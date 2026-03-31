×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:15, 31 марта 2026

Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с дождями повреждены здания школы и детсада в селе Гуржи-Мохк, детей решено перевести в другое образовательное учреждение. В Шатойском районе жители двух сёл остались без транспортного сообщения после разрушения участка дороги.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта в Чечне оставались затопленными 1,26 тысячи домов и дворов, из 557 домов при этом вода ушла. Из поселка Кундухово в Гудермесе и из села Брагуны было эвакуировано 1109 человек.

28-29 марта был подтоплен поселок Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей. После эвакуации из зоны наводнения жители поселка разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения. К утру 30 марта 645 человек (294 взрослых и 351 ребенок) были эвакуированы также из села Брагуны Гудермесского района, еще 504 человека - из Гудермеса и села Джалка.

Ученики школы и воспитанники детсада села Гуржи-Мохк Ножай-Юртовского района переведены в ближайшее образовательное учреждение в связи с повреждением зданий из-за дождей, сообщил министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев.

"Наиболее пострадавшими в районе стали детский сад и школа в с.Гуржи-Мохк. Дети будут распределены в близлежащую школу, для них мы организуем централизованный подвоз. Все остальные образовательные организации района работают в штатном режиме", - приводит сегодня его слова "Чечня Сегодня".

Жители двух сёл Чечни остались без транспортного сообщения

В Шатойском районе два села – Дай и Нохчи-Келой - оказались отрезанными от транспортного сообщения из-за аварийного участка дороги, сообщил глава муниципалитета Руслан Акаев.

"Протяженность аварийного участка составляет около 150 метров. На месте задействованы восемь единиц техники, дорогу сегодня практически пробили, однако удержать ее пока не удается из-за нестабильного грунта. В результате происшествия два населенных пункта, Дай и Нохчи-Келой, оказались отрезанными от транспортного сообщения, без света и газа остаются 70 и 45 абонентов соответственно. Организована доставка продовольствия в случае необходимости. Также для обеспечения передвижения жителей обустроена плотина для пешего перехода", - цитирует сегодня Акаева агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Шатое слабый дождь, температура воздуха +11 градусов. В ночь на 1 апреля дождь усилится до умеренного, температура понизится до +8 градусов.

По данным МЧС, в Чечне остаются подтопленными более 250 жилых домов и 300 приусадебных участков, сообщило в 09.34 мск ТАСС.

В Ингушетии подтоплений не зафиксировано

Ингушетия "прошла период непогоды без серьёзных последствий", сообщил вечером 30 марта в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Уровень воды в реках повышался, но критических отметок не достиг. Подтоплений не зафиксировано, были лишь отдельные отключения электроэнергии, которые уже полностью устранены", - написал он.

По словам чиновника, "обойти худший сценарий удалось во многом благодаря заранее проведённой работе". "Благодаря поддержке федерального центра на реке Асса в Галашках и на реке Яндырка в Назрановском районе были проведены берегоукрепительные работы. Ранее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» [...] были полностью модернизированы 7 мостов в Карабулаке, Экажево и Средние Ачалуки", - говорится в публикации.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Напомним, режим ЧС был объявлен в Шалинском, Курчалоевском, Шаройском, Шатойском и Ножай-Юртовском районах Чечни. В Шалинском районе подтоплено не менее 38 домов, разрушены опоры мостов через реки Хулхулау и Басс, а также газопровод. В Курчалоевском районе у селения Цоци-Юрт произошел частичный прорыв дамбы. В Ножай-Юртовском районе повреждены 69 домов. 

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

В соседнем с Чечней Дагестане режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики. По данным властей, к вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
