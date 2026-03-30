Кавказский узел

08:07, 30 марта 2026

Число эвакуированных из чеченского села Брагуны достигло 645

Эвакуация людей в селе Брагуны. Кадр видео из телеграм-канала главы Гудермесского района https://t.me/khamzatmagamadov/3490

294 взрослых и 351 ребенок эвакуированы из села Брагуны в связи с наводнением, еще 504 человека эвакуированы из Гудермеса и села Джалка. МЧС насчитало 1817 домов и дворов, затопленных в Чечне в результате дождей.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта из села Брагуны были эвакуированы, по данным администрации Гудермесского района, 548 человек: 248 взрослых и 300 детей. В районе было подтоплено более 740 домов.

В результате подъёма уровня воды в реке Гумс произошло подтопление посёлка Кундухово в Гудермесе. Эвакуированные жители поселка разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения.

Число эвакуированных из села Брагуны достигло 645, сообщил сотрудник администрации Гудермесского района.

"В их числе 294 взрослых и 351 ребенок. В пункте временного размещения пострадавшие граждане не находятся в связи с тем, что они разъезжаются по родственникам в село Дарбанхи", - привело его слова ИА «Чечня Сегодня».

Еще 504 человека были эвакуированы из Гудермеса и села Джалка в связи с подтоплением и угрозой дальнейшего подъёма уровня воды на реках, сообщил представитель районной администрации. "Эвакуировано 504 человека, из них 190 детей", - сказал он.

По данным администрации, к ликвидации последствий непогоды были привлечены 841 человек и 51 единица специальной техники, пишет агентство.

По данным МЧС, в Чечне в результате дождей оказались затопленными 1817 домов и придомовых территорий. При этом уровень воды в реках Чечни начал снижаться, а сотрудники МЧС и коммунальные службы освободили от воды 557 затопленных домов, сообщило минувшей ночью ТАСС.

Обычно в случае чрезвычайных ситуаций жители Чечни предпочитают селиться у родственников или знакомых, заметил 29 марта читатель "Кавказского узла" с ником moshe. "Предпочтительнее какое-то время провести у своих родственников, чем в каких-то спортзалах или школах, где фактически нет условий для длительного пребывания людей, особенно если у них еще есть дети. И власти так сподручнее, если подумать. Отчитались об открытии ПВРов и готовности разместить эвакуированных, а те, видите ли, отказались", - написал он в своем комментарии.

Напомним, в соседнем с Чечней Дагестане в результате дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

В Махачкале из зон подтопления были эвакуированы 103 человека. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

К вечеру 29 марта вода с затопленных улиц Махачкалы еще не была откачана, проехать по ним невозможно, рассказали горожане. По их словам, остаются проблемы с электроснабжением и подвозом воды. Власти сообщили, что в экстренные службы поступило более 100 тысяч обращений.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

