×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:57, 29 марта 2026

Эвакуированные жители Гудермеса разместились у родственников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители гудермесского поселка Кундухово после эвакуации из зоны наводнения разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", в результате подъёма уровня воды в реке Гумс произошло подтопление посёлка Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей, сообщил минувшей ночью глава администрации Гудермесского района Хамзат Магамадов. По его словам, для эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе образовательных учреждений и спорткомплекса.

Необходимости в размещении в ПВР эвакуированных жителей поселка Кундухово не возникло, сообщил источник в администрации Гудермесского района.

Фактической необходимости в размещении граждан в ПВР не возникло

"Были подготовлены пункты временного размещения на базе образовательных учреждений и спортивного комплекса. Вместе с тем часть жителей была вывезена родственниками. Кроме того, представители оперативного штаба, волонтёры и сотрудники администрации предлагали пострадавшим временное размещение, однако фактической необходимости в размещении граждан в ПВР не возникло", - привело в 10.21 мск его слова ИА "Чечня Сегодня".

Эвакуация жителей поселка Кундухово продолжалась всю ночь, но эвакуированные разместились у родных и близких, сообщил телерадиокомпании "Грозный" глава района Хамзат Магамадов.

По его словам, жителям "оказывается вся необходимая помощь". Погибших и пострадавших нет, информирует ЧГТРК.

Напомним, 28 марта в Аргуне и Гудермесе вода во время паводка разрушила два моста, по ним ограничено движение.

В соседнем с Чечней Дагестане в результате дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

В Махачкале из зон подтопления эвакуированы 103 человека. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

В дагестанском селе Адильотар затоплены 468 домов, власти отчитались об эвакуации жителей. Эвакуированы также 43 пациента больницы села Батаюрт.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше