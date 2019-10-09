Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба Ассоциации музеев памяти. http://memorymuseums.ru/seminar/2018

09 октября 2019, 21:56

Защита Зарифы Саутиевой заявила о нарушении ее прав

С Зарифой Саутиевой в течение месяца не проводилось никаких следственных действий. Судья Верховного суда Ставрополья пробыл в совещательной комнате несколько минут и огласил решение в отсутствие активистки.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной. С конца сентября в соцсетях проводится флешмоб в ее поддержку - пользователи публикуют видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. Сегодня Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию адвокатов Саутиевой на продление ей ареста до 11 декабря.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Ее арест вызвал общественный резонанс не только в Ингушетии. 29 сентября в многотысячном митинге в Москве приняли участие представители ингушской общины столицы с плакатами "Свободу Зарифе Саутиевой!". Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной.

Зарифа Саутиева, участвовавшая в сегодняшнем заседании по видеосвязи, заявила суду, что у следствия нет доказательств против нее. Защита предлагала выпустить активистку под залог в 500 тысяч рублей или под домашний арест.

«Она сказала, что она не находилась на месте событий в то время, которое ей вменяют. Она сказала, что, когда находилась там, то просто снимала происходящее на видео. Испытывая стресс, страх и волнение, испугавшись того, что происходит на площади, она что-то комментировала в прямом эфире в одной из социальных сетей, но никаких указаний не раздавала, как утверждает следствие. Она подробно изложила свою позицию, она сказала, что следствие намеренно искажает произошедшее», - рассказал адвокат Билан Дзугаев корреспонденту «Кавказского узла».

Скриншот сообщения в Telegram-канале "Дорога в Нальчик" https://t.me/bilandz/198В Telegram-канале "Дорога в Нальчик" адвокат написал, что "Бедняжка Зарифа с трудом сдерживает слезы на процессе". "Адвокат Беков в прениях сказал суду, что ему как ингушскому мужчине трудно без эмоций видеть невиновную ингушскую девушку за решеткой. Адвокаты в прениях указали в том числе и на то, что вся Ингушетия и не только Ингушетия призывает отпустить Зарифу, тысячи людей записали видео в ее поддержку", - отмечается в сообщениях канала.

«Зарифа устала, конечно. Пока его перевозили туда-сюда в течение сентября, она содержалась в том числе и с ВИЧ-инфицированными, по несколько дней она с ними находилась. В своем выступлении она рассказала, как ее содержали, как ее часто перевозили из одного СИЗО в другое. Она также сказала, что следственные действия на проводились с 4 сентября по 2 октября», - добавил Дзугаев.

Скриншот поста Магомеда Бекова в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157046918831360&id=100035781588021Второй адвокат Саутиевой Магомед Беков написал в своем Facebook, что судья "даже для приличия не задержался в совещательной [комнате]". Дзугаев подтвердил его слова.

«Полтора часа слушал нас, удалился в совещательную комнату и через пять минут огласил решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобе. Следователя на заседании не было, присутствовал представитель прокуратуры. Мотивированной позиции у прокуратуры не было. Прокурор попросил отказать в удовлетворении жалобы, но при этом не привел никаких доводов. При оглашении решения Зарифа Саутиева отсутствовала, а это серьезное нарушение», - заключил Дзугаев.

Петербургский политик, член федерального бюро партии "Яблоко" Николай Рыбаков также отметил в своем Facebook, что суду "не предъявлено никаких доказательств участия Зарифы Саутиевой в преступлении". "Несмотря на это женщина остается под стражей", - написал он.

"Адвокаты намерены обжаловать решение суда", - отмечается со ссылкой на адвокатов в сообщении паблика Magas Times в Facebook.

Аресты активистов начались в Ингушетии в начале апреля. Им предъявляют обвинения в связи со столкновениями в Магасе, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили 27 марта акцию протеста. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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