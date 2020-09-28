Дело семи лидеров протестов в Ингушетии передано в суд

28 сентября 2020, 17:19

Верховный суд России, вопреки позиции защиты, предписал рассматривать на Ставрополье дело лидеров ингушского протестного движения, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал". Вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Правозащитный центр "Мемориал" считает лидеров протестов политзаключенными.

Завершено предварительное следствие по делу семи лидеров протестного движения — Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифы Саутиевой, Малсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева. Их общее дело, согласно решению Верховного суда России, передано в Кисловодский городской суд. Защита намерена обжалует решение об изменении подсудности дела. Ожидается, что процесс над лидерами протестов начнется в конце октября или в ноябре, указано в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Правозащитники считают, что дела против рядовых участников митинга "должны стать частью подготовки большого политического процесса против лидеров оппозиции". "Именно поэтому прокуратура добивается, чтобы во все приговоры в качестве отягчающего обстоятельства был внесен мотив политической вражды и указание на то, что насилие в отношении представителей власти было организовано лидерами протеста. Хотя это отрицается практически всеми обвиняемыми и не подтверждается материалами дел, прокуратуре, несмотря на сопротивление судей, удается добиться поставленной цели", - констатируется в публикации.

Всего уголовные дела были заведены на 44 активистов, однако преследование трех из них прекращено. Осуждены по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для его жизни и здоровья" 25 человек, еще один такой приговор не вступил в силу и пересматривается. Все осужденные, кроме одного, Рамазана Гагиева, уже отбыли срок наказания. Всего в заключении находятся 12 фигурантов дел о митинге в Магасе.

15 сентября Кассационный суд на Ставрополье признал, что ингушская активистка Зарифа Саутиева с 12 сентября по 11 декабря 2019 года содержалась под стражей безосновательно.

В судах рассматриваются два дела о стычках с силовиками, еще три аналогичных дела направлены в суд. Так, Ессентукский райсуд начал рассматривать дело Магомеда Хамхоева, котрого первоначально обвиняли в применении опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителей власти, но за неимением доказательств переквалифицировали обвинение на подстрекательство к такому насилию, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

В сентябре Правозащитный центр "Мемориал" признал Магомеда Хамхоева политзаключенным. Правозащитники считают, что уголовное преследование Магомеда Хамхоева направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти жителями Ингушетии, а лишение свободы было применено к нему "исключительно в связи с ненасильственным осуществлением свободы мирных собраний".

На сайтах Верховного суда России и Кисловодского горсуда, по состоянию на 17.18 мск 28 сентября, отсутствует информация об изменении подсудности дела семерых лидеров протестов.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".