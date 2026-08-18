Источники сообщили о смерти правнука Батал-Хаджи Белхороева

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Правнук основателя братства баталхаджинцев* Ильяс Белхароев умер в Польше, родственники готовятся похоронить его в Ингушетии. В России Белхароеву вменяли ряд террористических статей.

Как писал "Кавказский узел", Ильяс Белхароев был в числе людей, которых силовики объявили в розыск и заочно арестовали в связи убийством 2 ноября 2019 года в Москве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева. Убийство Эльджаркиева было признано терактом.

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". В 2022 году члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько отрядов для участия в боях на Украине. После арестов, обысков и уголовных дел против баталхаджинцев Рамзан Кадыров обеспечил им публичную защиту. Кадыров заявлял, что заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями, но в феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

39-летний Ильяс Белхароев умер в СИЗО в Польше, родственники уже забрали его тело, чтобы похоронить на родине, сообщил сегодня со ссылкой на несколько источников “Коммерсант”.

По информации издания, “траурные мероприятия предположительно пройдут 19 августа в селении Сурхахи”.

Информацию о том, что родственникам уже передали тело Ильяса Белхароева, подтвердили и ингушские журналисты. По одним данным, Белхароев оказался в польской тюрьме из-за подозрений в причастности к контрабанде оружия с территории Украины, по другим - из-за бытового конфликта. Точная причина его смерти при этом не называется.

“У него долгое время назад развилась тяжелая хроническая депрессия. Ильяс находился в сложной душевной ситуации”, - цитирует один из своих источников “Фортанга”.

Белхароев, которому российские силовики еще в начале 2000-х годов вменяли контрабанду оружия, с 2014 года жил на Украине. По версии правоохранителей, там он также организовал поставки оружия в РФ: считается, что именно при участии Белхароева в России оказался пистолет Glock, из которого в ноябре 2019 года были застрелены Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы.

В связи с убийством Эльджаркиевых Ильясу Белхароеву вменили статью о теракте (205 УК РФ). Позднее ему добавили обвинения в участии в террористическом сообществе и в незаконном вооруженном формировании (статьи 205.4 и 208 УК РФ) - как утверждает ФСБ, он участвовал в боевых действиях против российских военных в составе украинского вооруженного подразделения под командованием Адама Осмаева. При этом Интерпол в 2022 году исключил Ильяса Белхароева из своей розыскной базы, признав его преследование политически мотивированным.

Российские силовики приписывают Белхароеву ник ingbanderovec. Один из братьев Ильяса Белхароева настаивает, что в боевых действиях он не участвовал.

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* В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

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