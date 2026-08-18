Сотрудница дербентского приюта для собак добилась восстановления на работе

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Дербентский городской суд утвердил мировое соглашение между ветеринарным санитаром муниципального приюта для животных и ее руководством. Женщина была уволена после того, как опубликовала в соцсетях видеоролик о тяжелых и антисанитарных условиях содержания собак.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2026 года Центр управления регионом в Дагестане отчитался об организации проверки приюта для собак в Дербенте. Администрация приюта заверила чиновника мэрии, что у них есть все необходимое для животных.

Зоозащитники опубликовали видео о жестоких условиях содержания собак в приюте Дербента. Администрация приюта назвала видео провокационным и не соответствующим действительности.

Решение, утвержденное судом, восстанавливает на работе сотрудницу, которая была уволена из приюта после публикации о ненадлежащих условиях содержания собак в учреждении.

Женщина работала в приюте с декабря 2024 года. В январе 2026 года она опубликовала в соцсетях пост о тяжелых условиях содержания животных, после чего, по ее утверждению, ее не допустили на работу, разбили телефон, нанесли побои и угрожали убийством. Сотрудники полиции зафиксировали инцидент, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

Директор приюта заявил, что она не работает, однако приказ об увольнении отсутствовал. Лишь после обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию ей выдали приказ с датой 5 мая 2026 года. Считая увольнение незаконным, уволенная сотрудница приюта обратилась в суд с требованиями о восстановлении на работе, взыскании зарплаты за вынужденный прогул и компенсации морального вреда.

В суде стороны заключили мировое соглашение: работодатель восстановил сотрудницу в должности и выплатил зарплату за период с 5 мая по 14 августа 2026 года. Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу, уточняет пресс-служба.

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов (руководитель региона с 14 октября 2021 до 4 мая 2026 года) в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Кроме того, 22 июля 2026 года Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил иск республиканского управления Россельхознадзора региона о недопустимых нарушениях в приюте для животных. Решение суда поступило в ведомство 14 августа, сообщила пресс-служба Россельхознадзора на своем сайте.

В мае текущего года в ходе проверки инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения в приюте для бездомных общественной организации защиты животных "Эколайф" в селе Джалган Дербентского района. При обследовании выявилось, что в приюте отсутствует ветеринарный пункт для приема, осмотра и лечения собак, а сами собаки не состоят на учете в ветеринарной службе района, профилактические мероприятия работниками службы не проводятся.

По результатам "Эколайфу" были вынесены предостережения, но организация не выполнила их, тогда служба Россельхознадзора направила иск в Кировский районный суд Махачкалы о запрете содержания животных с нарушением требований законодательства.

Суд удовлетворил исковые требования Управления Россельхознадзора в полном объеме, признав незаконными действия "Эколайф", и обязал устранить нарушения требований ветеринарного законодательства.

"Кавказский узел" также писал, что в середине сентября 2025 года правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело против зоозащитницы Ирины Карповой после жалобы мужчины, который на автомобиле насмерть переехал четверых щенков в Махачкале, так как она опубликовала полное имя водителя авто, его фото и номер телефона. Позже уголовное дело Ирины Карповой было прекращено по инициативе прокуратуры. Карпова посчитала, что на это решение повлияла огласка ситуации и ее обращение к главе Дагестана.