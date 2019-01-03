Спорный такбир: почему ингуши проводили Кадырова криками "Аллаху акбар!"

03 января 2019, 16:41

Тысячи возмущенных людей собрались вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова, мешая проезду его кортежа и скандируя «Аллаху акбар!». Это произошло во дворе дома бывшего главы МВД Ингушетии Ахмета Погорова и на прилегающих улицах в разгар протестов ингушских активистов против соглашения чеченских и ингушских властей о границах между республиками. Некоторые, не только чеченские, источники объяснили толпы людей вокруг машины Кадырова и их эмоциональную реакцию массовой поддержкой главы Чечни в Ингушетии. «Кавказский узел» разбирался, так ли это.

Как Погоров одернул Кадырова

Бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров в ходе протестных акций в Магасе в резкой форме посоветовал Рамзану Кадырову не вмешиваться в ингушские дела и не критиковать тех, кто выступает за отмену соглашения о границе Ингушетии и Чечни . Чеченский лидер, в свою очередь, публично пообещал «спросить» с Погорова. А представитель оргкомитета митинга старейшина Ахмед Барахоев высказался в поддержку Погорова и предложил Кадырову приехать и лично высказать претензии к Погорову и его соратникам.

Новое соглашение о границе между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой не разрешило давний спор вокруг границы двух республик. При этом руководство Чечни считает, что границы между республиками после распада Чечено-Ингушской АССР вовсе не существовало, а спорные участки всегда относились к территории Чечни. Кратко аргументация сторон приведена в справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Утром 26 октября к дому Погорова в Карабулаке подъехали чеченские силовики и попытались оцепить несколько кварталов, что им не позволили сделать ингуши. После полудня в дом к Погорову приехали Кадыров, Салах Межиев, Магомед Даудов и Адам Делимханов. Как только в соцсетях появилась информация о появлении в городе кадыровского кортежа, туда начали стягиваться родственники и просто небезразличные граждане практически со всей Ингушетии.

Бронированную машину Рамзана Кадырова загнали во двор дома Погорова в целях безопасности, считает автор Telegram-канала «Ингушетия_2018».

В доме Погоровых гостей из Чечни по вайнахским обычаям пригласили за стол, предложили угощение. По окончании разговора Кадыров и Погоров заявили, что взаимно простили друг другу резкие слова, и призвали беречь «мир и братство между чеченцами и ингушами». А затем совершили совместный намаз.

Позже чеченская делегация вышла во двор, где Кадыров, сказав несколько слов собравшимся, обнялся с Барахоевым. Двор был полностью заполнен людьми, раздался такбир и крики «Аллаху Акбар!» . На обнародованных в соцсетях видеозаписях видно, что в этот момент на прилегающих улицах скопились сотни, а то и тысячи людей. Толпа окружила и теснила выезжающий со двора автомобиль Рамзана Кадырова со всех сторон, так что та продвигалась очень медленно. Охрана буквально «облепила» машину главы Чечни, чтобы очистить проезд. Вновь раздалось скандирование: «Такбир! Аллаху Акбар!».

Такбир: радость или возмущение?

Сам Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном на следующий день заявил , что побывав в Ингушетии, ни у кого в глазах не видел злости: «Наоборот, все обнимались со мной, радовались встрече». Telegram-канал «Папаха Горца» уверяет своих читателей, что «город Карабулак накануне вечером восторженно приветствовал Рамзана Кадырова», толпа была «ликующей». В обсуждении у Усамы Байсаева также не сомневаются, что «ингуши приветствуют Кадырова».

Очевидцы и наблюдатели с ингушской стороны уверены, что такбир никак не выражал радости от приезда Рамзана Кадырова и его окружения, скорее наоборот: это было требованием уважать волю ингушского народа и некоторый сигнал гостям, оповещающим их, сколько человек пришли поддержать Погорова.

Очевидец событий Бекхан считает, что после того, как Кадыров, выйдя во двор, сказал фразу, которая переводится, как "будь проклят тот, кто нас не любит», присутствующие могли приветствовать сам факт извинений и примирения: «Молодежь, которая там собралась была в возбужденном состоянии и реально кто-то свистел, кричал, кто-то орал, но однозначно не в его поддержку».

Другие очевидцы считают, что выкриками «Аллаху Акбар!» собравшиеся выражали свое недовольство и возмущение поездками в Ингушетию представителей чеченских властей. «Я туда подъехал, когда толпа уже собралась. Народ был крайне возмущен визитами, и говорили о том, что сейчас надо положить этому конец», - рассказал Тимур.

С ним солидарен и Исмаил: «Никаких возгласов радости не было. Через Ахмеда Барахоева просили передать ему прекратить ночные визиты и оскорбление ингушского народа. Это был не такбир в поддержку Кадырова, а то, что тут есть люди, и надо уважать каждый народ».

Еще один очевидец, попросивший не называть его имени, заявил, что он, находясь в толпе, не испытывал особой радости по поводу приезда Кадырова к Погорову: «Толпа хотела, чтобы Кадыров услышал их недовольство его приездом и всем его поведением».

Наблюдатели же полагают, что выкрикивание такбира при отъезде чеченской делегации было связано с демонстрацией своего присутствия в поддержку Ахмеда Погорова. «Молодежь Ингушетии кричала в поддержку Ахмеда Погорова, чтобы чеченские чиновники знали, сколько людей стоит на улице», - считает правозащитник Магомед Муцольгов.

Публицист Руслан Албаков-Мяршхи утверждает, что собравшиеся ингуши «не приветствовали Кадырова, а наглядно показали, что, если будут какие-то поползновения в отношении Погорова, даром это не пройдет. Они не то, чтобы пугали, но дали понять».

Рамзан Кадыров не привык получать такой отпор со стороны народа, ведь в его подведомственной республике власть Кадырова считается неограниченной, а инакомыслие жестоко подавляется.

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