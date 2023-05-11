Хаутиев Багаудин Адамович

11 мая 2023, 12:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ингушский гражданский активист, юрист. Глава координационного совета молодежных организаций Ингушетии, член "Ингушского комитета народного единства". 3 апреля 2019 года арестован. 15 декабря 2021 года приговорен к 8 годам колонии общего режима по "экстремистским" статьям.

Последнее слово и приговор

За время хода судебного следствия, почти год, сама прокуратура должна была понять, что это дело - "открытая и наглая фальсификация", но, несмотря на то, что в задачи прокуратуры входит, в том числе, разоблачение подлога и других нарушений со стороны следствия, ничего не изменилось, - заявил Багаудин Хаутиев. По его словам, в течение всего года прокуратура "терпела крах". "Это был действительно позор, который они сами поддерживали, и, как я считаю, это была провокация не только нас... это была провокация в отношении целого ингушского народа", - отметил Хаутиев.

Хаутиев подчеркнул, что "вся их вина заключается в том, что они просто вышли защитить свои права и интересы". По его словам, ему много раз предлагали признать вину, хотя бы частично. "Но никогда мы не примем то, чего не делали, потому что честные, порядочные люди не должны брать на себя вину за то, что не совершали", - сказал он. Он отказался признать вину и указал на отсутствие реальных доказательств в обвинительном заключении.

15 декабря 2021 года судья Кисловодского городского суда Ставропольского края Янис Куцуров приговорил семерых лидеров ингушского гражданского протеста к длительным срокам лишения свободы по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей», до 10 лет лишения свободы), ч.2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе», до 6 лет ). Багаудин Хаутиев получил 8 лет колонии общего режима, плюс ограничение свободы после выхода из колонии 6 месяцев, а также запрет занимать общественные должности 3 года. Срок, который Хаутиев провел в СИЗО, будет засчитан день за полтора . Защитники намерены обжаловать приговор.

Судебное следствие

Дело семи лидеров протеста в Ингушетии о создании экстремистского сообщества рассматривалось судом на Ставрополье с ноября 2020 года. Адвокат Джабраил Куриев отметил, что за все годы своей работы он впервые встречается с уголовным делом, когда на суде все свидетели не только защиты, но и обвинения дают показания только в пользу обвиняемых, не говоря уж о показаниях свидетелей защиты.

"С первых дней, как начались судебные заседания, было понятно: у суда не было желания разобраться с этим явно сфабрикованным уголовным делом по справедливости. Если бы это уголовное дело разбиралось по закону, то все обвиняемые давно были бы уже дома или вообще не были бы задержаны", – резюмировал Куриев.

После завершения предварительного следствия в сентябре 2020 года Верховный суд России предписал рассматривать в Ставропольском крае дело семи лидеров протестов, которых, в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Багаудину Хаутиеву, Малсагу Ужахову, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву, Исмаилу Нальгиеву и Зарифе Саутиевой. Первое судебное заседание по делу в отношении активистов состоялось 24 ноября в Кисловодском горсуде. Судья согласился на открытый процесс по делу, за исключением лишь некоторых заседаний.

Багаудин Хаутиев обвиняется по двум статьям УК РФ: "Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей" (до 10 лет лишения свободы), "Участие в экстремистском сообществе" (до 6 лет) .

Мартовский митинг и арест

Организаторы и лидеры митинга в столице Ингушетии, прошедшего 26 марта 2019 года, в том числе и Багаудин Хаутиев, неоднократно призывали сторонников протеста соблюдать порядок и придерживаться закона. Однако именно они были задержаны и арестованы.

Более того, как рассказывает адвокат Аральбек Думанишев во время стычек участников мартовского митинга с силовиками Хаутиева "вообще не было на месте событий". "Хаутиева пригласили по просьбе (представителя) администрации главы Ингушетии, который попросил Хаутиева обратиться к людям, лично его провел через кордон. После этого Багаудин обратился к участникам митинга", – пояснил Думанишев. Проведенные психолого-лингвистические экспертизы не выявили в высказываниях Багаудина Хаутиева призывов к экстремизму.

Это не помешало следователям 12 апреля обвинить Хаутиева в том, что утром 27 марта в Магасе во время разгона митинга Хаутиев бросил в сотрудников Нацгвардии кирпич . Только в январе 2020 года обвинение было переквалифицировано на организацию этого преступления.

Думанишев говорит, что фактически лидеров протеста обвиняют в том, что они не сумели убедить толпу разойтись: "Якобы они могли оказать воздействие, но не оказали. При этом все они просили, чуть ли не умоляли всех разойтись, как их можно привлекать к ответственности?» .

Против соглашения о границе Ингушетии и Чечни

Хаутиев не мог остаться в стороне, когда общество Ингушетии выступило против передачи земель республики соседней Чечне. Он принял участие в митингах, где осуждались планы по передаче этих земель. Он высказывал свое мнение и в октябре 2018 года, и в марте 2019-го.

Так еще до начала осенних протестных акций против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией Хаутиев 4 сентября 2018 года в числе четырех активистов опубликовал видеообращение, упрекнув власти за отсутствие реакции на происходящее в Сунженском районе, где чеченские силовики строили блокпосты.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

В конце февраля 2019 года Хаутиев был вызван в Центр "Э" и допрошен силовиками. Вопросы касались траурного митинга 23 февраля в Назрани, на котором был освистан тогдашний глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Биография

Хаутиев Багаудин Адамович родился 19 июля 1990 года. Житель Назрани в Ингушетии. Получил высшее образование в Ингушском государственном университете по специальности "юриспруденция". Выпускник Школы прав человека Московской Хельсинкской группы. Член Совета Ассоциации юристов России.

Обладатель знака отличия "Депутатский резерв Госдумы", был председателем Молодежного правительства Ингушетии. Является главой координационного совета молодежных организаций Ингушетии. Руководитель РОО "Молодежная лига Ингушетии", главный редактор республиканской молодежной газеты The Ingush Times.

Кандидат в депутаты Госдумы в 2016 году от партии "Яблоко" .

Добился того, чтобы многодетным семьям в Ингушетии начали выдавать удостоверения по закону, чтобы они могли получать льготы. Помог сохранить льготы сельским учителям .

Женат на Марине Тумгоевой. Имеет четырех несовершеннолетних детей.

* Организация, признанная Минюстом России исполняющим функции СМИ-иностранного агента

Примечания