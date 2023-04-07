Судья удалил Ахмеда Барахоева с прений по ингушскому делу

07 апреля 2023, 21:02

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Высказывание Ахмеда Барахоева судья счел оскорбительным и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов. Заседания будут проходить два раза в неделю, в четверг и пятницу, заявил судья, не отреагировав на возражения подсудимых, что таким образом они будут лишены посещения бани.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта из-за того, что заседание суда по делу ингушских активистов было назначено на понедельник, хотя изначально суд решил проводить заседания по пятницам, многие адвокаты не смогли явиться в суд. В связи с неявкой защитников суд предоставил активистам адвокатов по назначению. На сегодняшнем заседании активисты попросили вернуть дело в суд первой инстанции из-за нарушений, однако суд отказал в ходатайстве. Обвиняемые и их адвокаты заявили, что не в полном объеме получили извещения о направлении им апелляционных жалоб и возражений прокуратуры. Судья возразил, что жалобы направлены всем сторонам.

Рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось в январе. 3 февраля суд закрыл от прессы заседание. 20 февраля адвокаты заявили, что суд нарушает права активистов, поднимая поздно ночью для того, чтобы доставить на заседание.

Адвокат Андрей Сабинин после окончания перерыва заявил, что из материалов в следует, что в СИЗО были направлены по одной копии жалоб на всех осужденных. "Кто в СИЗО будет ксерокопировать для всех обвиняемых?!Так же и относительно адвокатов. Якобы извещены все адвокаты, но направляется одна жалоба на всех адвокатов. Как все адвокаты могли при этом получить документы? Сами такие уведомления уже доказывают, что документы не были направлены сторонам дела", - привел его слова Telegram-канал "Центр "Мемориал", который вел текстовую трансляцию с заседания

Адвокат Магомед Беков подал ходатайство о направлении данных об извещении и вручении жалоб в Следственный комитет "для проверки совершения фальсификации", но суд отклонил это ходатайство.

После этого Ахмед Барахоев резко высказался в адрес суда. "Вы позор России, закутались в мантию и нарушаете закон. Это не суд", - заявил он. Судья прервал его и удалил с судебного заседания до конца прений за оскорбление суда.

Новый защитник Багаудина Хаутиева, адвокат по назначению Башир Оздоев, который только вступил в дело, заявил ходатайство о предоставлении для ознакомления со всеми материалами уголовного дела, а также для обсуждения с подзащитным стратегии защиты 140 рабочих дней и попросил приостановить рассмотрение дела. Адвоката поддержал его подзащитный, однако сторона обвинения выступила против. Суд постановил предоставить адвокату Оздоеву возможность ознакомиться с материалами, но отказался прерывать рассмотрение дела. "Хоть каждый день приходите и знакомьтесь с материалами", - заявил судья. Оздоев опротестовал это решение.

В конце заседания судья заявил, что далее судебные заседания будут проходить дважды в неделю, в четверг и пятницу, и назначил ближайшие заседания на 27 и 28 апреля.

Осужденные заявили, что из-за этого они лишатся возможности посещать баню по четвергам. Муса Мальсагов предложил судье в таком случае привести в здание суда ванну, чтобы обвиняемые могли помыться прямо там, указано в текстовой трансляции

Семи лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Подробнее о деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

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