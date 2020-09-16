16 сентября 2020, 02:56
Суд признал незаконным два месяца ареста Зарифы Саутиевой
Кассационный суд на Ставрополье признал, что ингушская активистка Зарифа Саутиева с 12 сентября по 11 декабря 2019 года содержалась под стражей без оснований.
Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. Ставропольский краевой суд 8 июля удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ее содержания под стражей до 25 сентября. Арест ингушской активистки Зарифы Саутиевой продлен под предлогом ознакомления с материалами дела, но следствие уже два месяца не предоставляет ей новые материалы, заявил адвокат.
Зарифа Саутиева наряду с еще четырьмя активистами обвинена в участии в экстремистском сообществе, а лидеры протестов Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов - в создании этого сообщества. Все они включены в опубликованный 8 июня обновленный перечень людей, причастных к экстремистской деятельности. Саутиеву также обвиняют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, во время протестов в Магасе 26–27 марта 2019 года.
Пятый кассационный суд отменил постановление Ессентукского горсуда от 9 сентября 2019 года и апелляционное постановление Ставропольского крайсуда от 9 октября 2019 года в отношении Зарифы Саутиевой, которыми продлевался срок ее содержания под стражей с 12 сентября по 11 декабря 2019 года. Кассационная инстанция признала незаконным содержание Саутиевой под стражей в этот период, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Билан Дзугаев.
По его словам, защита получила кассационное определение 15 сентября. «Речь идет об одном из промежутков времени содержания под стражей Саутиевой. Основные доводы отмены постановлений: судья Ессентукского горсуда отвела адвоката Бекова незаконно, при этом не ушла в совещательную. Она огласила постановление без присутствия Саутиевой», - сказал адвокат.
«Государство, наконец, признало, что человек два месяца незаконно сидел в тюрьме. Правда, чтобы это доказать, нам понадобилось больше полугода, и все это время она находилась под стражей, да и сейчас отпускать ее не собираются», - написал Дзугаев в своем Telegram-канале «Дорога в Нальчик», опубликовав копию решения суда.
Он не исключает, что будет добиваться денежной компенсации в связи с отменой постановлений судов о продлении срока содержания под стражей. "Денежную компенсацию, может быть, мы в будущем получим за это, а кто вернёт часть жизни, что прожила в заключении?", - подчеркнул адвокат.
"Судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального права и права обвиняемой на защиту", - говорится кассационном определении Пятого кассационного суда, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».
26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Саутиева, Мальсагов, Чемурзиев и Барахоев, признаны ПЦ "Мемориал" политзаключенными. При этом Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам.
Информация о задержаниях активистов отслеживается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"