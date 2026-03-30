17:45, 30 марта 2026

Правозащитники объявили сбор в помощь Анне Манькиевой

Анна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После задержания сбежавшая из-за семейного насилия из Ингушетии Айна Манькиева была вынуждена переезжать и лишилась работы. Правозащитники объявили сбор помощи на аренду на два месяца и другие расходы - всего требуется 80 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка оставалась подозреваемой по уголовному делу и числилась в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полусуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить ей госзащиту, заявление своих родных о краже девушка назвала ложным. Следствие не нашло доказательств причастности Айны Манькиевой к краже, заявление о которой подали ранее ее родные, дело против девушки прекращено.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

Три месяца Айна провела в постоянных переездах: из-за задержания она лишилась работы, у нее осталась только пенсия (она инвалид по зрению), сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

"Правозащитные организации поддерживали ее, помогали с адвокатами, психологами, лечением и жильем, обеспечивали ее продуктами и предметами первой необходимости. Но сейчас ей нужно строить свою жизнь самостоятельно - уже второй раз, и это гораздо сложнее, чем было до задержания полицией. Для старта ей нужна небольшая помощь. Мы сами потратили больше 200 тысяч рублей на помощь именно Айне, но наши ресурсы на исходе", - говорится в опубликованном сегодня в 11.33 мск сообщении.

Правозащитники объявили сбор  80 тысяч рублей. "Этого хватит на пару месяцев аренды и на остальные расходы, которые Айне предстоят до того, как она найдет постоянную работу. Она трудолюбивая и ответственная, и у нее непременно все получится. А с вашей поддержкой ей будет гораздо спокойнее", - отметили они.

Поддержка для Айны и таких девушек, как она, крайне важна. "Они сомневаются в себе, они напуганы, одиноки, у них нет друзей, они скучают по родственникам (даже жестокие родители - единственные в мире, и они их любят)", 0 указано в сообщении.

Сбор ведется на платформе Boosty, как следует из данных на 17.55 мск, уже собрано 5 486 рублей. "Марем"предлагает добавить к переводу и несколько слов поддержки, который будут переданы девушке.

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Напомним, отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой. Угроза отца вернуть Айну домой спровоцировала среди пользователей Facebook* дискуссию о противопоставлении традиционных ценностей и прав человека. Для  Манькиевой угрозу представляет как отец, пообещавший вернуть ее домой "любой ценой", так и сотрудники правоохранительных органов, а освободить ее из полиции после задержания помогла только огласка. Ранее карточка Манькиевой пропала из базы розыска МВД. 

Участники похорон богослова Султана Белхороева, 11 октября 2017 года. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=kxmeX4HjhWg
12:02 31.12.2025
Батал-хаджи и его последователи
Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи – белхороевцы или баталхаджинцы – имеют большое влияние в современной Ингушетии. В декабре 2022 года баталхаджинцы сформировали в Чечне отряд быстрого реагирования (БОБР) из числа уроженцев Ингушетии для участия в военной операции на Украине. 27 февраля 2023 года стало известно, что боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев включено в список террористических организаций.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса”, - привела 15 января ее слова "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

События
03:36, 30 марта 2026
1
 Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
02:37, 30 марта 2026
Выросло число пострадавших во время атаки БПЛА в Таганроге
01:38, 30 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
08:00, 29 марта 2026
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
05:58, 29 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
02:11, 28 марта 2026
Этнический ингуш обвинен в Бельгии в причастности к терроризму
Мессенджер Max на смартфоне. Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
18:37, 27 марта 2026
Жители СКФО посетовали на проблемы с банковскими сервисами из-за ограничений мобильного интернета
Полицейские опечатывают подстанцию. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:00, 26 марта 2026
Генпрокуратура потребовала изъять более 80 подстанций у Магомеда Каитова
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:24, 25 марта 2026
Военный из Ингушетии убит в военной операции
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
Фото
20:18, 19 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр!
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Самир Бабаев. Фото предоставлено семьей активиста Самира Бабаева
30 марта 2026, 13:58
“Мусульманское единство” заявило об ограничении прав арестованных в Азербайджане активистов

Никол Пашинян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/pashinyan-kriminogennaya-obstanovka-v-armii-strany-sledstvie-otsutstviya-ideologii
30 марта 2026, 11:58
Никол Пашинян стал кандидатом на пост премьер-министра Армении

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Мобильный телефон. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 марта 2026, 17:32
Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
