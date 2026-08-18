×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:12, 18 августа 2026

Жительнице Ставрополья грозит срок за комментарий об атаке на российский город

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы села Кианкиз Андроповского округа, обвиняемой в публичном оправдании терроризма из-за комментария в мессенджере. 

Обвиняемой 43 года, ей вменяют публичное оправдание терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

Согласно версии следствия, в апреле 2025 года женщина, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов”, разместила в одном из мессенджеров публикацию и прокомментировала ее. Содержание ее поста и комментария “оправдывает насильственные террористические действия”, сообщило сегодня краевое управление СКР.

Речь идет о материалах, оправдывающих атаки украинских беспилотников на город Чапаевск Самарской области, дополнила прокуратура Ставропольского края. По данным ведомства, новость об атаках жительница села Кианкиз сопроводила “одобрительными комментариями и символами”. В прокуратуре также указали, что обвиняемая негативно относится к представителям российской власти.

В ходе допроса обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном, отметили следователи. В июле, когда женщине только предъявили обвинение, Следком сообщал, что у нее изъяли мобильный телефон, который стал вещественным доказательством по делу. 

Имя обвиняемой, ее род занятий, название мессенджера и содержание публикации в сообщениях ведомств не приводятся, мера пресечения также не указана. 

Дело направлено в Южный окружной военный суд. Данные части обвиняемых по делам об оправдании терроризма его публичной картотеке скрыты. Комментариями обвиняемой или ее адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

11 августа Южный окружной военный суд приговорил к реальному сроку 57-летнего уроженца Новочеркасска Вячеслава Гришина, в чьих комментариях силовики усмотрели призывы к экстремизму и оправдание терроризма. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Суд подтвердил вину капитана порта Кавказ в крушении танкеров с мазутом

Исполняющий обязанности капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко оспаривал выводы о Ространснадзора своей причастности к крушению танкеров у Керченского пролива в 2024 году, но суд поддержал позицию ведомства.

Сотрудник полиции забирает ружье у мужчины. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Житель села под Волгоградом оштрафован за попытку сбить украинский дрон

Пенсионеру из поселка Елань Николаю Мухину назначен штраф за попытку самостоятельно сбить украинский беспилотник, летевший ночью мимо Еланского района. Также у него конфисковано охотничье ружье. Сам мужчина виноватым себя не считает и наказание называет несправедливым.

Приют для животных. Скриншот видео ЦУР Дагестана Сотрудница дербентского приюта для собак добилась восстановления на работе

Дербентский городской суд утвердил мировое соглашение между ветеринарным санитаром муниципального приюта для животных и ее руководством. Женщина была уволена после того, как опубликовала в соцсетях видеоролик о тяжелых и антисанитарных условиях содержания собак.

Ильяс Белхароев. Фото: https://www.facebook.com/kommersant.ru/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России Источники сообщили о смерти правнука Батал-Хаджи Белхороева

Правнук основателя братства баталхаджинцев* Ильяс Белхароев умер в Польше, родственники готовятся похоронить его в Ингушетии. В России Белхароеву вменяли ряд террористических статей.

Эвакуация туристов с Эльбруса. 18 августа 2026 г. Скриншот видео МЧС России Спасатели эвакуировали с Эльбруса две группы туристов

С горы Эльбрус эвакуированы 14 человек - две группы туристов, которые не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды.

Виталий Вотановский. Скриншот видео телеграм-канала «Протокол. Краснодар» Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

Восемь месяцев колонии назначил суд в Краснодаре автору Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталию Вотановскому*. Дело рассматривалось заочно, так как активист живет за пределами РФ.

Персоналии
Зураб Кокоев. Фото https://parliamentrso.org.
14:47, 18 августа 2026
Кокоев Зураб Ревазович
Валерий Хатажуков. Фото Луизы Оразаевой для "Кавказского узла"
11:06, 18 августа 2026
Хатажуков Валерий Назирович
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
10:37, 18 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
События
16:42, 18 августа 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО
21:39, 17 августа 2026
Четверо военных из Дагестана убиты на Украине
19:04, 17 августа 2026
3
 Глава азербайджанской автономии в Москве депортирован из России
18:14, 17 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
16:14, 17 августа 2026
Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО
11:51, 17 августа 2026
Боец из Ростовской области убит в зоне СВО
Все события дня
Темы дня
Сотрудник полиции забирает ружье у мужчины. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 августа 2026, 20:29
Житель села под Волгоградом оштрафован за попытку сбить украинский дрон

Виталий Вотановский. Скриншот видео телеграм-канала «Протокол. Краснодар»
18 августа 2026, 17:40
Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

Михаил Евдокимов. Фото: официальный сайт МИД РФ
18 августа 2026, 14:39
Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за угроз в российских медиа

Кадр видео извинений за инцидент с игрушечным пистолетом. 17 августа 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DcJBxPYooJs/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18 августа 2026, 12:43
Краснодарец принес публичные извинения за инцидент с игрушечным пистолетом

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше