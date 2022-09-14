Московский суд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

14 сентября 2022, 19:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве удовлетворил требование прокуратуры о ликвидации "Профсоюза журналистов и работников СМИ". Прокуратура не представила никаких убедительных оснований для ликвидации профсоюза, решение будет обжаловано, заявил адвокат Максим Крупский.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по иску прокуратуры Москвы о ликвидации межрегиональной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ", работа которой была приостановлена 4 июля по решению суда в связи с возбуждением административного дела по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом для возбуждения дела названа публикация на сайте организации. По словам адвоката Максима Крупского, профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, хотя эти процедуры являются обязательными.

"Профсоюз журналистов и работников СМИ" возник в связи с нападением на правозащитников и журналистов на границе Ингушетии и Чечни, совершённым 9 марта 2016 года. Тогда были избиты восемь правозащитников и журналистов, а также водитель микроавтобуса Сводной мобильной группы, который вез их из Беслана в Грозный.

Московский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство городской прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации". "Исковые требования прокурора города Москвы подлежат удовлетворению, суд решил ликвидировать организацию", - процитировал слова судьи "Интерфакс".

Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые нарушения, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. По ее словам, выяснилось, что с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счёт организации поступил только один членский взнос. Также прокурор указала, что члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, в частности в поддержку осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, проводили сбор средств в поддержку СМИ, признанных иноагентами, и распространяли публикации с неправомерной информацией, говорится в сообщении.

Членами профсоюза являются более 600 журналистов, основная их часть – это работники независимых СМИ из примерно 40 регионов России. У организации есть 11 самостоятельных региональных подразделений. В СКФО и ЮФО у профсоюза нет первичных организаций, однако профсоюз проводил кампании в поддержку дагестанских журналистов Светланы Анохиной и Абдулмумина Гаджиева, дагестанской газеты «Черновик», ингушской активистки Зарифы Саутиевой, рассказал ранее "Кавказскому узлу" представитель профсоюза Андрей Жвирблис. Кроме того, по его словам, профсоюз обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по фактам обвинений и угроз со стороны руководства Чечни в адрес СМИ и журналистов.

Адвокат Максим Крупский счел решение суда предсказуемым. "Несмотря на устойчивость нашей позиции, решение суда было предсказуемо для тех реалий, в которых мы живем. В доводах прокуратуры мы не услышали сегодня ничего нового, и я по-прежнему считаю ее позицию необоснованной и незаконной. Прокуратура не представила никаких убедительных оснований для ликвидации профсоюза", - привел его слова "Центр защиты прав СМИ"* в своем Telegram-канале.

По словам Крупского, решение будет обжаловано. "В своем выступлении в суде я говорил, что ликвидация – это крайняя, самая тяжелая мера, на которую идет государство в отношении организации. Нам не было представлено ни одного неопровержимого доказательства того, что профсоюз представляет какую-либо опасность для общества и его ликвидация – соразмерная мера. Наша позиция в суде не была опровергнута прокуратурой, тем не менее, суд вынес решение о ликвидации организации. Мы пока не получили мотивировку решения, но в любом случае будем его обжаловать", - приводятся его слова в сообщении.

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