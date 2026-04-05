Завершен сбор помощи для Айны Манькиевой

Правозащитники собрали 85 тысяч рублей для сбежавшей из Ингушетии от домашнего насилия Айны Манькиевой.

Как писал "Кавказский узел", после задержания сбежавшая из-за семейного насилия из Ингушетии Айна Манькиева была вынуждена переезжать и лишилась работы. Правозащитники объявили сбор помощи на аренду жилья на два месяца и другие расходы - всего требуется 80 тысяч рублей.

Силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полусуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить ей госзащиту, заявление своих родных о краже девушка назвала ложным. Следствие не нашло доказательств причастности Айны Манькиевой к краже, заявление о которой подали ранее ее родные, дело против девушки прекращено.

Сбор помощи для Айны Манькиевой завершен, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем" в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на странице сбора на платформе Boosty, удалось собрать 85 513 рублей, правозащитники объявляли сбор 80 000 рублей.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Напомним, отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой. Угроза отца вернуть Айну домой спровоцировала среди пользователей Facebook* дискуссию о противопоставлении традиционных ценностей и прав человека. Для Манькиевой угрозу представляет как отец, пообещавший вернуть ее домой "любой ценой", так и сотрудники правоохранительных органов, а освободить ее из полиции после задержания помогла только огласка. Ранее карточка Манькиевой пропала из базы розыска МВД.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.