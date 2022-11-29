Сочинский блогер Валов отправлен в штрафной изолятор

29 ноября 2022, 17:09

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Бывшего главреда сайта "БлогСочи" Александра Валова отправили в ШИЗО в иркутской колонии и не доставили на суд, который должен был рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении. Валов также переведен на строгий режим содержания.

Как писал "Кавказский узел", осужденный по обвинению в вымогательстве главред сайта "БлогСочи" Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии в Иркутской области, сообщил адвокат Михаил Беньяш* 17 декабря 2019 года. Решение о переводе Валова в ШИЗО мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а некой «оперативной необходимостью», отметил адвокат. 9 января 2020 года адвокат Валова сообщил, что блогера сочли злостным нарушителем правил колонии. В июле 2021 года Валов через освободившегося заключенного передал родным письмо, в котором пожаловался, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор.

26 декабря 2018 года суд признал Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. В августе Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор Валову. Решение будет обжаловано, рассказали адвокаты.

Бывший главный редактор издания "БлогСочи" Александр Валов, который отбывает наказание в колонии в Иркутской области, отправлен в в ШИЗО, сообщила бывший сопредседатель "Профсоюза журналистов и работников СМИ" Софья Русова. По ее словам, 28 ноября было запланировано рассмотрение ходатайства Валова об условно-досрочном освобождении в Ангарском городском суде.

"Накануне суда Валова отправили штрафной изолятор. Также он сообщил, что ему ужесточают режим содержания с общего на строгий, он будет ограничен в возможностях звонков, — раньше он изредка мог звонить — в посылках, свиданиях и так далее", - привел ее слова правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Русова добавила, что Валову остается четыре месяца до освобождения из колонии, и защита надеялась на условно-досрочное освобождение, говорится в публикации.

На сайте Ангарского городского суда не содержится информации о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении Валова.

"Кавказский узел" также писал, что 14 сентября суд в Москве удовлетворил требование прокуратуры о ликвидации "Профсоюза журналистов и работников СМИ". Прокуратура не представила никаких убедительных оснований для ликвидации профсоюза, решение будет обжаловано, заявил адвокат Максим Крупский.

"Профсоюз журналистов и работников СМИ" возник в связи с нападением на правозащитников и журналистов на границе Ингушетии и Чечни, совершённым 9 марта 2016 года. Тогда были избиты восемь правозащитников и журналистов, а также водитель микроавтобуса Сводной мобильной группы, который вез их из Беслана в Грозный.

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**внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.