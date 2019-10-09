Суд в Ставрополе отказался отменить арест Саутиевой

09 октября 2019, 18:33

Ставропольский краевой суд не удовлетворил сегодня жалобу адвокатов ингушской активистки Зарифы Саутиевой на продление ареста до 11 декабря.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок содержания активистки под стражей, отказавшись освободить ее под залог. Защита с этим решением не согласилась и подала жалобу.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной.

Сегодня Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию адвокатов Зарифы Саутиевой, говорится в поступившем в «Кавказский узел» сообщении Правозащитного центра "Мемориал".

На сегодняшнем заседании суда защитники указывали на то, что, продлевая Саутиевой арест, Ессентукский городской суд допустил серьёзные процессуальные нарушения. В частности, было ограничено право активистки на защиту, так как 9 сентября ее адвокат Беков был отстранён от участия в заседании. Кроме того, Саутиева не присутствовала на оглашении постановления суда о продлении ареста, заявили защитники.

Также адвокаты назвали ходатайство следователя, на основании которого суд продлил арест Саутиевой, необоснованным, так как следствие не предоставило суду конкретных сведений, указывающих на причастность активистки к преступлению, а также не указало конкретные факты, подтверждающие, что она может скрыться или оказать давление на участников производства.

В сегодняшнем заседании суда Саутиева участвовала по видео-конференц-связи. Она просила отпустить её из-под стражи, заявила о невиновности и заверила, что не будет скрываться от следствия. Но суд оставил в силе решение о продлении содержания ее под стражей, сообщил Правозащитный центр «Мемориал».