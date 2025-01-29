Граната взорвана во дворе дома Ахмеда Барахоева

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Неизвестный бросил гранату во двор дома осужденного ингушского активиста Ахмеда Барахоева, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев и еще шесть лидеров протеста в Магасе были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. С 13 января 2023 года суд рассматривал апелляционные жалобы на приговор активистам. Прокурор в прениях назвал приговор обоснованным. 26 июля судья настоял, чтобы ингушские активисты начали выступать с последним словом, хотя все они просили время на подготовку к выступлениям. 27 июля 2023 года в суде выступил с последним словом Ахмед Барахоев. Он заявил, что ингушские активисты на митинге в Магасе предотвратили беспорядки, а не провоцировали их.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

В селе Новый Редант, во домовладение, где проживают родные Ахмеда Барахоева, неизвестный бросил гранату. В момент взрыва на территории находилась пожилая женщина, в полицию обратился ее сын. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов, пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Оперативники рассматривают основной версией случившегося запугивание, которое могло быть связано с личной жизнью сына Ахмеда Барахоева, со ссылкой на свой источник указывает издание.

На сайтах МВД и СКР Ингушетии информации о взрыве гранаты в селе Новый Редант нет.

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