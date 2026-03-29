Эвакуированные жители Гудермеса разместились у родственников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители гудермесского поселка Кундухово после эвакуации из зоны наводнения разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", в результате подъёма уровня воды в реке Гумс произошло подтопление посёлка Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей, сообщил минувшей ночью глава администрации Гудермесского района Хамзат Магамадов. По его словам, для эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе образовательных учреждений и спорткомплекса.

Необходимости в размещении в ПВР эвакуированных жителей поселка Кундухово не возникло, сообщил источник в администрации Гудермесского района.

"Были подготовлены пункты временного размещения на базе образовательных учреждений и спортивного комплекса. Вместе с тем часть жителей была вывезена родственниками. Кроме того, представители оперативного штаба, волонтёры и сотрудники администрации предлагали пострадавшим временное размещение, однако фактической необходимости в размещении граждан в ПВР не возникло", - привело в 10.21 мск его слова ИА "Чечня Сегодня".

Эвакуация жителей поселка Кундухово продолжалась всю ночь, но эвакуированные разместились у родных и близких, сообщил телерадиокомпании "Грозный" глава района Хамзат Магамадов.

По его словам, жителям "оказывается вся необходимая помощь". Погибших и пострадавших нет, информирует ЧГТРК.

Напомним, 28 марта в Аргуне и Гудермесе вода во время паводка разрушила два моста, по ним ограничено движение.

В соседнем с Чечней Дагестане в результате дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

В Махачкале из зон подтопления эвакуированы 103 человека. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

В дагестанском селе Адильотар затоплены 468 домов, власти отчитались об эвакуации жителей. Эвакуированы также 43 пациента больницы села Батаюрт.