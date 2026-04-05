17:58, 5 апреля 2026

Завершен сбор помощи для Айны Манькиевой

Айна Манькиева. Скриншот фото "Марем", https://t.me/marem_group/1470

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники собрали 85 тысяч рублей для сбежавшей из Ингушетии от домашнего насилия Айны Манькиевой.

Как писал "Кавказский узел", после задержания сбежавшая из-за семейного насилия из Ингушетии Айна Манькиева была вынуждена переезжать и лишилась работы. Правозащитники объявили сбор помощи на аренду жилья на два месяца и другие расходы - всего требуется 80 тысяч рублей.

Силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полусуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить ей госзащиту, заявление своих родных о краже девушка назвала ложным. Следствие не нашло доказательств причастности Айны Манькиевой к краже, заявление о которой подали ранее ее родные, дело против девушки прекращено.

Сбор помощи для Айны Манькиевой завершен, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем" в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на странице сбора на платформе Boosty, удалось собрать 85 513 рублей, правозащитники объявляли сбор 80 000 рублей.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Напомним, отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой. Угроза отца вернуть Айну домой спровоцировала среди пользователей Facebook* дискуссию о противопоставлении традиционных ценностей и прав человека. Для  Манькиевой угрозу представляет как отец, пообещавший вернуть ее домой "любой ценой", так и сотрудники правоохранительных органов, а освободить ее из полиции после задержания помогла только огласка. Ранее карточка Манькиевой пропала из базы розыска МВД. 

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

