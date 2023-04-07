Суд отказался вернуть дело ингушских активистов в первую инстанцию

07 апреля 2023, 12:48

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На заседании по жалобе на приговор по "ингушскому делу" активисты попросили вернуть дело в суд первой инстанции из-за нарушений, однако суд отказал в ходатайстве.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта из-за того, что заседание суда по делу ингушских активистов было назначено на понедельник, хотя изначально суд решил проводить заседания по пятницам, многие адвокаты не смогли явиться в суд. В связи с неявкой защитников суд предоставил активистам адвокатов по назначению.

Рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось в январе. 3 февраля суд закрыл от прессы заседание. 20 февраля адвокаты заявили, что суд нарушает права активистов, поднимая поздно ночью для того, чтобы доставить на заседание.

Сегодня Ставропольский краевой суд продолжил рассматривать апелляционную жалобу на приговор ингушским активистам. В зале суда находятся как адвокаты по соглашению, так и назначенные судом защитники, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Против участия последних в процессе возражают все — обвиняемые, адвокаты по соглашению, даже сами адвокаты по назначению. При этом они сидят за отдельным столом", - говорится в текстовой трансляции с заседания, размещенной в телеграм-канале "Мемориала".

Судья сообщил, что на прошлом заседании обвиняемый Барах Чемурзиев заявил ходатайство о возвращении дела в суд первой инстанции. "Вся защита, включая адвокатов по назначению, поддерживает ходатайство. Прокуратура возражает", - сообщил "Мемориал".

Обвиняемые и их адвокаты заявили, что не в полном объеме получили извещения о направлении им апелляционных жалоб и возражений прокуратуры. "Налицо грубое нарушение прав обвиняемых. Необходимо возвратить дело в суд первой инстанции для устранения допущенных нарушений", - заявила адвокат Курина.

Апелляционные жалобы обвиняемых и их адвокатов поступили в суд, возражения прокуратуры на них также поступили в суд первой инстанции, и все эти жалобы суд направил всем сторонам, возразил судья. "Исходя из этого никаких нарушений судом допущено не было", - приводятся в публикации его слова.

Адвокат Сабинин попросил суд объявить перерыв на полчаса, чтобы защита могла ознакомиться в материалах дела со всеми документами, указывающими на то, что стороны получали извещения о направлении им апелляционных жалоб и возражений прокуратуры. Суд согласился с этим предложением, сообщил "Мемориал".

Напомним, семи лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Подробнее о деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

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