Барахоев Ахмед-Хаджи Османович

17 мая 2019, 12:03

Ингушский общественный деятель, старейшина, член Ингушского Комитета Национального Единства, 13 апреля 2019 года арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти*

26 марта митинг в столице Ингушетии против новой редакции закона о референдуме вылился в акцию протеста с требованием отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Митинг был согласован лишь на один день, но часть протестующих осталась на площади до утра. 27 марта между протестующими и силовиками произошли столкновения.

Участие в мартовских протестных акциях 2019 года, арест и голодовка

Организаторы и лидеры митинга в столице Ингушетии, в том числе и Ахмед Барахоев, неоднократно призывали сторонников протеста соблюдать порядок и придерживаться закона. Однако именно они были задержаны и арестованы. Барахоев получил 10 суток административного ареста и был отправлен в СИЗО Нальчика. Барахоева признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Из суда Ахмед-Хаджи записал видеообращение к жителям Ингушетии с просьбой не устраивать беспорядков и следовать закону. «Ничего страшного не произошло, — сказал старейшина. — Если на то будет воля Аллаха, мы вернемся, а Юнус-Бек [Евкуров] уйдет». Из спецприемника он повторил свою просьбу.

Находясь под административным арестом с 4 по 13 апреля Барахоев провел голодовку, протестуя «против силового произвола властей Ингушетии, неправомерных действий правоохранительных структур Ингушетии в отношении ингушских активистов». Случай уникальный для Ингушетии, поскольку голодовка направлена на соблюдение не своих прав, а прав других людей.

9 апреля Барахоева допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в связи с событиями 27 марта. Следователи задавали вопросы о столкновении протестующих с силовиками, выясняя подробности случившегося. 13 апреля завершился срок его административного ареста в Нальчике, после чего он был снова арестован на 2 месяца, уже по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти.

19 апреля, когда Барахоеву исполнилось 65 лет, активисты вывесили на Каменном мосту в Москве баннеры с поздравлением и призывом к отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

26 апреля адвокат Барахоева Фатима Урусова и его сын Илез Барахоев, приехав к подзащитному в СИЗО Нальчика, выяснили, что его этапировали во Владикавказ для проведения следственных мероприятий.

Джамбулат Оздоев, уполномоченный по правам человека в Ингушетии, уточнил, что «причина перевода Барахоева в Владикавказ - передача дела в окружные органы ФСБ России, у которых единственное СИЗО в СКФО есть только в Северной Осетии».

В начале мая по просьбе Оздоева с Барахоевым встретился уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Эльбрус Валиев. По его словам, «Барахоев жалоб на условия содержания не высказал, передачи от родственников получает, доступ адвоката имеется. Держит обязательный пост в месяц Рамадан, условия для молитвы соблюдены».

Протесты против соглашения Кадырова с Евкуровым

С самого начала осенних протестных акций против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией Ахмед Барахоев был в самой гуще событий. Избранный в оргкомитет митинга, он добивался легализации протеста, входил в делегацию на встречах с полпредом президента Александром Матовниковым,

В одном из выступлений, в качестве иллюстрации единения ингушского народа, Барахоев рассказал, как извинился перед салафитами, и заявил, что больше не считает их своими врагами .

Результатом протеста Барахоев назвал консолидацию ингушского общества.

24 октября 2018 года силовики выпроводили Барахоева со схода жителей Малгобека. На сходе в Кантышево ему мешали выступать, выключали микрофон.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Конфликт с Кадыровым

Бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров в ходе протестных акций в Магасе в резкой форме посоветовал Рамзану Кадырову не вмешиваться в ингушские дела и не критиковать тех, кто выступает за отмену соглашения о границе Ингушетии и Чечни . Чеченский лидер, в свою очередь, публично пообещал «спросить» с Погорова. А представитель оргкомитета митинга Ахмед Барахоев высказался в поддержку Погорова и предложил Кадырову приехать и лично высказать претензии к Погорову и его соратникам.

"Ахмед Погоров - сын своего народа, он истинный ингуш, у него есть родители, тейп, он мужчина. Из Чеченской Республики никто не может ничего предъявить Ахмеду Погорову. Кто там в телевизоре что-то говорит, приезжайте сюда и здесь скажите! Но никто не едет же. Если хочешь сказать что-то, приезжай сюда и говори", - заявил Барахоев.

26 октября Рамзан Кадыров приехал к Ахмеду Погорову. По окончании разговора Кадыров и Погоров признали, что взаимно простили друг другу резкие слова, и призвали беречь «мир и братство между чеченцами и ингушами». А затем совершили совместный намаз.

Позже чеченская делегация вышла во двор, где Кадыров, сказав несколько слов собравшимся, обнялся с Барахоевым и уехал.

В справке «Спорный такбир: почему ингуши проводили Кадырова криками "Аллаху акбар!"» "Кавказский узел" рассказал как происходило "примирение сторон".

Ночной визит Лорда и шариатский суд

По словам Ахмеда Барахоева, он раскритиковал Кадырова еще на первой встрече с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым, где присутствовал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Я твоему Даудову сказал на встрече с Матовниковым, что твоя манера кулаком стучать по столу тут не пройдет", - отметил активист, обращаясь к Кадырову.

Глава чеченского парламента Магомед Даудов – его еще называют Лорд – приехал в ночь на среду, 25 октября в дом Ахмеда Барахоева в селение Новый Редант. Ингушские активисты, узнав о приезде кадыровцев, призвали местных жителей собраться у дома Барахоева. По словам Ахмеда-Хаджи, собралась вся ингушская молодежь.

Лорд передал Ахмеду Барахоеву вызов в шариатский суд: «Я от имени Рамзана приехал». «Даудов сказал: "Если ты его оскорбил, он обиделся, приглашает тебя в шариатский суд". На что я сказал, что я согласен, я приду», - рассказал Барахоев .

Барахоев обратился к своему имаму, который "сказал, что нет проблем никаких, они приезжают, и если он истец, он должен подать заявление, а я как ответчик приду и отвечу на их вопросы. Как решит шариатский суд, так и будет". Суд так и не состоялся в связи с примирением Кадырова и Барахоева.

Биография

Ахмед-Хаджи Барахоев родился 19 апреля 1954 года в ссылке, в городе Щучинске Кокчетавской области Казахстанской ССР. Через три года, как и другим ингушам, его семье разрешили вернуться на родину.

Отец Ахмеда-Хаджи, Барахоев Осман Саадулеевич (Осман молла) – ученый-теолог, был арестован и осужден на 8 лет уже в ссылке. Реабилитирован посмертно в 1966 году.

Семья Барахоевых была из знаменитого села Ангушт в Пригородном районе – теперь, по их возвращении, уже входящего в Северную Осетию, поэтому они поселились в селе Новый Редант.

В 1973 году, будучи студентом горно-металлургического института во Владикавказе, принял участие в январских выступлениях ингушей в Грозном (в то время столице Чечено-Ингушской АССР) с требованием вернуть Пригородный район ингушам. После этого, во избежание репрессий, переводится в Алматинский политехнический институт.

В середине 80-х Барахоев возвращается в Ингушетию, став одним из первых ингушских кооператоров. В 1989 году назначается одним из помощников депутата Верховного Совета СССР Мусы Дарсигова.

Съезд ингушского народа 17 января 1993 года делегирует Барахоева в Москву к Руслану Аушеву. Он должен был уговорить Аушева баллотироваться на пост президента Республики Ингушетия. Аушев согласился. Несмотря на уговоры Сергея Шахрая, министра по делам национальностей, Ахмед-Хаджи Барахоев отказался обсуждать другие кандидатуры.

Член Ингушского Комитета Национального Единства .

Вероисповедание

Ахмед Барахоев – суфий.

Суфизм, для которого характерны проповедь нестяжательства, смирения и терпения, на Северном Кавказе распространяется с XII века. Заведующий сектором Кавказа в Институте востоковедения РАН Владимир Бобровников отмечает, что в Ингушетии сильно влияние суфийского братства Кадирийя, восходящие к шейху Кунта-хаджи Кишиеву, нередко называющимся "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление.

Особенностью суфизма на Северном Кавказе, что у таких шейхов как Кунта-хаджи, который по мнению его адептов не умер, а исчез (говорить, что Кунта-хаджи умер, может восприниматься как оскорбление) обращает внимание Бобровников.

Прямые адепты Кунта-хаджи, к которым принадлежит семья Барахоевых, считают, что продолжают учение непосредственно от него, а не от его учеников, полагает старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Макка Албогачиева. Отец Ахмеда Барахоева считается авлия (в переводе с арабского - покровитель, святой). Он пользовался большим авторитетом, в том числе религиозным. А на Кавказе важен авторитет семьи, который идет от отца, от деда.

При этом называть Ахмеда Барахоева суфийским старейшиной Албогачиева считает неправильным, так как он - не богослов, не может давать вирды , являясь известным, но не выделяемым чем-то особенным адептом тариката Кунта-хаджи.

На «Кавказском узле» опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова, Рамзана Кадырова, Магомеда Даудова, Хавы Хазбиевой и Александра Матовникова.

* в текст внесены уточнения

Примечания