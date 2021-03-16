16 марта 2021, 18:25

Ингушский общественный и политический деятель, член Ингушского комитета народного единства, бывший замдиректора государственного учреждения «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» в Ингушетии. 12 июля 2019 года арестована по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти. 10 марта 2021 года переведена под домашний арест, но по апелляции прокуратуры 16 марта возвращена в СИЗО.

Судебное следствие

9 марта 2021 года на суде один из свидетелей обвинения заявил, что Зарифа Саутиева давала указания участникам акции в Магасе сопротивляться силовикам. По словам адвоката Джабраила Куриева, свидетель при этом неверно описал внешность Саутиевой.

После завершения предварительного следствия в сентябре 2020 года Верховный суд России предписал рассматривать в Ставропольском крае дело семи лидеров протестов, которых, в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Зарифе Саутиевой, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву, Багаудину Хаутиеву, Малсагу Ужахову и Исмаилу Нальгиеву. Первое судебное заседание по делу в отношении активистов состоялось 24 ноября в Кисловодском горсуде. Судья согласился на открытый процесс по делу, за исключением лишь некоторых заседаний.

Зарифа Саутиева обвиняется по двум статьям УК РФ: «Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей» (до 10 лет лишения свободы), «Участие в экстремистском сообществе» (до 6 лет лишения свободы) .

Туда и обратно

10 марта 2021 года Ставропольский краевой суд неожиданно прислушался к защите и отпустил Саутиеву под домашний арест. Однако уже через неделю 16 марта, после апелляции прокуратуры, вернул ее в СИЗО. После этого решения другие лидеры ингушского протеста объявили голодовку и отказались от участия в процессе.

Также 15 сентября 2020 года Кассационный суд на Ставрополье признал, что Саутиева с 12 сентября по 11 декабря 2019 года содержалась под стражей безосновательно.

Мартовский митинг и арест

Организаторы и лидеры митинга в столице Ингушетии, прошедшего 26-27 марта 2019 года, в том числе и Зарифа Саутиева, неоднократно призывали сторонников протеста соблюдать порядок и придерживаться закона. Однако именно они были задержаны и арестованы.

12 июля вечером Зарифу Саутиеву задержали на федеральном КПП "Урух", расположенном на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Она заявила, что силовики угрожали ей. В ее отношении возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Суд арестовал ее и отправил в СИЗО. Ее называют первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам .

Адвокат Аральбек Думанишев, представляющий интересы другого активиста - Мусы Мальсагова, говорит, что лидеров протеста обвиняют в том, что они не сумели убедить толпу разойтись: "Якобы они могли оказать воздействие, но не оказали. При этом все они просили, чуть ли не умоляли всех разойтись, как их можно привлекать к ответственности?" .

3 апреля 2019 года Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

Против Соглашения о границе Ингушетии и Чечни

С самого начала осенних протестных акций против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией Зарифа Саутиева была в самой гуще событий. И как член Ингушского комитета народного единства, и как журналист. Вместе со своей подругой журналисткой Изабеллой Евлоевой они вели прямые эфиры с протестов в соцсетях, давали комментарии журналистам и фактически фиксировали хронику происходящего .

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Биография

Саутиева Зарифа Мухарбековна родилась 1 мая 1978 года. Жительница города Сунжа . До ареста работала заместителем директора Мемориального комплекса жертвам репрессий. Ее знакомые вспоминают, что почти вся общественная деятельность, которую вел музей, была инициативой Зарифы .

Примечания