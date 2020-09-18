18 сентября 2020, 13:42

"Мемориал" признал политзаключенным ингушского активиста Хамхоева

Магомеда Хамхоева необоснованно обвиняют в нападении на силовиков на митинге в Магасе, заявил Правозащитный центр "Мемориал" и потребовал освободить активиста.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Хамхоев находится под стражей с 5 апреля 2019 года в числе других обвиняемых по уголовному делу о применении насилия к силовикам на митинге в Магасе.

По словам его адвоката Фатимы Урусовой, Магомед Хамхоев - первый из активистов, кому инкриминировали не только нападение на силовиков на митинге, но и подстрекательство к этому. Защита неоднократно указывала на отсутствие доказательств вины Хамхоева и необоснованность содержания его под стражей.

Правозащитный центр «Мемориал» считает Магомеда Хамхова политзаключённым, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра. "Мы полагаем, что уголовное преследование Хамхоева связано исключительно с его участием в мирном протесте против действий властей Ингушетии и требуем его немедленного освобождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Мемориала".

Магомед Хамхоев, которому сейчас 34 года, не был в числе организаторов или идейных лидеров митинга, пояснили правозащитники. "Насколько нам известно, он не занимался общественной деятельностью. Как показало следствие, в столкновениях с силовиками 27 марта 2019 года он не участвовал. Исходя из этого, мы видим только одну причину, по которой Хамхоев был арестован и преследуется: давление на его близких родственников. Он приходится зятем одному из главных обвиняемых старейшине Ахмеду Барахоеву и племянником муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву. С муфтием несколько лет конфликтовал тогдашний глава региона Юнус-Бек Евкуров. В день проведения митинга 26 марта 2019 года Евкуров по ингушскому телевидению назвал ингушский муфтият главным подстрекателем беспорядков в республике. С начала апреля 2019 года у муфтия, его родственников и в муфтияте неоднократно проводились обыски", - говорится в заявлении Правозащитного центра.

ПЦ «Мемориал» считает, что уголовное преследование Магомеда Хамхоева направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти жителями Ингушетии, а лишение свободы было применено к нему "исключительно в связи с ненасильственным осуществлением свободы мирных собраний", сказано в сообщении.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разгона акции произошли стычки с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты активистов. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре 2019 года. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ингушский активист Чахкиев освобожден в зале суда", "Источники сообщили об обысках по делу о применении насилия на митинге в Ингушетии", "Адвокат не согласился с решением суда об аресте ингушского активиста Дзаурова".

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