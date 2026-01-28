×

00:58, 28 января 2026

Зоозащитники добились проверки приюта для собак в Дербенте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центр управления регионом в Дагестане отчитался об организации проверки приюта для собак в Дербенте. Администрация приюта заверила чиновника мэрии, что у них есть все необходимое для животных. 

Как писал "Кавказский узел", в января 2026 года зоозащитники опубликовали видео о жестоких условиях содержания собак в приюте Дербента. Администрация приюта назвала видео провокационным и не соответствующим действительности.

В марте 2023 года вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поручил завершить к лету строительство приюта для бездомных животных в Дербенте. Комментаторы паблика во "ВКонтакте" раскритиковали подрядчика за то, что, несмотря на дороговизну проекта, он строит приют уже на протяжении двух лет. Глава Дагестана Сергей Меликов в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

В Дербентском приюте для безнадзорных животных провели проверку после обращений граждан. В Центр управления регионом поступали обращения от местных зоозащитников о плохих условиях содержания собак, отчитался сегодня ЦУР Дагестана в Telegram-канале.

Специалисты ЦУР Дагестана передали обращение в администрацию города. Замглавы Дербента Агамирза Агамирзоев выехал на место, осмотрел вольеры, медицинский кабинет и организацию питания.

По словам директора приюта Фарида Алхасова, в учреждении есть сухой корм и субпродукты, а медицинский кабинет обеспечен препаратами для вакцинации, кастрации и стерилизации.

Агамирзоев, в свою очередь, предупредил руководство приюта, что необходимо своевременно проводить уборку вольеров, а замену настила из сухого сена осуществлять ежедневно. Кроме того, он распорядился установить будки, чтобы собаки не мерзли. "При необходимости ремонта следует подготовить соответствующие предложения с учетом всех требований и норм для последующего выделения средств" - отметил замглавы города.

Агамирза Агамирзоев сообщил также, что в ближайшее время будет проверена финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

"Кавказский узел" также писал, что в середине сентября 2025 года правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело против зоозащитницы Ирины Карповой после жалобы мужчины, который на автомобиле насмерть переехал четверых щенков в Махачкале, так как она опубликовала полное имя водителя авто, его фото и номер телефона. Позже уголовное дело Ирины Карповой было прекращено по инициативе прокуратуры. Карпова посчитала, что на это решение повлияла огласка ситуации и ее обращение к главе Дагестана.

Автор: "Кавказский узел"

