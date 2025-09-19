×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:58, 19 сентября 2025

Зоозащитница Карпова попросила о поддержке Меликова и главу МВД Дагестана

Ирина Карпова. Кадр видеосюжета телекомпании "Дагестан".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основатель приюта для животных "Верный друг", волонтер Ирина Карпова обратилась к главе Дагестана Сергею Меликову и министру внутренних дел республики Абдурашиду Магомедову в связи с уголовным преследованием. 

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября в отношении зоозащитницы Ирины Карповой следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о разглашении персональных данных (часть 1 статьи 272.1 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), так как она опубликовала имя водителя автомобиля, наехавшего на щенков, его фото и номер телефона. Мужчина заявил в полицию о том, что после ее публикации ему стали поступать оскорбления и угрозы. Дело Карповой стало, по словам следователя, первым в Дагестане делом о разглашении персональных данных. По словам Карповой, 15 сентября ей планировали предъявить обвинение, но это действие перенесли, так как ей потребовалась медицинская помощь. 

Наезд на щенков, четверо из которых погибли, произошел в Махачкале еще в июле. На кадрах с места происшествия, которые распространились в соцсетях, видно, как автомобиль совершает некрутой поворот на открытом участке местности. На земле группой лежат животные, водитель имеет возможность объехать их, но наезжает прямо на щенков. Глава пресс-службы МВД Дагестана 24 июля сообщила, что "полицейскими собран материал" по факту наезда на щенков и что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления - жестокого обращения с животными.

Видеообращение Ирины Карповой 18 сентября распространили дагестанские Telegram-каналы, в частности, канал Dagpravda. На записи зоозащитница, в чьем приюте содержатся более 200 животных, обратилась не только к Меликову и Абдурашидову, но также к “ребятам, которые сейчас на СВО, ветеранам СВО и всем неравнодушным людям”. 

Карпова кратко пересказала историю о переехавшем щенков водителе, по чьей жалобе против нее возбудили уголовное дело. 

“Я написала на него заявление в полицию, но полиция посчитала, что он не в чем не виноват. На меня возбудили уголовное дело (...) полиция считает, что я взломала базу персональных данных или другим незаконным способом узнала его данные. Почему произошел такой поворот на 360 градусов, я просто не понимаю (...) мне нужна ваша поддержка”, - заявила Карпова на записи. 

В своем обращении Карпова отмечает, что ее сын был убит в военной операции, а дочь “сейчас находится в зоне боевых действий”. 

“Уверена, что слова про внимание к участникам СВО и их семьям - это не просто слова, и вы поддержите меня. Очень вас прошу, помогите мне”, - говорит активистка в завершении видео.

Ирина Карпова опасается, что ее подопечные погибнут, если ее осудят. “Если меня посадят, все эти собачки просто умрут. Ими некому будет заниматься. Да и строительство приютов будет приостановлено”, - цитирует ее слова 18 сентября Telegram-канал “Сапа”. 

На странице приюта “Верный друг” Карпова 17 сентября опубликовала пост с призывом распространить информацию о деле против нее. В публикации отмечается, что водитель, по чьей вине погибли животные, так и не понес никакого наказания. На вопрос одной из подписчиц, “как продвигается дело”, Карпова ответила: “Не в мою пользу”. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:56, 19 сентября 2025
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
22:58, 18 сентября 2025
Четверо военных из Адыгеи убиты на Украине
21:39, 18 сентября 2025
За гибель туриста на рафтинге в Адыгее инструктору дали условный срок
19:55, 18 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на СВО
18:13, 18 сентября 2025
К условному сроку приговорили свидетельницу Иеговы* из Карачаево-Черкесии
04:59, 18 сентября 2025
Военный из Краснодарского края убит на Украине
Все события дня
Новости
Молодой человек, обвиненный в пропаганде терроризма. Кадр видео в официальном канале администрации Хасавюрта / Telegram
00:55, 19 сентября 2025
Житель Хасавюрта обвинен в пропаганде терроризма
Нападение в Магасе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:36, 17 сентября 2025
За неделю с 8 по 14 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Отключение воды. Фото: пресс-служба "Водоканала" https://gvk86.ru/press-center/30116/
22:48, 12 сентября 2025
Подача воды в дома жителей Буйнакска отложена еще на сутки
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
16:49, 12 сентября 2025
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
«Спешили на свадьбу»  
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева
18 сентября 2025, 18:48
Тархан Эльдукаев приговорен к длительному сроку

Мурад Адам. Скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564656504506376&set=pb.100028861253705.-2207520000&type=3
18 сентября 2025, 14:49
Казахстанский адвокат Мовлаева заявил об угрозах

Валентина Шостак (слева) и Татьяна Плешакова (справа). Фото: предвыборные плакаты кандидатов, коллаж "Кавказского узла".
18 сентября 2025, 03:56
Две кандидатки в депутаты столкнулись с преследованием после выборов в Горячем Ключе

Пожилой человек. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
17 сентября 2025, 19:14
Пенсионера из Динской поместили на экспертизу в психдиспансер

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше