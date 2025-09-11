Зоозащитница в Дагестане попала под следствие после публикации об убившем собак водителе

Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело против зоозащитницы Ирины Карповой после жалобы мужчины, который на автомобиле насмерть переехал четверых щенков в Махачкале.

Наезд на щенков, четверо из которых погибли, произошел еще в июле. На кадрах с места происшествия, которые распространились в соцсетях, видно, как автомобиль совершает некрутой поворот на открытом участке местности. На земле группой лежат животные, водитель имеет возможность объехать их, но вместо этого наезжает прямо на щенков. Одному из щенков удается выскочить из-под колес, другие остаются лежать на земле.

О возбуждении уголовного дела против Ирины Карповой стало известно 10 сентября. Женщину обвинили в разглашении персональных данных (часть 1 статьи 272.1 УК России предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ), так как она после наезда на щенков опубликовала полное имя водителя авто, его фото и номер телефона.

"Мужчина заявил в полицию о том, что после инцидента с щенятами она опубликовала его фото, номер телефона, адрес, в результате чего ему стали поступать оскорбления и угрозы", - цитирует слова представителя МВД Дагестана РИА “Новости”.

Сама Ирина Карпова подтвердила, что ее уведомили о возбуждении уголовного дела и вызвали на допрос в Кировский райотдел полиции Махачкалы. В приюте для животных, который Карпова организовала за свой счет, сейчас содержится единственный выживший в том инциденте щенок по кличке Дафна, остальные четверо погибли.

Водитель, по жалобе которого возбудили дело против активистки, в июле давал пояснения в полиции в связи с наездом на животных. Видео объяснений 32-летнего мужчины 24 июля опубликовала в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"Выезжая с парковки, я не заметил этих щенят, так как они находились в слепой зоне. Я люблю животных и сожалею о случившемся", - заявляет на записи водитель Kia Rio. При этом Гариева отметила, что объяснение мужчины не выдерживает критики. "Либо он не видел видео, которое видели остальные, либо плохо представляет, что такое слепая зона и где она находится", - написала она, добавив для наглядности в видео схему слепых зон легкового автомобиля.

Тогда же представитель МВД сообщила, что “полицейскими собран материал” по факту наезда на щенков и что “в действиях мужчины усматриваются признаки преступления”, - жестокого обращения с животными (статья 245 УК России). Тем не менее правоохранительные органы сообщали, что уголовное дело по собранным материалам действительно возбуждено.

О приюте “Верный друг”, который Ирина Карпова организовала за собственные средства, в 2025 году неоднократно рассказывали республиканские медиа. В начале года в администрации Каспийска обсуждался вопрос строительства помещения для приюта - власти согласились выделить земельный участок, но для строительства, как отметила сама Карпова, нужна помощь меценатов, сообщал 7 февраля телеканал “Среда”. А 8 сентября РГВК “Дагестан” опубликовала репортаж о работе приюта, упомянув в том числе и собаку Дафну, спасшуюся из-под колес автомобиля на резонансном видео.

