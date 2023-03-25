Адвокат обвинил суд по делу ингушских активистов в ангажированности

25 марта 2023, 00:55

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Из-за того, что заседание суда по делу ингушских активистов было назначено на понедельник, хотя изначально был установлен такой порядок, что проходить они будут по пятницам, многие адвокаты не смогли явиться в суд, рассказал адвокат Магомед Абубакаров. По его словам, суд назначил активистам адвокатов ввиду неявки защитников, но даже они заявили о невозможности осуществлять защиту.

Как сообщал "Кавказский узел", рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось на Ставрополье 13 января, однако процесс был отложен из-за болезни адвоката. Подсудимые просили о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. 3 февраля процесс возобновился, суд закрыл от прессы заседание и согласился на личное присутствие подсудимых. Защита потребовала отвода судей, однако это ходатайство было отклонено. Адвокаты ингушских оппозиционеров просили снять с апелляционного рассмотрения их дело, поскольку суд первой инстанции нарушил право всех подсудимых на защиту, но это ходатайство суд удовлетворил лишь частично, дав им время на ознакомление с материалами дела. 20 февраля адвокаты заявили, что суд нарушает права активистов, поднимая поздно ночью для того, чтобы доставить на заседание.

Семи лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, заявили журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста" и в справочном материале "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Адвокат Магомед Абубакаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 22 марта на заседании суда по делу ингушских активистов не смогли присутствовать многие адвокаты.

«В начале рассмотрения сам суд установил такой порядок, что судебные заседания будут проходить по пятницам, и просил защитников освободить этот день от других судебных процессов. Адвокаты так и сделали. Но на предыдущих заседаниях, когда наши подзащитные заявили, что им не хватило времени ознакомиться с протоколом судебного заседания, и попросили дополнительного времени сроком в одну неделю, суд отказал и, нарушая установленный им же порядок, назначил судебное заседание на понедельник, дав лишь два выходных на до-ознакомление с несколькими томами протокола судебного заседания. Очевидно, что с учётом установленного судом порядка, многие адвокаты участвовали в других судебных делах в этот день и не смогли явиться. В суд явились я и защитник Ахмеда Барахоева», - рассказал 24 марта Абубакаров.

На заседании прокурор заявил заранее «заготовленное ходатайство о назначении защитников всем обвиняемым в виду неявки защитников по соглашению», сообщил Абубакаров. «И это при том, что защита Чемурзиева находилась в зале... Суд удовлетворил это ходатайство и назначил всем семерым защитника. Конечно, никаких оснований с точки зрения закона здесь не было, это делается для того, чтобы быстренько завершить процесс и легализовать приговор в отношении наших подзащитных», - считает Абубакаров.

Доверители заявили отказ от назначенных защитников. Назначенные адвокаты также заявили о невозможности с точки зрения закона осуществлять защиту, но суд заявление не принял и просьбу не удовлетворил, сообщил Абубакаров. «Отмечу, что, когда суд назначил предыдущее заседание на понедельник, адвокаты заявляли о невозможности их явки, но суд никого не стал слушать и удалился», - сказал Абубакаров.

Суд ангажирован, добавил он. «Незаконные действия суда дают защите основания полагать, что председательствующий судья заинтересован в исходе дела, ввиду чего ему был заявлен отвод, который судом не был удовлетворен… После этого, суд перешёл к следующему шагу и выяснилось, что подсудимые не получали копий поданных другими участниками апелляционных жалоб, кроме возражения прокурора на все поданные жалобы. Аналогичная ситуация и с защитниками, копии поданных жалоб не были направлены», - сказал Абубакаров.

Суд решил разобраться в документах и объявил перерыв до 7 апреля, отметил Абубакаров. Адвокат отметил, что со стороны его подзащитного «жалоб на содержание в СИЗО не поступало».

22 марта на судебном предполагалось присутствие сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» Олега Орлова. Впрочем, как рассказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла", выступать он не должен был.

«От моего присутствия или отсутствия там не зависло ничего вообще… Но общественным защитником кроме меня быть никто не может. Я назначен им. Я не могу являться, потому что «потому» - а раз так, то и смены нет. Подписка о невыезде дает мне право просить у следователя дать мне разрешение на выезд. Это на его усмотрение. Может даст, а может нет. Никаких прогнозов дать не могу», - сказал Орлов.

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