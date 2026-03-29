Жители еще одного села в Чечне эвакуированы из-за угрозы затоплений

Спасатели эвакуируют жителей села Брагуны в Гудермесском районе, уже вывезено более 600 человек, уровень воды в реке Сунжа начал снижаться. В Гудермесском районе подтоплено более 700 домов.

Как писал "Кавказский узел", в результате подъёма уровня воды в реке Гумс произошло подтопление посёлка Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей, сообщил минувшей ночью глава администрации Гудермесского района Хамзат Магамадов. Жители гудермесского поселка Кундухово после эвакуации из зоны наводнения разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения.

Спасатели проводят эвакуацию в селе Брагуны, на 16.10 мск эвакуированы 548 человек - 248 взрослых и 300 детей, сообщает пресс-служба администрации Гудермесского района.

"Подъездную дорогу подтопило. Заранее эвакуировали людей, чтобы избежать того, что вчера было в Кундухово. Всего 548 человек, в том числе 300 детей на данный момент", - приводит телекомпания "Вайнах" слова сотрудников администрации.

Корреспондент ЧГТРК "Грозный" сообщила, что к 16.40 мск эвакуированы 613 жителей, несмотря на то, что уровень воды в реке начал снижаться.

Как следует из видео, по дороге едут военные автомобили, вода практически доходит до бампера.

По состоянию на 13.00 29 марта, более 740 домов подтоплено в Гудермесском районе из-за сильных ливней.

Режим ЧС уже объявлен в нескольких районах: Шалинском, Курчалоевском, Шаройском, Шатойском и Ножай-Юртовском. В Шалинском районе подтоплено около 38 домов, разрушены опоры мостов через реки Хулхулау и Басс, а также газопровод протяжённостью 40 метров. В Курчалоевском районе у селения Цоци-Юрт произошёл частичный прорыв дамбы. В Ножай-Юртовском районе повреждёны 69 домов, передает "Грозный-информ".

Напомним, 28 марта в Аргуне и Гудермесе вода во время паводка разрушила два моста, по ним ограничено движение.

В соседнем с Чечней Дагестане в результате дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

В Махачкале из зон подтопления эвакуированы 103 человека. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

В дагестанском селе Адильотар затоплены 468 домов, власти отчитались об эвакуации жителей. Эвакуированы также 43 пациента больницы села Батаюрт.