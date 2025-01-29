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13:19, 29 января 2025

Граната взорвана во дворе дома Ахмеда Барахоева

Ахмед Барахоев. Фото: https://memohrc.org/ru/defendants/barahoev-ahmed-osmanovich признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестный бросил гранату во двор дома осужденного ингушского активиста Ахмеда Барахоева, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев и еще шесть лидеров протеста в Магасе были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. С 13 января 2023 года суд рассматривал апелляционные жалобы на приговор активистам. Прокурор в прениях назвал приговор обоснованным. 26 июля судья настоял, чтобы ингушские активисты начали выступать с последним словом, хотя все они просили время на подготовку к выступлениям. 27 июля 2023 года в суде выступил с последним словом Ахмед Барахоев. Он заявил, что ингушские активисты на митинге в Магасе предотвратили беспорядки, а не провоцировали их.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

В селе Новый Редант, во домовладение, где проживают родные Ахмеда Барахоева, неизвестный бросил гранату. В момент взрыва на территории находилась пожилая женщина, в полицию обратился ее сын. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов, пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Оперативники рассматривают основной версией случившегося запугивание, которое могло быть связано с личной жизнью сына Ахмеда Барахоева, со ссылкой на свой источник указывает издание.

На сайтах МВД и СКР Ингушетии информации о взрыве гранаты в селе Новый Редант нет.

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Автор: "Кавказский узел"

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