сочи» Александр Валов будет находиться в ШИЗО до 18 января, после чего ему ужесточат режим как злостному нарушителю. Об этом рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Иркутской областной коллегии адвокатов Инна Марченко, которая посетила Валова в колонии 30 декабря и опросила его под протокол.

Валов сообщил адвокату, что прибыл 4 декабря 2019 года в ИК-14 и в его личном деле стоит пометка «специальный учет». Адвокат Марченко пояснила, что с такой пометкой в колонии прибывают люди склонные к нарушению режима, готовые бороться за свои права, не согласные с приговором, к ним со стороны сотрудников ФСИН оказывается особо пристальное внимание.

«Александр рассказал, что через 14 дней карантина был помещен в ШИЗО. Его постоянно провоцируют, составляют надуманные рапорты, например, что после отбоя он находился в куртке на кровати или обратился к сотруднику на «ты». Он утверждает, что ничего подобного не было. С 19 декабря он в изоляторе, отпускали только раз, когда его посещали члены ОНК», - рассказала адвокат,

Она отметила, что при водворении в ШИЗО у Валова изъяли материалы уголовного дела, а также сборники УК РФ и УПК РФ.

«Он жалуется на холод, одет в робу, которую выдали в колонии, в ШИЗО температура +15 градусов, у него нет теплых вещей. Жалуется на акклиматизацию. Писал заявление в прокуратуру на холод в камере, но заявление не зарегистрировали в спецчасти, утверждает Валов. Ему сказали, что у него достаточно нарушений и его переведут в строгие условия содержания, как злостного нарушителя. Это фактически ужесточение режима, камерное содержание, где разрешена одна посылка и одно свидание в год», - сообщила адвокат. Она добавила, что с протоколами о нарушении распорядка Валова не ознакомили и тем самым лишили его права эти протоколы обжаловать.

Члены ОНК Иркутской области несколько раз встречались с Валовым, он жалуется на холод в камере ШИЗО и плохое освещение, рассказал член региональной ОНК Евгений Иванов. Он посещал ИК-14 26 декабря 2019 года, а 5 января 2020 года колонию посещали другие члены ОНК.

«26 декабря мы его застали в карантине, он только что вышел из ШИЗО, куда был помещен за нарушение режима. Он виновным себя не считает и намерен добиваться полного оправдания. Но пока он только делает себе хуже, поскольку ему будет ужесточен режим, а это значит, что он не может рассчитывать на УДО. Нам он сообщил, что у него нет никакой информации по уголовному делу, на какой стадии обжалование, на условия содержания не жаловался», - рассказал Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

5 января Валова в ШИЗО посещали другие члены ОНК, в ближайшие дни будет составлен отчет по посещению, отметил он. «Они говорят, что в помещении изолятора очень холодно и очень плохое освещение. Все это будет описано в рекомендациях, которые направят руководству УФСИН Иркутской области», - сказал Иванов. По словам члена ОНК, Валова должны были выпустить из изолятора 31 декабря 2019 года, что и было сделано, но на следующий день он снова оказался в ШИЗО до 18 января - по версии сотрудников колонии, у него нашли телефон с выходом в интернет.

Мать Валова Ольга Сараева рассказала, что после прибытия в колонию ее сыну не предоставили возможности связаться с родственниками, а посылку с теплыми вещами Александр получить не может, поскольку находится в ШИЗО. По словам женщины, о том, что Валова направляют в Ангарск, его родные узнали от адвокатов. Администрация колонии, которая должна была сама уведомить об этом родственников в течение 10 дней, родителей блогера об этом не известила. Посылку с вещами родители отправили ему 16 декабря.

«Мы в посылку лимоны, мандарины, мед положили. Теплые носки и шапку, но он получить ничего не может, 18 января ее отправят обратно и она зачтется в то количество (передач), которое ему положено», - рассказала женщина. Сараева отметила, что обратилась к руководству ФСИН России с просьбой проверить жалобы ее сына, а также в прокуратуру Иркутской области и к уполномоченному по правам человека в России.

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