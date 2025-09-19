Зоозащитница Карпова попросила о поддержке Меликова и главу МВД Дагестана

Основатель приюта для животных "Верный друг", волонтер Ирина Карпова обратилась к главе Дагестана Сергею Меликову и министру внутренних дел республики Абдурашиду Магомедову в связи с уголовным преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября в отношении зоозащитницы Ирины Карповой следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о разглашении персональных данных (часть 1 статьи 272.1 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), так как она опубликовала имя водителя автомобиля, наехавшего на щенков, его фото и номер телефона. Мужчина заявил в полицию о том, что после ее публикации ему стали поступать оскорбления и угрозы. Дело Карповой стало, по словам следователя, первым в Дагестане делом о разглашении персональных данных. По словам Карповой, 15 сентября ей планировали предъявить обвинение, но это действие перенесли, так как ей потребовалась медицинская помощь.

Наезд на щенков, четверо из которых погибли, произошел в Махачкале еще в июле. На кадрах с места происшествия, которые распространились в соцсетях, видно, как автомобиль совершает некрутой поворот на открытом участке местности. На земле группой лежат животные, водитель имеет возможность объехать их, но наезжает прямо на щенков. Глава пресс-службы МВД Дагестана 24 июля сообщила, что "полицейскими собран материал" по факту наезда на щенков и что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления - жестокого обращения с животными.

Видеообращение Ирины Карповой 18 сентября распространили дагестанские Telegram-каналы, в частности, канал Dagpravda. На записи зоозащитница, в чьем приюте содержатся более 200 животных, обратилась не только к Меликову и Абдурашидову, но также к “ребятам, которые сейчас на СВО, ветеранам СВО и всем неравнодушным людям”.

Карпова кратко пересказала историю о переехавшем щенков водителе, по чьей жалобе против нее возбудили уголовное дело.

“Я написала на него заявление в полицию, но полиция посчитала, что он не в чем не виноват. На меня возбудили уголовное дело (...) полиция считает, что я взломала базу персональных данных или другим незаконным способом узнала его данные. Почему произошел такой поворот на 360 градусов, я просто не понимаю (...) мне нужна ваша поддержка”, - заявила Карпова на записи.

В своем обращении Карпова отмечает, что ее сын был убит в военной операции, а дочь “сейчас находится в зоне боевых действий”.

“Уверена, что слова про внимание к участникам СВО и их семьям - это не просто слова, и вы поддержите меня. Очень вас прошу, помогите мне”, - говорит активистка в завершении видео.

Ирина Карпова опасается, что ее подопечные погибнут, если ее осудят. “Если меня посадят, все эти собачки просто умрут. Ими некому будет заниматься. Да и строительство приютов будет приостановлено”, - цитирует ее слова 18 сентября Telegram-канал “Сапа”.

На странице приюта “Верный друг” Карпова 17 сентября опубликовала пост с призывом распространить информацию о деле против нее. В публикации отмечается, что водитель, по чьей вине погибли животные, так и не понес никакого наказания. На вопрос одной из подписчиц, “как продвигается дело”, Карпова ответила: “Не в мою пользу”.

