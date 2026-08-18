Спасатели эвакуировали с Эльбруса две группы туристов

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С горы Эльбрус эвакуированы 14 человек - две группы туристов, которые не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды.

Как писал "Кавказский узел", операция по поиску группы альпинистов началась вечером 17 августа. Отряд спасателей обследовал южный склон горы Эльбрус в поисках группы альпинистов, которая не вышла на связь в установленное время. В группе было не менее восьми человек.

Вчера вечером группа альпинистов из восьми человек при восхождении на Эльбрус не вышла на связь в установленное время. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного МЧС России, сообщает сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии на странице во "ВКонтакте".

Поисково-спасательные работы благополучно были завершены сегодня утром. Группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса. Кроме того, прибыв на место специалисты обнаружили еще одну группу туристов из шести человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды.

"Спасатели эвакуировали обе группы туристов (всего 14 человек) на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины и один житель Краснодарского края. В середине июля при спуске с Эльбруса умер 48-летний альпинист из Малайзии, который был в незарегистрированной группе с двумя гидами.

10 июля два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Виа-тау. Один погиб, второй получил множественные травмы. До этого, 7 июля, на Эльбрусе скоропостижно умер альпинист из Петербурга.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".