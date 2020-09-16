Суд признал незаконным два месяца ареста Зарифы Саутиевой

16 сентября 2020, 02:56

Кассационный суд на Ставрополье признал, что ингушская активистка Зарифа Саутиева с 12 сентября по 11 декабря 2019 года содержалась под стражей без оснований.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. Ставропольский краевой суд 8 июля удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ее содержания под стражей до 25 сентября. Арест ингушской активистки Зарифы Саутиевой продлен под предлогом ознакомления с материалами дела, но следствие уже два месяца не предоставляет ей новые материалы, заявил адвокат.

Зарифа Саутиева наряду с еще четырьмя активистами обвинена в участии в экстремистском сообществе, а лидеры протестов Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов - в создании этого сообщества. Все они включены в опубликованный 8 июня обновленный перечень людей, причастных к экстремистской деятельности. Саутиеву также обвиняют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, во время протестов в Магасе 26–27 марта 2019 года.

Пятый кассационный суд отменил постановление Ессентукского горсуда от 9 сентября 2019 года и апелляционное постановление Ставропольского крайсуда от 9 октября 2019 года в отношении Зарифы Саутиевой, которыми продлевался срок ее содержания под стражей с 12 сентября по 11 декабря 2019 года. Кассационная инстанция признала незаконным содержание Саутиевой под стражей в этот период, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Билан Дзугаев.

По его словам, защита получила кассационное определение 15 сентября. «Речь идет об одном из промежутков времени содержания под стражей Саутиевой. Основные доводы отмены постановлений: судья Ессентукского горсуда отвела адвоката Бекова незаконно, при этом не ушла в совещательную. Она огласила постановление без присутствия Саутиевой», - сказал адвокат.

«Государство, наконец, признало, что человек два месяца незаконно сидел в тюрьме. Правда, чтобы это доказать, нам понадобилось больше полугода, и все это время она находилась под стражей, да и сейчас отпускать ее не собираются», - написал Дзугаев в своем Telegram-канале «Дорога в Нальчик», опубликовав копию решения суда.

Он не исключает, что будет добиваться денежной компенсации в связи с отменой постановлений судов о продлении срока содержания под стражей. "Денежную компенсацию, может быть, мы в будущем получим за это, а кто вернёт часть жизни, что прожила в заключении?", - подчеркнул адвокат.

"Судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального права и права обвиняемой на защиту", - говорится кассационном определении Пятого кассационного суда, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».