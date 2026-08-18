×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:58, 18 августа 2026

Источники сообщили о смерти правнука Батал-Хаджи Белхороева

Ильяс Белхароев. Фото: https://www.facebook.com/kommersant.ru/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правнук основателя братства баталхаджинцев* Ильяс Белхароев умер в Польше, родственники готовятся похоронить его в Ингушетии. В России Белхароеву вменяли ряд террористических статей. 

Как писал "Кавказский узел", Ильяс Белхароев был в числе людей, которых силовики объявили в розыск и заочно арестовали в связи убийством 2 ноября 2019 года в Москве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". В 2022 году члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько отрядов для участия в боях на Украине. После арестов, обысков и уголовных дел против баталхаджинцев Рамзан Кадыров обеспечил им публичную защиту. Кадыров заявлял, что заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями, но в феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев. 

39-летний Ильяс Белхароев умер в СИЗО в Польше, родственники уже забрали его тело, чтобы похоронить на родине, сообщил сегодня со ссылкой на несколько источников “Коммерсант”. 

По информации издания, “траурные мероприятия предположительно пройдут 19 августа в селении Сурхахи”. 

Информацию о том, что родственникам уже передали тело Ильяса Белхароева, подтвердили и ингушские журналисты. По одним данным, Белхароев оказался в польской тюрьме из-за подозрений в причастности к контрабанде оружия с территории Украины, по другим - из-за бытового конфликта. Точная причина его смерти при этом не называется. 

“У него долгое время назад развилась тяжелая хроническая депрессия. Ильяс находился в сложной душевной ситуации”, - цитирует один из своих источников “Фортанга”. 

Белхароев, которому российские силовики еще в начале 2000-х годов вменяли контрабанду оружия, с 2014 года жил на Украине. По версии правоохранителей, там он также организовал поставки оружия в РФ: считается, что именно при участии Белхароева в России оказался пистолет Glock, из которого в ноябре 2019 года были застрелены Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы. 

В связи с убийством Эльджаркиевых Ильясу Белхароеву вменили статью о теракте (205 УК РФ). Позднее ему добавили обвинения в участии в террористическом сообществе и в незаконном вооруженном формировании (статьи 205.4 и 208 УК РФ) - как утверждает ФСБ, он участвовал в боевых действиях против российских военных в составе украинского вооруженного подразделения под командованием Адама Осмаева. При этом Интерпол в 2022 году исключил Ильяса Белхароева из своей розыскной базы, признав его преследование политически мотивированным. 

Российские силовики приписывают Белхароеву ник ingbanderovec. Один из братьев Ильяса Белхароева настаивает, что в боевых действиях он не участвовал.  

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Сотрудник полиции забирает ружье у мужчины. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Житель села под Волгоградом оштрафован за попытку сбить украинский дрон

Пенсионеру из поселка Елань Николаю Мухину назначен штраф за попытку самостоятельно сбить украинский беспилотник, летевший ночью мимо Еланского района. Также у него конфисковано охотничье ружье. Сам мужчина виноватым себя не считает и наказание называет несправедливым.

Приют для животных. Скриншот видео ЦУР Дагестана Сотрудница дербентского приюта для собак добилась восстановления на работе

Дербентский городской суд утвердил мировое соглашение между ветеринарным санитаром муниципального приюта для животных и ее руководством. Женщина была уволена после того, как опубликовала в соцсетях видеоролик о тяжелых и антисанитарных условиях содержания собак.

Эвакуация туристов с Эльбруса. 18 августа 2026 г. Скриншот видео МЧС России Спасатели эвакуировали с Эльбруса две группы туристов

С горы Эльбрус эвакуированы 14 человек - две группы туристов, которые не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды.

Виталий Вотановский. Скриншот видео телеграм-канала «Протокол. Краснодар» Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

Восемь месяцев колонии назначил суд в Краснодаре автору Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталию Вотановскому*. Дело рассматривалось заочно, так как активист живет за пределами РФ.

Дмитрий Горемыкин. Фото NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня/Max Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО

Рядовой Дмитрий Горемыкин из Новоаннинского района убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1828 бойцов из Волгоградской области.

Заправка в Северной Осетии. Фото: Юлия Пушкарева https://yandex.ru/maps/org Отчет УФАС о борьбе с ценами на бензин вызвал скепсис жителей Северной Осетии

В Северной Осетии выявлено пять случаев незаконного завышения цен на топливо, рапортовало УФАС. Жители республики, комментируя отчет ведомства в соцсети, сочли число выявленных случаев слишком малым и указали на высокую стоимость горючего на заправках.

Персоналии
Зураб Кокоев. Фото https://parliamentrso.org.
14:47, 18 августа 2026
Кокоев Зураб Ревазович
Валерий Хатажуков. Фото Луизы Оразаевой для "Кавказского узла"
11:06, 18 августа 2026
Хатажуков Валерий Назирович
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
10:37, 18 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
События
16:42, 18 августа 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО
21:39, 17 августа 2026
Четверо военных из Дагестана убиты на Украине
19:04, 17 августа 2026
2
 Глава азербайджанской автономии в Москве депортирован из России
18:14, 17 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
16:14, 17 августа 2026
Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО
11:51, 17 августа 2026
Боец из Ростовской области убит в зоне СВО
Все события дня
Темы дня
Виталий Вотановский. Скриншот видео телеграм-канала «Протокол. Краснодар»
18 августа 2026, 17:40
Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

Михаил Евдокимов. Фото: официальный сайт МИД РФ
18 августа 2026, 14:39
Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за угроз в российских медиа

Кадр видео извинений за инцидент с игрушечным пистолетом. 17 августа 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DcJBxPYooJs/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18 августа 2026, 12:43
Краснодарец принес публичные извинения за инцидент с игрушечным пистолетом

Айшат Кадырова общается с женщиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2026, 11:46
Жительница Чечни пожаловалась на запрет видеться и общаться с дочерью

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше