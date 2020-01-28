Более 170 подписей собрало требование освободить Саутиеву

28 января 2020, 13:37

Деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года по обвинению в организации насилия по отношению к силовикам на митинге в Магасе. 16 января Саутиевой и другим ингушским активистам было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, которым правоохранители сочли общественное объединение "Ингушский комитет национального единства".

По версии обвинения, Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов "не позднее мая 2018 года создали экстремистское сообщество", а 18 октября 2018 года для прикрытия деятельности этого сообщества создали и возглавили общественное объединение "Ингушский комитет национального единства". 23 января в Верховный суд Ингушетии поступил иск республиканской прокуратуры с требованием ликвидировать это общественное объединение. Ответчиками по иску значатся 12 активистов, в том числе Зарифа Саутиева.

Правозащитный центр "Мемориал" вечером 27 января опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета и руководителю Главного следственного управления СКР по СКФО.

"Мы, деятели культуры, науки, общественные активисты, члены Ассоциации музеев памяти, правозащитники, глубоко возмущены арестом Зарифы Саутиевой, бывшего заместителя директора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани. [...] Ей было инкриминировано участие в применении насилия на мирном митинге, который проходил 27 марта 2019 года в Магасе, хотя на самом деле она пыталась остановить провокацию и избежать всякого насилия", - говорится в обращении.

Письмо с требованием немедленно освободить Зарифу Саутиеву и прекратить ее уголовное преследование подписал, по состоянию на 13.35 мск 28 января, 171 человек из разных регионов России.

Среди тех, кто оставил подписи под обращением, – правозащитники, журналисты, депутаты, ученые, писатели, артисты, юристы, врачи, работники музеев, учителя и студенты.

В частности, письмо подписали зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков, заслуженная артистка России Лариса Дмитриева, писатель Людмила Улицкая, московский депутат и спецкор "Новой газеты" Илья Азар, режиссёр и народный артист России Александр Сокуров, руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Вы тоже можете поставить своё имя под обращением", - уточнила в публикации пресс-служба "Мемориала", указав адрес электронной почты для отправки подписи.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной. В ее поддержку неоднократно проходили акции протеста в разных городах страны.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов".