Магомед Хазбиев. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=5TE5lGAyafc&feature=youtu.be

19 ноября 2020, 00:28

Суд отказался рассматривать протокол Магомеда Хазбиева

Магомед Хазбиев, задержанный после призыва собраться в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста, отпущен домой. Протокол об административном нарушении Хазбиева суд отправил на доработку.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывал наказание по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении на тот момент главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оказавшись на свободе, активист заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью со стороны силовиков и властей, и выразил поддержку арестованным участникам мартовского митинга в Магасе. Вскоре после освобождения Хазбиев был вызван в ингушский центр "Э". 12 октября силовики три часа опрашивали активиста из-за жалобы бывшего начальника Сунженского ОМВД Магомеда Бекова на угрозы убийством со стороны Хазбиева. 18 ноября силовики увезли его в Центр по противодействию экстремизму. Брат Хазбиева счел это реакцией на призыв собраться на "прогулку" в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста.

В своем обращении оппозиционер призвал жителей Ингушетии выйти на прогулку по Магасу 18 ноября, в первый день судебного процесса над лидерами ингушского протеста. Активист указал на политическую подоплеку этого дела. Хазбиев отметил, что родственники и соратники активистов подавали уведомление о митинге, но власти отказались согласовать акцию. 

Хазбиева утром 18 ноября вызвали в Центр по противодействию экстремизму, около полудня его перевезли в ГОВД Назрани, а оттуда - в Магасский районный суд для вынесения решения. Активист пробыл там почти три часа в ожидании судьи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат оппозиционера Мурад.

По его словам, Хазбиеву инкриминируют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. - Прим. "Кавказского узла"). Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 суток административного ареста.

"В Магасском районном суде [сначала] ждали судью, потом - когда он вынесет решение. После шести вечера только попали домой", - сказал он.

Магомед Хазбиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ничего противозаконного в его призывах не было. "Я просто предложил прогуляться по Магасу вместе со мной, каких-то призывов к действиям, митингам, пикетам в моем обращении не было", - подчеркнул он.

По его словам, в центре "Э" ему хотели вручить предостережение и взять объяснительную. "Но я отказался, сославшись на 51 статью Конституции (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. - Прим. "Кавказского узла"). После мы поехали в ГОВД, там участковый составил протокол, и оттуда [направились]  в суд. Там долго прождали. В конце концов, судья отправил дело на доработку, было уже более 18.00 мск. Домой попал к 19.00 мск, целый день не ел", - рассказал Хазбиев.

В Магасе 18 ноября дежурили наряды силовиков, объявленная Хазбиевым прогулка не состоялась, рассказали горожане. В этот день скоплений народа в городе не наблюдалось, по проспекту Зязикова дежурили усиленные патрули силовиков, часть из них  была на полицейских машинах и бронированных КАМАЗах, два Урала и один КАМАЗ стояли на стоянке перед телевидением, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Магаса Рустам. "По проспекту Зязикова прогуливались полицейские, больше там никто не гулял, и бронированные машины стояли вдоль улицы", - отметил он.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками. Эти дела рассматриваются судами в Ставропольском крае. Там же Верховный суд России предписал рассматривать дело семи лидеров протестов, которых в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела.

Комментариями Центра по противодействию экстремизма, ГОВД Назрани, и Магасского райсуда относительно дела Хазбиева "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".  Подробно о деле Хазбиева говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева". В разделе "Персоналии" также содержится биографическая справка о Магомеде Хазбиеве.

Примечание:

"Потерпевшие силовики проигнорировали заседание суда по делу Хамхоева", "Защита заявила об отсутствии доказательств против Тагира Галаева", "Новый фигурант дела об ингушских протестах найден в СИЗО Нальчика".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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