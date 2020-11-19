Суд продлил срок ареста лидерам ингушских протестов

19 ноября 2020, 12:34

Суд на Ставрополье на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову, Багаудину Хаутиеву, Бараху Чемурзиеву, Малсагу Ужахову, Ахмеду Нальгиеву и Зарифе Саутиевой, обвиненным в создании экстремистского сообщества. Судья отказался рассматривать ходатайства адвокатов на предварительном заседании, защита сочла это процессуальным нарушением.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками. Эти дела рассматриваются судами в Ставропольском крае. Там же Верховный суд России предписал рассматривать дело семи лидеров протестов, которых в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела.

В создании экстремистского сообщества обвинены член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора Ингушетии" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев.

В Кисловодском горсуде прошло предварительное судебное заседание по делу семи ингушских активистов. "Прошло предварительное судебное слушание в закрытом режиме. На шесть месяцев продлен срок содержания под стражей Зарифе Саутиевой и другим активистам. Судебные заседания по делу начнутся 24 ноября. Дело будет рассматриваться в открытом режиме в Кисловодском горсуде. Это один процесс в отношении всех семи обвиняемых", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев, который присутствовал на предварительном судебном заседании. Он добавил, что всех активистов перед заседанием доставили в пятигорское СИЗО "Белый лебедь", все они присутствовали на предварительном судебном заседании.

Адвокат Магомед Беков, защищающий Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Зарифу Саутиеву, подтвердил, что суд продлил срок ареста всем семи обвиняемым. Он указал на допущенное судом нарушение. "Ходатайства защиты не были рассмотрены на заседании. Суд по результатам предварительного слушания в этот же день вышел из него и объявил о том, что назначается судебное заседание. Это процессуальное нарушение, потому что судья не имел права не рассматривать ходатайства защиты, которые были заявлены на предварительном слушании", - сказал Беков, пояснив, что по состоянию здоровья сам не смог присутствовать на заседании.

По словам адвоката, после ознакомления с материалами уголовного дела защита просила провести предварительное слушание, на котором, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, могла бы заявить свои ходатайства. "Это ходатайства об исключении доказательств, о прекращении уголовного дела, о возвращении дела прокурору. Эти ходатайства должны быть рассмотрены на стадии предварительного слушания. Судья, в нарушение закона, эти ходатайства не рассмотрел. Суд обязан был рассмотреть заявленные ходатайства и принять по нему процессуальные решения - либо удовлетворить их, либо отказать", - подчеркнул Беков.

У подсудимых есть жалобы на условия содержания в СИЗО "Белый Лебедь", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ахмеда Барахоева Фатима Урусова. "На время судебного процесса все активисты будут содержаться там. Это не совсем обустроенный изолятор. Ахмед Барахоев был задержан по данному делу через несколько дней после операции по замене сустава, и во время нахождения под стражей боли его все время беспокоили и беспокоят. Ему нужны приемлемые бытовые условия. В СИЗО Пятигорска есть проблемы, но мы надеемся, что наши обращения и просьбы будут удовлетворены", - заключила Фатима Урусова.

Она также добавила, что защита будет обращаться с просьбой предоставлять врачей для осмотра и лечения Барахоева. "Это ревматолог, другие врачи. Он постоянно принимает медикаменты, ранее его врачи осматривали и выписывали лекарства", - сказала она.

Отметим, что 18 ноября Магомед Хазбиев попытался собрать жителей Ингушетии на прогулку в знак протеста против начала судебного процесса над семью активистами. До начала акции Хазбиев был доставлен в ЦПЭ, на него составили протокол об организации массового мероприятия без подачи уведомления. Сама прогулка не состоялась, так как в Магасе дежурили наряды полиции, рассказали горожане.

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".