Жительнице Ставрополья грозит срок за комментарий об атаке на российский город

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Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы села Кианкиз Андроповского округа, обвиняемой в публичном оправдании терроризма из-за комментария в мессенджере.

Обвиняемой 43 года, ей вменяют публичное оправдание терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, в апреле 2025 года женщина, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов”, разместила в одном из мессенджеров публикацию и прокомментировала ее. Содержание ее поста и комментария “оправдывает насильственные террористические действия”, сообщило сегодня краевое управление СКР.

Речь идет о материалах, оправдывающих атаки украинских беспилотников на город Чапаевск Самарской области, дополнила прокуратура Ставропольского края. По данным ведомства, новость об атаках жительница села Кианкиз сопроводила “одобрительными комментариями и символами”. В прокуратуре также указали, что обвиняемая негативно относится к представителям российской власти.

В ходе допроса обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном, отметили следователи. В июле, когда женщине только предъявили обвинение, Следком сообщал, что у нее изъяли мобильный телефон, который стал вещественным доказательством по делу.

Имя обвиняемой, ее род занятий, название мессенджера и содержание публикации в сообщениях ведомств не приводятся, мера пресечения также не указана.

Дело направлено в Южный окружной военный суд. Данные части обвиняемых по делам об оправдании терроризма его публичной картотеке скрыты. Комментариями обвиняемой или ее адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

11 августа Южный окружной военный суд приговорил к реальному сроку 57-летнего уроженца Новочеркасска Вячеслава Гришина, в чьих комментариях силовики усмотрели призывы к экстремизму и оправдание терроризма.