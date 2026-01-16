Волонтеры попросили спасти собак из приюта в Дагестане

Зоозащитники опубликовали видео о жестоких условиях содержания собак в приюте Дербента. Администрация приюта назвала видео провокационным и не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поручил завершить к лету строительство приюта для бездомных животных в Дербенте. Комментаторы паблика во "ВКонтакте" раскритиковали подрядчика за то, что, несмотря на дороговизну проекта, он строит приют уже на протяжении двух лет.

Глава Дагестана Сергей Меликов в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Видеообращение активистки о плачевном положении собак в приюте Дербента опубликовал Instagram*-паблик derbent.ecolife, насчитывающий более 2 тысяч подписчиков. К 07.30 публикация набрала более 1 тысячи оценок и 450 комментариев.

"Сегодня 14 января, это Дербентский городской приют. Смотрите в каких условиях содержатся щенки: вольеры мокрые, грязь, сена нет, собаки здесь мерзнут. Посмотрите, что тут творится: собаки голодные, собаки истощены. Бедный доберман уже год сидит в тесной клетке без выгула", - говорит активистка, снимая вольеры с животными.

Женщина обходит с десяток вольеров, в которых заперты собаки. На записи видно, что собаки находятся в мокрых вольерах без будок и сильно истощены.

"Зачем нужны такие приюты, здесь не кормят по несколько дней. Ни в одном вольере нет ни будок, ни сена, ни теплой подстилки. Вот маленький голодный щенок, вот шарпей как скелет", - возмущается на видео активистка.

"Помогите нам, волонтерам Дагестана, спасти несчастных животных. Зачем строили этот приют в Дербенте, чтобы так издеваться над щенками и собаками? Ведь на содержание этого приюта выделяют немалые средства, а собаки не видят даже еду и сено", - написали зоозащитники под видео.

Позже в Дербентском приюте для бездомных животных частично опровергли информацию о ненадлежащих условиях содержания собак. Опровержение опубликовал Telegram-канал "кайф Дагестана", насчитывающий более 42 тысячи подписчиков. К 07.30 публикация набрала более 4 тысяч просмотров.

Представительница приюта в опубликованной записи утверждает, что провокационное видео не соответствует действительности и снято бывшей сотрудницей, которой не было на рабочем месте пять дней.

"Ее не было на работе пять дней специально, она не кормила животных и не убирала. Все желающие, кто не верит и сомневается, могут прийти и своими глазами убедиться. Все собаки, которых снимала наша сотрудница, находятся на ее попечении. Она приходила на работу раз в три дня, собаки на ее попечении голодают, она не убирала "свои" вольеры. Другие вольеры абсолютно сухие", - утверждает женщина на видео.

Пользователи соцсетей скептически восприняли опровержение

Под публикацией опровержения подписчики выразили мнение, что условия содержания в приюте действительно оставляют желать лучшего.

"Как у людей душа не болит? Я не понимаю. Сила, всегда говорила и буду говорить, в помощи слабому! Много то и не надо. Покорми, да потеплее сделай. Не сложно, а плюс в карму и самому на душе от этого приятно", - написала Нефритовый Дракон.

"Все враньё! Они после огласки замели следы типа все, не так. Там ужасные условия, там были волонтеры и видели этот ужас и сняли. Да и сама работница, которая там работает говорит, что там живодерня и концлагерь для собак. И она пыталась убеждать работников, но ее никто не слушал. Это сейчас они пыль в глаза пускают после жалоб!!!!" - возмутилась Эля.

"Бедные собаченьки, надеюсь, туда действительно можно будет прийти без предупреждения и принести корма", - выразила желание Irina NC.

"Посадите в эти клетки директора и всех тех, кто там работает", - предложила liana19748880.

"Кавказский узел" также писал, что в середине сентября 2025 года правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело против зоозащитницы Ирины Карповой после жалобы мужчины, который на автомобиле насмерть переехал четверых щенков в Махачкале, так как она опубликовала полное имя водителя авто, его фото и номер телефона. Позже уголовное дело Ирины Карповой было прекращено по инициативе прокуратуры. Карпова посчитала, что на это решение повлияла огласка ситуации и ее обращение к главе Дагестана.