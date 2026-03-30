Махачкалинцы посетовали на промедление с ликвидацией последствий подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На затопленных улицах Махачкалы вода пока не откачана, проехать по ним невозможно, рассказали махачкалинцы. По их словам, остаются проблемы с электроснабжением и подвозом воды. Власти сообщили, что в Дагестане поступило более 100 тысяч обращений в экстренные службы.

Как писал «Кавказский узел», в столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.

Более 150 жителей микрорайонов Турали и Пальмира в Махачкале эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения, где им обеспечены медицинская помощь и питание, сообщил 29 марта глава города Джамбулат Салавов в своем телеграм-канале.

Службой «112» принято более 100 тысяч вызовов, сообщил 29 марта на заседании оперштаба начальник Главного управления МЧС России по РД Муслим Девришбеков.

По состоянию на 20-00 мск 29 марта отсутствовал свет в Махачкале в микрорайоне Турали, в Редукторном поселке, на улицах Магарамкентская, Камаева, Гаруна Саидова и других локациях. На многих улицах нет также воды, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинцы. .

«В связи с продолжительными и интенсивными проливными дождями канал Октябрьской Революции временно приостановил подачу воды в город. Из-за сложившихся погодных условий отсутствует возможность осуществлять водозабор для последующего наполнения водохранилищ, что напрямую влияет на стабильность водоснабжения населённых пунктов города Махачкалы. В целях рационального использования имеющихся водных ресурсов и предотвращения их дефицита принято решение о временном ограничении работы насосных станций в Кировском, Советском и Ленинском районах», - сообщил 29 марта в 14-39 мск Единый оператор по водоснабжению Дагестана.

«Сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды на территории подстанции «Приморская». После завершения данной процедуры будет проведена оценка технического состояния энергообъекта для определения дальнейших восстановительных мероприятий», - сообщил 29 марта «Дагэнерго». Данная подстанция питает часть жителей Редукторного поселка Махачкалы.

«На улице Булача часть автодороги непригодна для проезда, не смог проехать к дому, пришлось развернуться. Многие многоэтажки до сих пор подтоплены, во дворы проезд и проход затруднителен. Света нет во многих домах», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Арсен.

«На улице Хивская дворы и подвалы затоплены водой. Пока никаких служб, занимающихся откачкой воды не было. Бутилированная вода в магазинах есть, подвоза на нашей улице не видел», - рассказал Иса.

«На Атланаульской улице в Редукторном поселке невозможно проехать, перейти улицу можно по пояс в воде. Подвоза бутилированной воды нет, да и как ее сюда привезут?», - говорит Гаджи.

«В Новом Кяхулае нет воды, улицы до сих пор затоплены. Звонили в администрацию города, сказали, ждите, службы не успевают приехать», - рассказал Муса.

«В целях рационального использования водных ресурсов и предотвращения их дефицита принято решение о временном ограничении работы насосных станций в Кировском, Советском и Ленинском районах. Согласно графику, насосные станции будут приостанавливать работу в ночное время — с 22:00 до 06:00. Данные меры направлены на экономию воды и обеспечение более равномерного распределения ресурса в течение суток.

Ограничения подачи воды затронули, в том числе насосные станции поселков Тарки, Старый Кяхулай и Ватан.

В сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.