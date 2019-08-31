Суд в Краснодаре подтвердил приговор Валову

31 августа 2019, 02:07

Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор главреда "БлогСочи" Александра Валова. Решение будет обжаловано, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года суд признал виновным Валова в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. По просьбе адвокатов, которые после приговора не смогли встретиться с Валовым, суд перенес рассмотрение апелляции на 25 апреля. Впоследствии Краснодарский краевой суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор Валову из-за грубых нарушений, сообщил адвокат Михаил Беньяш. Он уточнил, что материалы были отправлены в Лазаревский районный суд Сочи, который, по мнению краевого суда, допустил ряд грубых нарушений.

"Суд первой инстанции подготовил дело и направил апелляционную жалобу Валова..., ознакомил его со всеми процессуальными документами, которые поступили за это время", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Беньяш. После этого на 29 августа было назначено рассмотрение жалобы, но суд перенес ее рассмотрение на 30 августа. "Суд длился с 11.00 мск до 17.00 мск, то есть фактически целый рабочий день", - отметил адвокат.

Валов принимал участие в заседании посредством конференц-связи из Армавирского СИЗО № 2, рассказал он. Со стороны защиты в заседании также принимал участие общественный защитник Евгений Витишко. Адвокат Сергей Костюк не смог приехать из-за того, что вчера после суда сломал ногу, рассказал адвокат. Также в зале суда присутствовал представитель потерпевшего Юрия Напсо.

"Все наши доводы не вызвали никакой реакции у судей. Они просто сидели молча. Молчал и представитель потерпевшего Юрия Напсо", - рассказал Беньяш. По его словам, Валов на судебном заседании был очень зол и раздражителен. "Говорил четко, но раздраженно, после чего его лишили слова... Судьи отключили Валова от конференцсвязи и лишили его не только участия в прениях, но и последнего слова", - рассказал адвокат.

В ходе слушания по существу дела главреда "БлогСочи" Александра Валова 10 октября 2018 года судья интересовался, является ли подсудимый евреем, чем вызвал возмущение стороны защиты.

"Мы будем подавать кассацию на решение краевого суда, оставившего приговор первой инстанции в силе», - пояснил Беньяш.

Защита была уверена, что "суд хотя бы снизит срок заключения Валову", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк, который не смог приехать в суд из-за травмы ноги. "Но этого не произошло. Будем подавать кассацию. Валов держится», - отметил Костюк.

Представлявший интересы Валова в качестве общественного защитника Евгений Витишко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он приехал на суд защищать не только Валова, но и его адвокатов. Он рассказал, что из-за судьи первой инстанции у них возникли проблемы.

Суд по делу главреда "БлогСочи" Александра Валова не позволил защите блогера задать вопросы потерпевшему, депутату Госдумы Юрию Напсо, на заседании 16 ноября 2018 года. Судья удалил с заседаний до конца процесса адвокатов Александра Попкова и Михаила Беньяша после очередной попытки защиты заявить ему отвод.

"Когда судья понял, что Напсо стал путаться в показаниях... то спас ситуацию тем, что стал обвинять адвокатов в ненадлежащем поведении в суде и даже вынес в отношении них письменное постановление, из-за которого их могут лишить адвокатского статуса и их правозащитной деятельности", - рассказал Витишко, пояснив, что ничего подобного не было. "Адвокаты Валова просто выполняли свой профессиональный долг и выясняли истину", - рассказал он.

Адвокаты написали жалобу на это постановление. "Я готовился выступить в качестве свидетеля в данном процессе. Но судьи категорически отказались рассматривать жалобу адвокатов и выслушивать меня, хотя все это взаимосвязано. Но мы ничего не могли поделать. Я лично полагаю, что все было решено заранее и чтобы мы не говорили, какие бы не представляли доказательства исход был один, - оставить данный приговор в силе», - считает Евгений Витишко.



"Приговор вступил в силу 30 августа. Валову придется сидеть еще четыре года. Это большой срок... два года он уже отсидел", - рассказал он.

Витишко также сообщил, что будет писать кассационную жалобу на приговор, вступивший в силу. "Мне показалось что Валов не сломлен, полон решимости бороться", - сказал он.

О случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" информирует на тематической странице "Преследование активистов".