Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал»*. Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников. Осень 2021 года

18 декабря 2021, 11:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

«Кавказский узел» публикует очередной бюллетень Правозащитного центра «Мемориал»* – краткое описание основных событий трех осенних месяцев 2021 года: о судебном процессе лидеров ингушского протеста, о давлении властей на критиков и оппозицию в Чечне, выборах в СКФО, текущем развитии вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также некоторые обобщения и тенденции развития ситуации.

Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал»*

Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников

Осень 2021 г.

Правозащитный центр «Мемориал»* продолжает работу на Северном Кавказе. Мы предлагаем вашему вниманию очередной бюллетень – краткое описание основных событий трех осенних месяцев 2021 г., некоторые обобщения и тенденции развития ситуации. При подготовке бюллетеня использованы материалы, собранные сотрудниками ПЦ «Мемориал»* на Северном Кавказе и опубликованные на сайте «Мемориала»*, сообщения других правозащитных организаций, средств массовой информации: «Кавказский Узел»**, Deutsche Welle, «Кавказ.Реалии»**, ЧГТРК «Грозный», «Настоящее время»**, Русская служба ВВС, РБК, Интерфакс, The Insider**, Радио Свобода**, ТАСС, ИА REGNUM, ИА «Грозный-информ», ГТРК «Алания», «Новое дело», «Дагестанская правда», «Адвокатская газета», «Коммерсантъ» и др., официальные сообщения представителей федеральных и региональных властей, публикации в заслуживающих доверия блогах и социальных медиа.

Ингушское дело: предварительные итоги

15 декабря 2021 года завершился важнейший этап «Ингушского дела» – длившейся более двух лет серии судебных процессов по уголовным делам, возбужденным против участников протестного движения 2018–19 годов в Ингушетии.

Судья Кисловодского городского суда Ставропольского края Янис Куцуров приговорил семерых лидеров ингушского гражданского протеста к длительным срокам лишения свободы.

Член Совета ПЦ «Мемориал»* Олег Орлов так прокомментировал приговор: «Это очередная наглая демонстрация не только Ингушетии, но и всей России того, что надеяться на какое-либо правосудие в делах, в которых есть политический интерес власти, не стоит.

В этом деле нет даже фальсификаций доказательств «вины» подсудимых: сторона обвинения и не пыталась такие доказательства представить суду. Фактически они ограничились голословными утверждениями, ничем не подтвержденными ни на стадии предварительного следствия, ни в судебном процессе».

Предыстория

Осенью 2018 года в тайне от общественности главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили Соглашение об установлении административных границ между республиками. Детали этого документа и особенно непубличность его подготовки и подписания вызвали бурю возмущения в Ингушетии. Почти месяц на улицах и площадях городов республики проходил массовый мирный протест, включая и непрерывный двухнедельный митинг в столице. В этом митинге в Магасе временами участвовало до 50 тыс. человек – 10% населения Ингушетии. Требования протестующих постепенно расширялись: к несогласию с демаркацией границы добавились требования соблюдать права и уважать достоинство жителей республики. Появились чисто политические лозунги, включая требование отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова. В итоге соглашение все же было, по сути в обход закона, «продавлено» федеральными властями, 6 декабря 2018 года Конституционный суд РФ вынес постановление о его законности. ПЦ «Мемориал»* подробно освещал ход этого конфликта и его результаты .

Эти мирные массовые протесты стали настоящим вызовом для федерального центра. Происходившее тогда в Ингушетии было уникально для России, где протестные акции, как правило, в итоге жестко подавлялись. С точки зрения федеральных властей Ингушетия показывала всей России «неправильный» пример того, как при ответственном поведении оппозиции и сдержанном – властей могут проходить массовые ненасильственные акции протеста.

И когда в марте 2019 года протестные акции возобновились, было принято решение об их силовом разгоне. Поводом для обострения конфликта власти и общества Ингушетии теперь стала попытка властей республики внести поправки в Закон РИ о референдуме. 26 марта на центральной площади Магаса собрался митинг, согласованный на один день, но объявленный в итоге бессрочным. Накануне в Ингушетию были введены подразделения Росгвардии из других субъектов Российской Федерации. Необоснованное, порой даже провоцирующее применение силы росгвардейцами и полицейскими вылилось в столкновения на площади утром 27 марта. Участники митинга оказали сопротивление: десяти сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной тяжести. Только действия лидеров протестного движения и части бойцов батальона ППСП МВД по РИ остановили насилие у той грани, когда всерьез могла пролиться кровь . О «благодарности» местным полицейским за это со стороны властей см. главу «Ингушетия: виноваты в предотвращении насилия» настоящего бюллетеня.

В тот же день, 27 марта, Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по СКФО возбудило уголовное дело по факту столкновений. Все оперативные и следственные мероприятия проводились федеральными структурами или под их полным контролем. Уголовное дело с самого начала выстраивалось так, будто столкновения стали результатом заранее продуманной и спланированной «подрывной деятельности» и агитации со стороны «лидеров протеста».

Всего к уголовной ответственности по делу были привлечены 52 человека, преследование троих из них было прекращено, сорока суды вынесли обвинительные приговоры: 38 – за применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), один приговор – за подстрекательство к применению такого насилия (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 318 УК) и один приговор за применение к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ) .

Оставались еще восемь человек – те, кого власти с большим или меньшим основанием считали лидерами ингушского гражданского протеста. Настоящая глава посвящена суду над семерыми из них. Это:

Малсаг Ужахов, 1952 г. р., председатель Совета тейпов ингушского народа;

1952 г. р., председатель Совета тейпов ингушского народа; Ахмед Барахоев, 1954 г. р, член Совета тейпов ингушского народа;

1954 г. р, член Совета тейпов ингушского народа; Зарифа Саутиева , 1978 г. р., бывший заместитель директора республиканского Мемориального комплекса жертвам репрессий;

, 1978 г. р., бывший заместитель директора республиканского Мемориального комплекса жертвам репрессий; Муса Мальсагов , 1972 г. р., бывший председатель ингушского отделения Российского красного креста;

, 1972 г. р., бывший председатель ингушского отделения Российского красного креста; Исмаил Нальгиев , 1991 г. р., глава организации «Выбор Ингушетии», занимающейся наблюдением на выборах;

, 1991 г. р., глава организации «Выбор Ингушетии», занимающейся наблюдением на выборах; Багаутдин Хаутиев , 1990 г. р., глава Совета молодежных организаций Ингушетии;

, 1990 г. р., глава Совета молодежных организаций Ингушетии; Барах Чемурзиев, 1969 г. р., председатель общественного объединения «Опора Ингушетии».

Пятеро из них входили в региональное общественное движение «Ингушский комитет национального единства» (ИКНЕ), созданное на волне протеста осенью 2018 года , Муса Мальсагов был его председателем.

Еще один лидер протестного движения – Ахмед Погоров, бывший глава МВД РФ по РИ, сопредседатель Ингушского национального конгресса, долгое время скрывался и был задержан только 26 февраля 2021 года. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и в суд еще не поступило .

Правозащитный центр «Мемориал»* признал всех лидеров протеста политическими заключенными, считая их преследование политически мотивированным.

По нашему мнению, предшествовавшие суды над рядовыми участниками митинга были прежде всего подготовкой к большому политическому делу – к обвинению лидеров протестного движения в экстремизме и организации насилия против силовиков.

Чтобы обосновать эти обвинения лидеров протеста, всем ранее судимым по «Ингушскому делу» в обвинительные заключения были внесены фразы о том, что инкриминируемые действия они совершили (1) по мотивам политической вражды к руководству республики и (2) под влиянием лидеров протестного движения. Большинство осужденных – даже те, кто признавал свою вину и соглашался на особый порядок рассмотрения их дел, – отклоняли предъявленные обвинения в этой части, и на первых порах суды первой инстанции шли им навстречу. Однако весной 2020 года приговоров, в которых эти важные для следствия мотивы были отклонены судами, накопилось так много, что под угрозой оказалась сама возможность показательного суда над лидерами протеста. Тогда ранее вынесенные приговоры были обжалованы прокуратурой в кассационной инстанции и отменены, после чего дела были направлены на повторное рассмотрение, в ходе которого суды исправно признавали мотив политической вражды .

Ингушское общество в целом считает преследование лидеров протеста несправедливым. Опасаясь, что судебный процесс вызовет новые масштабные протесты, Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил подсудность дела лидеров ингушского протеста и передал его на рассмотрение в Кисловодский городской суд .

Позиция стороны обвинения

Предъявленные лидерам ингушского гражданского протеста обвинения можно условно разделить на три группы.

Во-первых, организация опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителей власти (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 318 УК РФ) – это обвинение предъявлено всем восьмерым лидерам ингушского протеста.

Во-вторых, «экстремистское сообщество»: в его организации (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) обвиняют Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, а в участии в нем (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) – Исмаила Нальгиева, Зарифу Саутиеву, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева, а также Ахмеда Погорова.

В-третьих, Малсагу Ужахову предъявлено обвинение в создании и руководстве НКО, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (часть 2 статьи 239 УК РФ), а Ахмеду Барахоеву – в участии в деятельности такой организации (часть 3 статьи 239 УК РФ), каковой гособвинение считает Совет тейпов ингушского народа.

Организация насилия в отношении силовиков. По версии следствия, именно обвиняемые 27 марта 2019 г. около 4:40 утра, не желая выполнять законные требования покинуть место митинга, вступили в преступный сговор для организации применения участниками митинга насилия в отношении силовиков. В результате участники митинга в количестве более 39 человек умышленно применили насилие в отношении 66 сотрудников Росгвардии и одного сотрудника МВД по РИ. Они наносили удары руками и ногами, камнями, стульями, палками, металлическими турникетами и другими подручными предметами. В результате 57 представителей власти испытали физическую боль, а десяти представителям власти были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Организация и участие в деятельности экстремистского сообщества. Следствие и гособвинение считают, что не позднее мая 2018 года Муса Мальсагов, Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев организовали экстремистское сообщество, к которому позже присоединились Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев, Зарифа Саутиева и «другие неустановленные лица». Обвинение считает, что этих людей объединяла политическая вражда к действовавшему на тот момент главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, а целью «сообщества» было смещение его с этого поста. Для легитимизации деятельности и развития этого «сообщества» было создано общественное объединение «Ингушский комитет национального единства».

Обвинение считает, что «сообщество» характеризовалось устойчивостью состава, сплоченностью, согласованностью действий участников, контролем над его членами и поддержанием внутренней дисциплины, систематичностью совершения преступлений и соблюдением мер конспирации: для связи и конспирации участники сообщества использовали мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram.

Финансировалось «сообщество» за счет личных взносов организаторов и участников, благотворительных пожертвований жителей Ингушетии, не осведомленных о преступном умысле организаторов и участников сообщества, и из иных, не установленных следствием источников.

По мнению гособвинения, обвиняемые «открыто и цинично демонстрировали свою политическую вражду к главе Республики Ингушетия Евкурову Ю.-Б. Б.» с целью выявления и привлечения своих сторонников; организовывали массовые мероприятия, в том числе несанкционированные; склоняли и мотивировали жителей Ингушетии к неподчинению законам и требованиям сотрудников правоохранительных органов вплоть до применения к ним насилия. Кроме того, по мнению следствия, они «манипулировали этническими обычаями, в том числе традиционным подчинением молодежи представителям старшего поколения, провокационно взывали соотечественников к мужскому достоинству и национальному единству», выраженному в виде участия в массовом протестном движении против Юнус-Бека Евкурова для смещения его с поста и дестабилизации общественно-политической ситуации в Ингушетии.

Руководство и участие в «противодействующей закону НКО». По мнению стороны обвинения, Совет тейпов пытался подменить действующую республиканскую власть и стать «теневым правительством». Его лидеры планировали добиться отставки всех органов власти в республике, а затем поставить в них, а также в депутаты, своих людей .

Претензии следствия состояли в том, что, выступая от имени Совета тейпов ингушского народа (Малсаг Ужахов был его руководителем, а Ахмед Барахоев – членом), обвиняемые вызвали депутатов Народного собрания РИ в шариатский суд – орган, не предусмотренный российской судебной системой и не наделенный правом осуществления конституционного контроля и правосудия, – чтобы вынудить тех раскрыть результат тайного волеизъявления каждого из них при голосовании в Народном собрании РИ по вопросу о ратификации Соглашения о границах . Этим, по мнению обвинения, обвиняемые:

умалили авторитет исполнительной и судебной власти в глазах жителей Ингушетии, чем спровоцировали их недовольство и социальную напряженность;

неправомерно вмешались в деятельность государственных органов по вопросу, не относящемуся к компетенции общественного объединения, путем оказания неправомерного давления на депутатов Народного собрания РИ.

Эти действия обвиняемых, считает гособвинение, подорвали авторитет органов власти – как РИ, так и федеральных в лице Конституционного суда РФ, чем причинили «существенный вред интересам РФ, негативно влияя на государственное строительство и формирование гражданского общества, нивелируя основные принципы и положения Конституции РФ».

Масштаб проделанной следствием и стороной гособвинения работы впечатляет. Обвинительное заключение содержит 120 томов, 10 930 страниц и 27,8 млн знаков – в девять раз больше, чем в «Войне и мире»! Представители гособвинения заявили о намерении допросить в суде 67 потерпевших и около 150 свидетелей. Реально были допрошены только 39 свидетелей и 35 потерпевших сотрудников Росгвардии, показания еще 11 потерпевших были оглашены без их участия.

Позиция стороны защиты

По мнению стороны защиты, все обвинения носят декларативный характер. Из текста обвинительного заключения невозможно понять, что именно вменяется каждому конкретному подсудимому, не указаны время и место описываемых событий, а «экстремистскими» названы законные действия, проводимые в ходе обычной общественной работы или оппозиционной деятельности.

У обвинения нет никаких доказательств того, что обвиняемые организовали насилие в отношении силовиков 27 марта 2019 года на площади в Магасе. В 4:40 утра 27 марта, когда, согласно обвинительному заключению, подсудимые вступили в преступный сговор о применении насилия в отношении силовиков, его «участники» Хаутиев и Саутиева отсутствовали на месте проведения митинга – это подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписями и биллингом телефонов.

Помимо этого, обвинение в организации насилия опровергается тем, что:

все осужденные за применение насилия к силовикам участники митинга показывали, что их никто не призывал к насилию и не организовывал;

никто из потерпевших сотрудников Росгвардии не видел, чтобы подсудимые призывали к насилию или организовывали его;

свидетели (в том числе свидетели обвинения) и видеозаписи показывали, что подсудимые останавливали молодежь, которая оказывала сопротивление Росгвардии, и просили людей разойтись;

бывший глава МВД по РИ Дмитрий Кава и его заместитель Михаил Полищук, отдававший приказ о вытеснении митингующих с площади, показали на суде, что сопротивление не было организованным . Ахмед Барахоев уговаривал людей разойтись и поэтому Полищук просил его остаться на площади, надеясь, что митингующие его послушаются. Также представители власти специально пропустили Хаутиева через оцепление на площадь, попросив его уговорить собравшихся там уйти с площади.

Организация и участие в деятельности экстремистского сообщества. Сторона защиты отмечает, что факт создания «экстремистского сообщества» не подтверждается ничем, а уголовное дело было возбуждено на основании рапорта оперативного сотрудника, содержащего лишь голословное утверждение, что есть основания для возбуждения уголовного дела.

Многие свидетели показали, что Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Малсаг Ужахов, якобы организовавшие это сообщество, не были знакомы в мае 2018 года, а познакомились только в октябре, уже во время протестных акций. Биллинги их телефонных соединений подтверждают отсутствие контактов между ними с мая по сентябрь 2018 года.

Преступление предполагает умысел, но в обвинительном заключении нет ничего, что доказывало бы умысел Ужахова и других подсудимых на совершение экстремистских преступлений. Отсутствует описание преступлений экстремистской направленности, которые якобы готовило это экстремистское сообщество. Отсутствует описание конкретных обстоятельств – времени, места, способа «призывов к вражде». Нет сведений о финансировании предполагаемого «сообщества».

Малсагу Ужахову вменяют организацию митингов, в том числе и в июне 2018 года, хотя ранее суды признавали его невиновным в этом. Не был Ужахов и организатором митинга 26 марта 2019 года.

Сама по себе подготовка и организация митингов не могут считаться преступными деяниями, но в обвинительном заключении эта общественная деятельность описывается исключительно как экстремистская.

Нет доказательств политической неприязни к главе Ингушетии. Суд не установил факт длительных межличностных отношений или наличие конфликтов, не связанных с политическими взглядами, между подсудимыми и Ю.-Б.Евкуровым. Критика же власти и отдельных политиков сама по себе не является экстремизмом и не должна преследоваться в уголовном порядке. Осуществление гарантированных Конституцией РФ прав, в том числе права на участие в мирных митингах и критику представителей власти, обвинение пытается представить как экстремизм, с тем чтобы лишить возможности осуществлять эти права не только подсудимых, но и все гражданское общество России. Наконец, осенью 2018 года митингующие по собственному решению завершили уличные протестные акции.

Протестные акции, которые организовывали обвиняемые в 2018–19 годах, носили исключительно мирный характер и не создавали никакой угрозы общественному порядку.

Руководство и участие в противодействующей закону НКО. Сторона защиты отметила, что в постановлении Верховного суда РИ о ликвидации Совета тейпов не было указано, что он причастен к организации или побуждению к какой-либо противоправной деятельности .

Кроме того, не было ничего незаконного и в приглашении депутатов в шариатский суд. Защита согласна с гособвинением: шариатский суд не имеет властных полномочий и не претендует на них, его решения носят рекомендательный характер. На депутатов, приглашенных на шариатский суд, давление не оказывали; это подтвердили в суде сами депутаты. Часть депутатов сочла правильным явиться в суд, другие не захотели, никаких последствий для них не было. По сути дела, речь шла о контроле избирателей за деятельностью депутатов.

Ход судебного процесса

Суд над лидерами ингушского протеста начался 18 ноября 2020 года. В этот день состоялось предварительное заседание, а с 24 ноября уголовное дело рассматривалось по существу.

Судебное заседание продолжалось более чуть более года, по 15 декабря 2021 года включительно состоялось 78 заседаний . Дело рассматривалось Кисловодским городским судом, но из-за отсутствия подходящего зала в Кисловодске заседания проходили в здании Ессентукского городского суда в г.Ессентуки Ставропольского края.

Подсудимых защищали 13 адвокатов:

Малсага Ужахова – Джабраил Куриев , Асхаб Ужахов ,

– , , Ахмеда Барахоева – Фатима Урусова , Калой Ахильгов , Андрей Плотников , Карина Москаленко , Башир Точиев ,

– , , , , , Зарифу Саутиеву – работавшие по соглашению с ПЦ «Мемориал»* Билан Дзугаев и Алексей Лаптев (в мае 2021 года вышел из дела),

и (в мае 2021 года вышел из дела), Багаудина Хаутиева и Мусу Мальсагова – Аралбек Думанишев ,

, Мусу Мальсагова – Магомед Беков ,

, Исмаила Нальгиева – Андрей Сабинин ,

, Бараха Чемурзиева – Магомед Абубакаров.

Также в деле принимали участие семь защитников: юрист из Ингушетии Магомед Куриев защищал Малсага Ужахова, Илез Барахоев – своего отца Ахмеда Барахоева, лидер ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов – Багаутдина Хаутиева, юрист общественной организации «Монитор пациента» Ибрагим Султыгов – Исмаила Нальгиева, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков – Мусу Мальсагова, руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориал»* Олег Орлов – Зарифу Саутиеву, а руководитель правозащитной организации «За права человека»* Лев Пономарёв***** – Бараха Чемурзиева.

Сторону обвинения представляли сотрудники управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Тимур Золотовский и Дмитрий Хандогий.

24 ноября 2020 года, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, судья фактически «закрыл» судебное заседание, постановив, что допросы потерпевших, свидетелей, экспертов, переводчиков будут проходить в режиме закрытого судебного заседания, а остальные судебные заседания будут открытыми .

В ходе процесса были допрошены 39 свидетелей обвинения, 35 потерпевших сотрудников Росгвардии, 86 свидетелей защиты, еще один – начальник Главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин – в суд не явился.

Судья отказал стороне защиты в вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Допрошенные в суде сотрудники Росгвардии в большинстве своем давали стандартные показания, рассказывая о событиях, которые привели к столкновениям с митингующими. Никто из них не знакомился с материалами уголовного дела и не знал, в чем обвиняют подсудимых. Многие отказывались от всяких претензий к ним и даже не считали себя потерпевшими по данному уголовному делу. Ряд потерпевших сообщили суду, что видели, как какие-то немолодые люди («старейшины») уговаривали разгоряченную молодежь прекратить столкновения с силовиками. Они не могли, как правило, четко описать внешность этих людей, но многие вспоминали про «старейшину с седой бородой в папахе с палкой в руке» – из находившихся в тот момент на площади под это описание попадал лишь Ахмед Барахоев.

Однако несколько потерпевших дали в суде более подробные показания, чем в ходе предварительного следствия. В суде эти росгвардейцы говорили, что сопротивлявшиеся им участники митинга действовали организованно и кто-то, по их мнению, влиял в этом отношении на митингующих. По мнению представителей защиты, обвинение, столкнувшись с тем, что большинство потерпевших дает показания, не подтверждающие вину лидеров протеста, пыталось исправить ситуацию, указывая потерпевшим, что именно им нужно говорить в суде . Как раз на них, в первую очередь, ссылались в прениях представители гособвинения.

Участники митинга, в том числе и ранее осужденные за применение насилия в отношении силовиков, заявляли в суде, что подсудимые не оказывали на них никакого влияния, не призывали к сопротивлению – наоборот, старейшины, в том числе Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов, просили их успокоиться. Свидетели подтвердили свою неприязнь к экс-главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову как к виновному, по их мнению, в разгуле коррупции, в незаконной (по их мнению) передаче части территории республики и попытках изменить «под себя» республиканское законодательство. Однако никакой политической вражды свидетели к нему не испытывали и политикой никогда не занимались .

Изученные в суде видеозаписи – представленные как гособвинением, так и защитой – показали, что никто не занимался организацией сопротивления росгвардейцам: оно возникло спонтанно, в ответ на действия сотрудников Росгвардии, а подсудимые пытались уговорить участников митинга прекратить сопротивление, успокоиться и разойтись .

Отсутствие экстремизма в высказываниях подсудимых подтвердили выводы психолого-лингвистических экспертиз, приобщенных к материалам дела .

Тем не менее сторона гособвинения сочла вину всех подсудимых доказанной, просила суд признать их виновными и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорить их к лишению свободы в колонии общего режима на сроки:

Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова, Мусу Мальсагова – 9 лет,

Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева – 8 лет,

Зарифу Саутиеву – 7 лет и 6 месяцев.

15 декабря 2021 года судья Янис Куцуров вынес приговор, в точности воспроизводящий то, что просила прокуратура.

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Осенью 2018 года и в марте 2019 года Ингушетия показала всей России пример того, как могут и должны проходить массовые ненасильственные акции протеста: без каких-либо угроз общественному порядку и без разгона манифестаций. Это полностью противоречит фактической позиции федерального центра, которая состоит в том, что любая протестная активность несет в себе угрозу и потому должна быть подавлена.

В совместном заявлении, которое подготовили ПЦ «Мемориал»*, Московская Хельсинкская группа и Правозащитный совет Санкт-Петербурга, говорится: «Обвинение попыталось в качестве преступления представить законную публичную общественную деятельность обвиняемых. Именно это делает данный процесс чрезвычайно важным и опасным для будущего страны. Лишь оправдание всех подсудимых оставляет российскому обществу надежду на то, что в стране будет возможна легальная и мирная общественная и оппозиционная политическая деятельность. Обвинительный приговор перечеркнет такую надежду. Россия уже проходила этот путь, его повторение ведет к новой катастрофе».

Ингушетия: виновны в предотвращении насилия

19 ноября 2021 года Пятигорский городской суд признал 46-летнего Магомеда Долгиева, бывшего старшего сержанта 2-го отделения 1-го взвода 2-й роты Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (по охране административной границы) МВД РФ по Ингушетии (далее – ОБ ППСП), виновным в неисполнении приказа (часть 2 статьи 286.1 УК РФ) и назначил ему полтора года лишения свободы условно .

Что произошло

Как мы уже писали выше, 26 марта 2019 года в г.Магасе Республики Ингушетия с 10 до 18 часов проходил протестный митинг, согласованный с органами власти. После 18 часов несколько сотен человек не ушли с места проведения митинга . Они надеялись, что утром правительство РИ согласует поданную заявку на продолжение митинга. Выступления прекратились, палатки поставлены не были, в руках у людей не было развернутых знамен и плакатов. Тем не менее силовики предупредили людей, что считают их нахождение на площади несанкционированной массовой акцией.

Рано утром 27 марта от двух до трех сотен бойцов Росгвардии, командированных в республику из других регионов, вооруженных щитами и дубинками, дважды пытались силой разогнать и вытеснить людей с площади .

Первый «штурм» начался вскоре после 5 часов утра, вылился в ряд столкновений, окончившихся отступлением росгвардейцев.

Бойцы ОБ ППСП в этих попытках вытеснить протестующих с площади не участвовали – возможно потому, что руководство сомневалось в их готовности применить силу к участникам протеста, поскольку протест поддерживало абсолютное большинство населения Ингушетии. Согласно официальной позиции руководства МВД по РИ, несколько десятков бойцов батальона были выставлены в оцепление: перед ними была поставлена задача не допускать выхода протестующих на проезжую часть дороги при их вытеснении.

Около 6 часов утра, после провала первого «штурма», на площадь прибыла резервная группа из числа поднятых по тревоге сотрудников разных взводов и рот ОБ ППСП.

Впоследствии эти бойцы утверждали, что не имели четкого формального приказа. Их выстроили цепью вдоль проезжей части проспекта Зязикова, отделяющей площадь, где проводился митинг, от остальной части Магаса.

В свою очередь, руководившие на тот момент находившимися на площади сотрудниками ОБ ППСП командир 2-й роты А.Мержоев и инспектор отделения организации службы М.-Б.Мурадов утверждают, что неоднократно повторяли приказ: стоять в оцеплении на указанном участке и задерживать тех, кто попытается пройти через оцепление .

Около 7 часов последовал второй «штурм» толпы протестующих бойцами Росгвардии: ожесточенные столкновения, вновь завершившиеся отступлением росгвардейцев.

Даже официальные документы характеризуют обстановку, сложившуюся в тот момент на площади, как «напряженную и стрессовую для всех лиц, находившихся в указанное время в указанном месте» .

Сотрудники Росгвардии начали перегруппировку для третьего «штурма». Перед ними развертывалась техника, «третий этап операции по вытеснению митингующих должен был начаться с минуты на минуту более масштабно и эффективно» .

В этот момент группа бойцов ОБ ППСП из числа прибывшей на площадь после провала первого «штурма» резервной группы по своей инициативе покинула оцепление и стала цепью, разделив росгвардейцев и протестующих. В их числе был Магомед Долгиев.

К этой группе бойцов подбежали А.Мержоев и М.Мурадов, затем – Н.Цечоев, бывший командир ОБ ППСП, а на тот момент врио начальника ОМВД по г.Назрани. Они потребовали немедленно покинуть площадь, и спустя некоторое время бойцы ушли.

Они стояли на площади между конфликтующими сторонами от нескольких минут до четверти часа (по словам разных свидетелей). За эти минуты они помогли эвакуировать сбитых с ног и травмированных росгвардейцев, а главное – способствовали разрядке ситуации, разделив на время противостоящие стороны. Им удалось помочь старейшинам, среди которых были Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов, и другим лидерам протеста уговорить протестующих молодых людей добровольно и организованно покинуть площадь во избежание ненужных жертв с обеих сторон . В итоге третий «штурм» так и не начался.

Увольнение и попытки его оспорить

Казалось бы, бойцы Отдельного батальона, проявив инициативу, спасли гражданских и росгвардейцев от возможных травм, способствовали прекращению насилия и уходу протестующих с площади. Однако руководство МВД по Республике Ингушетия сочло эти действия «порочащими честь сотрудников органов внутренних дел». Приказом №172 от 27 марта 2012 года эти сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности, а приказом от 29 марта 17 сотрудников ОБ ППСП были уволены с работы. Впоследствии четверо из них были восстановлены на службе: двоих, как выяснилось позже, уволили по ошибке (они не присутствовали на месте событий); еще двое были командирами, которые вышли на площадь, чтобы увести оттуда подчиненных. Некоторые СМИ сообщали о расформировании ОБ ППСП МВД по РИ , но он лишь был переведен в подчинение ОМВД по Сунженскому району РИ.

В апреле 2019 года оставшиеся уволенными 13 сотрудников ОБППС обратились с коллективным иском в Магасский районный суд. Они просили признать незаконными результаты служебной проверки и приказ об увольнении, восстановить их в прежних должностях, взыскав зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда по 100 тыс. руб.

19 августа 2019 года судья Магасского райсуда Юрий Панченко отказал в удовлетворении иска. Суд квалифицировал действия уволенных как грубые нарушения принципов службы в органах внутренних дел, признав увольнение законным и обоснованным, так как их действия «порочили честь сотрудников МВД», а кроме того, «создали препятствия для проведения мероприятий сотрудниками ОМОН Росгвардии».

Уволенные сотрудники ППС подали апелляцию, утверждая, что Магасский райсуд проявил заинтересованность в деле при рассмотрении иска и вместо беспристрастного рассмотрения доводов сторон пытался доказать обоснованность увольнения. При этом, по мнению адвокатов уволенных, бремя доказывания в суде по трудовому спору суд переложил на истцов, тогда как по делам такой категории оно лежит на работодателе. Суд отказал в допросе ряда ключевых свидетелей из числа должностных лиц МВД по РИ.

Действия истцов, вышедших на площадь, их успешные переговоры с лидерами протестной акции, по мнению адвокатов, следовало расценивать как верные анализ и оценку сложившейся ситуации, прогнозирование угрозы безопасности, применение комплекса оперативных мер по предупреждению и локализации угрозы безопасности. Именно действия истцов привели к достижению поставленной цели: прекращению несогласованной протестной акции без применения силы.

27 февраля 2020 года Верховный суд РИ оставил решение Магасского райсуда в силе.

Уголовное дело о неисполнении приказа

Позиция обвинения

В августе 2019 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ по СКФО возбудило в отношении всех 13 сотрудников ОБ ППСП уголовное дело об умышленном неисполнении приказа группой сотрудников МВД, причинившем существенный вред правам и интересам общества и государства (часть 2 статьи 286.1 УК РФ).

Дело старшего сержанта Магомеда Долгиева выделили в отдельное производство и направили в суд первым. 13 апреля 2021 года началось его рассмотрение в Пятигорском городском суде. По версии обвинения, Долгиев и его сослуживцы нарушили приказ министра МВД России по Ингушетии Дмитрия Кавы от 27 марта 2019 года «О мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности», согласно которому ОБ ППСП должен был блокировать место проведения митинга и обеспечить особый пропускной режим. Однако полицейские самовольно покинули указанное им место службы, вышли на площадь, где проходил митинг и, по версии следствия, фактически примкнули к митингующим, «прикрывая их противоправные действия и оказывая им моральную поддержку». Обвинение посчитало, что действия сотрудников ОБ ППСП существенно снизили уровень общественной безопасности и порядка и привели к длительному непривлечению виновных к ответственности, т.е. причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

В ходе прений сторон гособвинитель указал как на отягчающее обстоятельство на политический мотив: якобы Долгиев разделял политические взгляды организаторов и участников митинга, поддерживал требования отставки главы РИ Юнус-Бека Евкурова, испытывал политическую вражду к представителям республиканской власти, негативно оценивал их действия и решения.

Позиция защиты

Защита Долгиева настаивала, что он не совершал никаких преступлений, что сотрудники ОБ ППСП не препятствовали росгвардейцам, а наоборот, помогли им, предотвратив конфликт.

Адвокат Умар Хаяури заявил, что в суде доказано только то, что сотрудники ОБ ППСП вышли на площадь, где находилось множество людей: «митингующие, сотрудники разных ведомств, обыватели и даже злопыхатели». Он подчеркнул, что Долгиев и его сослуживцы не были в оцеплении и не имели конкретного приказа. При этом Долгиев и его коллеги видели неудачные попытки разгона митинга, видели решительный настрой бойцов Росгвардии, готовых исполнять приказ любой ценой, видели стариков, которые находились между силовиками и митингующими. В случае новых попыток вытеснить митингующих с площади могли пострадать старейшины, а молодые люди встали бы на их защиту, и это неизбежно вызвало бы эскалацию насилия и, возможно, кровопролитие. Именно для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, сотрудники ОБ ППСП решили подойти и попросить старейшин уговорить митингующих покинуть площадь.

Действия Долгиева, отметил адвокат, как раз соответствовали требованиям приказа министра внутренних дел Ингушетии от 27 марта 2019 года, которым было предусмотрено «провести переговоры с целью предотвращения погромов, поджогов, иных противоправных действий» и «склонить участников массовых беспорядков к добровольной сдаче или отказу от совершения противоправных деяний», а также целям, задачам и назначению полиции: «Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданств, предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений» .

По мнению защиты, нет никаких доказательств того, что Долгиев и его товарищи собирались примкнуть к митингующим или разделяли их убеждения. Это опровергает и видеозапись с места событий.

Адвокат Хаяури отметил, что большинство из допрошенных в суде 32 свидетелей – даже некоторые свидетели обвинения – подтвердили версию защиты, в частности признав, что никто не приказывал сотрудникам ОБ ППСП «оставаться на месте» или «покинуть площадь», а их непосредственного командира Алисхана Дахкильгова с ними не было. Многие свидетели на процессе отказались от показаний, данных на предварительном следствии, заявив, что следователь изложил их слова по-своему, а они доверяли ему и подписали показания, не читая. Адвокат также сослался на показания участников митинга в Магасе, которые слышали, как сотрудники ОБ ППСП убеждали старейшин покинуть площадь и увести с собой молодежь .

Решение суда и преследование остальных экс-сотрудников ППС

19 ноября 2021 года Пятигорский городской суд вынес обвинительный приговор. Однако судья Вадим Бушнев исключил из обвинения мотив политической вражды, отметив, что Долгиев не разделял политические требования и взгляды участников митинга и не испытывал «чувства политической вражды» к властям Ингушетии. Приговор был обжалован обеими сторонами, 29 ноября дело было принято к рассмотрению судом апелляционной инстанции. Дата рассмотрения пока не назначена.

29 октября 2021 года Пятый кассационный суд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, изменил подсудность уголовного дела в отношении остальных двенадцати сотрудников ОБ ППСП и передал его для рассмотрения в Железноводский городской суд. Адвокат обвиняемых Висит Цороев обжаловал это решение в Верховный суд РФ, настаивая на рассмотрении дела в Ингушетии. На момент выхода бюллетеня Верховный суд РФ еще не рассмотрел жалобу адвоката, но, исходя из практики по подобным делам, решение кассационного суда, скорее всего, будет оставлено в силе.

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Действия сотрудников ОБ ППСП привели к разрешению конфликта с минимальными потерями и с точки зрения интересов общества заслуживают одобрения. Но с точки зрения властей они оказываются не столь безупречны. Весной 2019 года в Ингушетии была осуществлена многоходовая спецоперация по силовому подавлению протестного движения, которое показывало «ненужный пример» всей России. И в этой парадигме действия части бойцов ОБ ППСП выглядят не просто как опасная самодеятельность, но как демарш, позволивший протестующим добровольно и с достоинством покинуть площадь.

По-видимому, инициаторам применения силы на площади в Магасе это представлялось худшим вариантом, чем эскалация насилия, которая могла бы стать обоснованием для еще более обширных репрессий в Ингушетии. Именно поэтому сотрудникам ОБ ППСП, способствовавшим прекращению насилия, вместо благодарности были предъявлены уголовные обвинения в неисполнении приказа с включением политического мотива действий.

Чечня: продолжается незаконное давление властей на критиков и оппозицию

Турция: нападения на «кадыровцев» и реакция властей Чечни

Чеченская диаспора сложилась на территории Турции еще в середине XIX века, когда в страну переселялись мохаджиры – беженцы от многолетней Кавказской войны. В новейшее время имеющая многовековые связи с Чечней страна, где доминирует ислам, не могла не привлечь беженцев от двух войн и тоталитарного режима Рамзана Кадырова. В Турции нашли убежище сторонники и непризнанной Чеченской Республики Ичкерия***, и запрещенного в РФ «Имарата Кавказ»***. Это не могло не вызвать интерес как у спецслужб России, так и у нынешних властей Чечни, стремящихся повсеместно контролировать диаспору.

С 2008 года на территории Турции в результате покушений были убиты не менее восьми человек, связанных с ЧРИ или «Имаратом»***, еще одно покушение было неудачным. В нескольких случаях исполнители покушений были задержаны и удалось проследить их связь как с властями ЧР, так и с федеральными спецслужбами. Обмен двоих из них на осужденных в России деятелей Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенного в РФ) показал уровень их государственной поддержки со стороны властей РФ . Эта угроза вынуждала представителей диаспоры самоорганизоваться.

Летом 2021 года несколько уроженцев Чечни, проживающих в Турции, создали анонимный Telegram-канал Security Turkey, где предполагался обмен сведениями между представителями диаспоры о прибывающих в Турцию из Чечни силовиках и о том, кто именно является их целью. Канал начал работать 5 августа. В интервью «Кавказ.Реалии»** один из модераторов (все они из соображений безопасности сохраняют анонимность) рассказал, что, среди прочего, поступило сообщение о подготовке покушения на Хасана Халитова, этнического чеченца, уроженца Грузии, бывшего предпринимателя, ставшего свидетелем подготовки покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию . За покушением якобы стояли люди, близкие к главе ЧР Рамзану Кадырову. Опасаясь их мести, Халитов уехал в Турцию.

В первых числах сентября Хасан Халитов отправил в Security Turkey фотографии нескольких проживающих по соседству с ним в г.Стамбуле чеченцев – по его сведениям, агентов властей ЧР . 5 сентября группа проживающих в Турции чеченцев совершила нападение на двоих из них.

5 сентября 2021 года Telegram-канал «Адат» опубликовал видеозапись избиения некоего Абдурахмана (позже стала известна его фамилия – Ибрагимов) . Как сообщил канал «Адат», с 2004 по 2019 год Абдурахман служил в полку Патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова (ППСП-2), участвовал в похищениях, пытках, изнасилованиях и убийствах. В 2019 году он поселился в Турции, где выступал посредником по «улаживанию проблем» проживающих там чеченцев с властями ЧР. При этом, по сведениям канала, те, кто пользовался его услугами, по приезде в Чечню либо пропадали без вести, либо садились в тюрьму по сфабрикованным делам .

Через два дня уроженец Чечни Ахмед Арснукаев (или Арсанукаев), бывший сотрудник силовых структур ЧР, заявил о нападении группы вооруженных людей на него самого, жену и ребенка. По его словам, нападавшие, угрожая убить всех троих, вынудили Арснукаева записать видео с клеветой на руководство Чечни. Они якобы требовали записать оскорбления жен и дочерей силовиков, но Арснукаев отказался. Вечером нападавшие на машине прибыли к дому, где жил Арснукаев с семьей, но тем удалось бежать и вылететь домой . Источники Telegram-канала «Адат» отрицали факт шантажа и угроз .

5 сентября В Ачхой-Мартановском районе Чечни местные силовики похитили отца и брата Хасана Халитова – 75-летнего Гани Халитова и 46-летнего Рамзана Халитова. В тот же день в Москве похитили и вывезли в Чечню Хусейна Халитова, брата-близнеца Хасана. Их доставили в Ачхой-Мартановский райотдел, где удерживали, не предъявляя обвинений. По данным Telegram-канала «Адат», группу похитителей возглавлял сам начальник ОМВД по Ачхой-Мартановскому району Ибрагим Дадаев (позывной «Медведь»). По словам Хусейна Халитова, семья не общалась с ним из-за его общественной деятельности и критики Кадырова; о похищении родных он узнал от односельчан и блогеров. Хусейн связал эти похищения с нападениями в Стамбуле .

В тот же день в с.Самашки Ачхой-Мартановского района были похищены родственники проживающего в Бельгии Ильмана Мамакаева: 73-летний отец и три брата, в том числе несовершеннолетний. Позже отца отпустили, обрив усы в знак унижения .

8 сентября родственники Халитова и Мамакаева были освобождены. Родственников Мамакаева избили. Халитов рассказал, что родные требуют от него прекратить публичную критику властей Чечни, опасаясь их мести .

Затем Ахмад Арснукаев и родственники объехали несколько чеченских сел, где посетили семьи предполагаемых участников нападений. Под видеозапись Арснукаевы объявили о вражде и кровной мести семьям Наурбаевых, Халитовых, Мамакаевых и Ажиевых (последним – дистанционно, так как все Ажиевы живут в Польше). Арснукаев и его спутники вели себя грубо и агрессивно . Ильман Мамакаев рассказал, что его братьев и отца заставили отречься от его живущего в Турции брата Али. По словам Ильмана Мамакаева, Али не имел отношения к нападению .

Опрошенные «Кавказским Узлом»** представители чеченской диаспоры выразили возмущение произошедшим. Грубое и агрессивное поведение Арснукаева по отношению к старшим противоречило чеченским обычаям. Кроме того, оснований для объявления кровной мести не было: никто из Арснукаевых не был убит и мстить не за что. Наконец, Али и Ильман Мамакаевы категорически отрицали причастность к нападению. Отметим, что попавшая в СМИ серия объявлений кровной мести не вызвала никакой реакции со стороны чеченских властей, которые неоднократно провозглашали нетерпимость к ней. Впрочем, «нетерпимость» эта и ранее была весьма выборочной. Так, объявленная Магомедом Даудовым кровная месть Тумсо Абдурахманову также не вызвала реакции властей. Эта странная избирательность заставляет предположить, что и в последнем случае кровная месть объявлена с согласия властей региона и была для этих властей лишь способом свести счеты с неугодными .

В видеообращении к Рамзану Кадырову Хасан Халитов обвинил главу Чечни в том, что именно он инспирировал заявления Арснукаева о кровной мести. Они призвал Кадырова отправить представителя в Турцию для личной встречи с ним .

Рано утром 8 октября сотрудники Антитеррористического отделения департамента полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации (MIT) Турции задержали шесть человек в Стамбуле и Анталье по подозрению в военном и политическом шпионаже . Среди них четверо граждан России – Абдула Абдулаев, Равшан Ахметов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. При задержании у них изъяли три пистолета (из них один – с глушителем и лазерным прицелом) и патроны к ним. Источник в турецкой полиции сообщил, что задержанные россияне – выходцы из Чечни. По данным MIT, они планировали покушение на живущего в Турции чеченского полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал на стороне сирийской оппозиции против режима Башара Асада . Хасан Халитов заявил, что задержанные планировали убить его .

Почти сразу после задержания Турцию посетил Рамзан Кадыров . Визит этот был неофициальным (по некоторым сообщениям, он пришелся на время отпуска Кадырова), широко известно о нем стало после его завершения, что сразу вызвало споры о причинах поездки .

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что глава Чечни якобы хотел и был готов пообщаться со своими оппонентами, но те не решились подойти и открыто встретиться с ним. На это Хасан Халитов возразил, что, напротив, он сам искал встречи с главой Чечни и его охраной, но те намеренно избегали его .

Также звучало предположение, что визит Рамзана Кадырова был более связан с попытками повлиять на ситуацию с задержанием уроженцев Чечни по делу о шпионаже. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев счел такую версию маловероятной – слишком уж явно Кадыров в этом случае ассоциирует себя с задержанными, – но согласился, что задержанные вполне могли оказаться в Турции в связи с последними нападениями на «кадыровцев» .

Главный редактор «Кавказского Узла»** Григорий Шведов предположил, что Кадырову было важно поддержать своих сторонников в Турции: «Визит Кадырова мне кажется логичным. Если он хотел тех, кто его поддерживает, как-то информационно поддержать, показать, что он за них будет вступаться и он не прячется от критики, не боится тех людей, которые нападают на его представителей» .

Вопрос – насколько значимой может быть поддержка в виде тайного, не афишируемого заранее визита, в ходе которого Кадыров, как утверждают, отказался от встречи лицом к лицу со своими критиками.

В ночь на 15 октября министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев разместил на своей странице в Instagram видеообращение Рамзана Халитова к своему брату Хасану . Рамзан Халитов резко осудил брата за критику руководства Чечни, обвинил в попытке заработать дешевую популярность и пообещал ему «вырвать язык», если тот не прекратит свою публичную активность.

Возвращаясь к истории с арестом турецкими спецслужбами группы российских граждан и версии о том, что их целью могли быть представители чеченской диаспоры, отметим: это предположение обрело бо́льший вес после того, как 22 октября стало известно, что власти Турции обеспечили этих чеченских активистов диаспоры государственной охраной . А 2 ноября турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на информацию MIT сообщила, что предполагаемый лидер группы киллеров Бислан Расаев получал приказы от Адама Делимханова и Казбека Дукузова .

Адам Делимханов – депутат Госдумы РФ от Чеченской Республики, советник главы Чечни, один из ближайших сподвижников Рамзана Кадырова. СМИ неоднократно писали о его связях с криминалом. Имя Делимханова называлось в связи с убийствами Мовлади Байсарова, братьев Руслана и Сулима Ямадаевых, Бориса Немцова и еще многими криминальными эпизодами .

Уроженец Чечни Казбек Дукузов давно известен как криминальный авторитет, его обвиняли в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. В 2006 году коллегия присяжных оправдала его, затем Верховный суд РФ приговор отменил, а Дукузов скрылся за границей. В 2011 году он был арестован в ОАЭ по подозрению в нападении на двух предпринимателей и приговорен к 10 годам лишения свободы. В начале 2015 года в ОАЭ поступил запрос на его экстрадицию в Россию, после которой он был амнистирован и уехал в Чечню. В 2020 году Дукузов фигурировал в качестве заказчика убийства Георгия Габунии, свидетелем по которому проходил Хасан Халитов .

Конфликт властей ЧР и Ахмеда Закаева

В сентябре 2021 года в очередной раз обострился конфликт между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Ахмедом Закаевым, одним из лидеров правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.

Ранее власти Чечни неоднократно высказывали угрозы в адрес самого Закаева и оказывали давление его родственников. Это было связано и с позицией Закаева по поводу похищения и унижения модератора Telegram-канала «Адат» Салмана Тепсуркаева осенью 2020 года, и с выраженным им соболезнованием убитым в январе 2021 года боевикам из отряда Аслана Бютукаева .

В начале сентября Ахмед Закаев провел онлайн-конференцию, посвященную Чеченской Республике Ичкерия, и опубликовал ее запись на своем канале. Последовал незамедлительный и резкий ответ Рамзана Кадырова. Впрочем, некоторые – например, известный оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, – считают, что этот ответ вызвала не столько сама конференция, о которой вообще мало кто слышал, сколько в целом ужесточившаяся в последнее время антикадыровская риторика Ахмеда Закаева .

Как бы то ни было, 15 сентября в совместном эфире со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым Кадыров угрожал Закаеву: «Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца». Кроме того, Кадыров обвинил Закаева в том, что тот не выполнил данное ему обещание вернуться в Чечню .

Ахмед Закаев, в свою очередь, также пошел на обострение. 22 сентября на своем Youtubе-канале он опубликовал ролик «О мероприятиях, посвященных 30-й годовщине восстановления Чеченского Государства», где резко высказался в адрес Ахмата и Рамзана Кадыровых. Он заявил, что Ахмат Кадыров получил религиозное образование благодаря содействию КГБ и в дальнейшем работал с этой структурой, что его назначили руководителем Чечни, чтобы «проводить политику уничтожения чеченского менталитета», но затем убили, испугавшись его амбиций. После главой республики стал Рамзан Кадыров, якобы знавший о готовящемся убийстве: «Ради этой власти ты трижды в день объясняешься в любви убийце своего отца», – заявил Закаев .

Новое обострение не заставило себя ждать. Как стало известно позже, в тот же день, 22 сентября, вооруженные люди задержали в Ачхой-Мартановском районе Чечни родственников Ахмеда Закаева, в том числе его братьев Бувади и Али, их жен Сациту и Раису и одну из сестер – Зезу и доставили в ОМВД по Урус-Мартановскому району Чечни. С их слов, затем их перевезли в Грозный, предположительно в расположение так называемого нефтеполка , где продержали несколько часов, отпустив домой для записи критических видеообращений в адрес Ахмеда Закаева. Поздно вечером всех родственников собрали в доме брата Ахмеда Закаева, где и записали видеообращение. Дом был окружен многочисленной охраной, при записи присутствовали должностные лица Урус-Мартановского района: представители префектуры, ОМВД и вооруженные силовики непонятной принадлежности.

В ночь на 23 сентября Магомед Даудов опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, где заявил, что привлечет родственников Ахмеда Закаева, чтобы они «рассказали, что это за человек», если Закаев продолжит публичную критику властей Чечни. В тот же день было опубликовано снятое накануне видеообращение родственников: в нем братья Закаева оскорбляли его и угрожали расправой .

24 сентября Рамзан Кадыров в прямом эфире в одной из соцсетей грубо оскорблял Ахмеда Закаева, после чего предложил его сыновьям приехать в Чечню, чтобы отомстить за унижение отца .

26 сентября снова на несколько часов задержали родственников Ахмеда Закаева, в том числе несовершеннолетнего – брата, сестру, всех племянников и их детей, двоюродных братьев. Их вывезли в Грозный, у всех проверили телефоны, записали место работы, после чего отпустили .

Угрозы родственникам Тумсо Абдурахманова

Осенью вышел на очередной виток длящийся не первый год конфликт между властями Чечни и блогером Тумсо Абдурахмановым (об этом противостоянии мы подробно писали в предыдущих выпусках нашего бюллетеня ).

24 сентября 2021 года блогеру в очередной раз позвонил в Telegram председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Разговор шел по-чеченски, с обеих сторон имел весьма грубый и оскорбительный характер, сопровождался ненормативной лексикой. Среди прочего Даудов требовал от Абдурахманова прекратить говорить о неких женщинах, не уточняя, кого именно он имеет в виду. Абдурахманов отрицал, что говорил о женщинах, и в свою очередь обвинил Даудова в том, что представители властей ЧР оскорбляют женщин, а чеченские силовики оказывали давление на его родственниц – в частности на сестру жены и тещу, которых, по словам Абдурахманова, задерживали и помещали в УМВД по г.Грозному. По ходу разговора Даудов неоднократно угрожал живущим в Чечне родственникам Абдурахманова и предлагал тому приехать и защитить их: «Я спрошу с тебя за все и со всех, от кого ты произошел. Если ты мужчина, помешай мне в этом» .

На следующий день от угроз перешли к делу: 25 сентября три десятка вооруженных людей приехали в с.Старые Атаги Урус-Мартановского района к родственникам Абдурахманова по материнской линии. По словам Тумсо, они заявили, что если родственники его «не остановят, то они получат кровную месть» .

Необходимо отметить, что в соответствии с адатом, традиционным правом вайнахских народов, дети относятся к роду отца, а родственники со стороны матери не несут за них ответственность и не могут быть объектом кровной мести. Власти Чечни, на словах выступающие в поддержку традиций и обычаев чеченского народа, вновь трактовали адат весьма произвольным образом.

В тот же день те же вооруженные люди, не менее трех десятков на дюжине машин, прибыли в с.Чири-Юрт Шалинского района Чечни к двоюродным дядьям Тумсо по линии отца. Им также пригрозили объявить кровную месть, если те не остановят Абдурахманова .

Напомним, что 9 марта 2019 года Магомед Даудов объявил кровную месть самому Тумсо, а в феврале 2020 года было совершено неудачное покушение на Абдурахманова, но он смог обезвредить и задержать нападавшего. В марте 2021 года стало известно о неудавшемся покушении на его брата, Мухаммада Абдурахманова. Суд в Швеции счел мотивом покушения на Тумсо его критику властей Чечни.

7 октября 2021 года стало известно, что власти Швеции предоставили Тумсо Абдурахманову убежище и что ему присвоен статус беженца .

Похищения несогласных в Гудермесе

27 сентября в г.Гудермесе Чеченской Республики, по сообщению Telegram-канала «Адат», были похищены, а затем доставлены в отдел полиции по г.Грозному семеро молодых людей: Ислам Лечхаджиев, Ихсан Заурбаев, Таймир Борхаджиев, Умар Борхаджиев, Сахаб Борхаджиев, Денни Гидиев и Амирхан Гидиев. По сведениям канала, похищенных пытали, избивали и унижали. Причиной похищения стали их религиозные убеждения. По данным канала «Адат», похищениями руководил начальник УМВД РФ по г.Грозному Дени Айдамиров .

28 сентября в Гудермесе были похищены еще семеро молодых людей: Ислам Гетиев, Азым Геземиев, Ислам Товмурзаев, Асхаб Абзотов, Зайнди Мусаев, Асхаб Межидов и Аюб Межидов .

Жители г.Гудермеса в беседе с сотрудником ПЦ «Мемориал»* подтвердили и сам факт похищения, и то, что похищенных содержали в УМВД РФ по г.Грозному. По их словам, вечером 29 сентября всех освободили. Причиной похищения опрошенные назвали то, что эти молодые люди в общении между собой осуждали действия властей республики.

Выборы на Северном Кавказе

Осенью 2021 года в России прошли очередные выборы (здесь и далее мы используем этот термин, понимая всю условность его употребления). Без реальной политической конкуренции и открытой общественной дискуссии по важным проблемам, без свободных общенациональных средств массовой информации, при ограниченной и до всяких эпидемий свободе собраний и манифестаций и, наконец, без независимого наблюдения за ходом голосования и подведением его итогов – без всего этого слово «выборы» теряет свой смысл, однако далее мы будем использовать его без кавычек. Итак, в «единый день голосования», растянутый на период с 17 по 19 сентября, состоялись выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ, в ряде регионов прошли выборы региональных законодательных и исполнительных органов власти, а также выборы на уровне муниципалитетов.

На Северном Кавказе, помимо общефедеральных выборов в Госдуму, состоялись выборы депутатов законодательных собраний Дагестана, Ингушетии, Чечни и Ставропольского края, выборы главы Чеченской Республики и выборы муниципальных собраний Нальчика, Ставрополя и Грозного . Кроме того, региональные заксобрания осенью избрали глав Северной Осетии – Алании, Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Предвыборная кампания

В целом выборы не привлекли особого внимания жителей СКФО. Соответственно, невысокой была активность политических партий и кандидатов ходе предвыборной кампании. Многие кандидаты и наблюдатели говорили, что выборы были фактически безальтернативны, а исход их – предопределен. Представители политических партий нередко объясняли свою пассивность ограничениями, введенными в связи с «третьей волной» COVID-19 , исключившими организацию митингов или встреч с кандидатами. Тем не менее очевидно, что эти ограничения стали лишь дополнительной, но никак не основной причиной пассивности кандидатов и партий. В этом согласны опрошенные «Кавказским Узлом»** представители партий и наблюдатели из Дагестана, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии .

Республики Северного Кавказа традиционно входят в число так называемых «электоральных султанатов» – регионов, традиционно дающих на выборах всех уровней аномально высокие уровень явки избирателей и число голосов за «партию власти» и ее кандидатов . Эксперты связывают это с царящей в регионе вседозволенностью и безнаказанностью силовиков, сильным административным влиянием местной «элиты» на электоральные процессы, отсутствием возможности независимого наблюдения за голосованием, а подчас и прямым силовым давлением на избирателей.

«Зачистка» политического пространства федеральными властями в последние годы – тотальный недопуск оппозиции на выборы в Мосгордуму в 2019 г., сопровождавшийся применением силы против мирных протестующих, «продавливание» поправок к Конституции в 2020 г., попытка отравления Алексея Навального и силовой разгром его сторонников (коснувшийся также и Дагестана ) и т. д. – не могла не способствовать дальнейшей деморализации оппозиции. По всей России общество находится в глубокой апатии, утратив веру в работоспособность легальных политических механизмов. В регионах Центральной России эта апатия усугублялась жестким конфликтом между ведущими оппозиционными силами страны – демократической партией «Яблоко» и группой сторонников А.Навального. Впрочем, на Кавказе влияние обеих этих сил было невелико и их конфликт на ситуацию серьезно не влиял.

* * *

Особняком стояла Ингушетия, где, как мы уже отмечали выше, осенью 2018 года проходили массовые акции протеста против соглашения о границе с Чеченской Республикой с требованием утверждения границ общереспубликанским референдумом. Этот протест получил поддержку всего ингушского общества. Протестующих поддержал Конституционный суд РИ, признавший республиканский закон об утверждении этого соглашения не соответствующим Конституции РИ. И хотя добиться выполнения своих требований участникам протеста не удалось, массовые акции позволили оппозиции набрать вес, создать новые структуры и привлечь новых людей.

В марте 2019 года власти спровоцировали очередное обострение ситуации, приведшее в итоге к серьезным политическим репрессиям в республике и подавлению протестного движения .

Одной из немногих политических сил, сразу и однозначно вставших на сторону протестующих, была партия «Яблоко» в лице ее ингушского отделения во главе с Русланом Муцольговым.

На выборах 2021 года партия «Яблоко» выдвинула председателя Конституционного суда РИ Аюпа Гагиева кандидатом в депутаты Госдумы по ингушскому одномандатному округу . С учетом сказанного выше, его шансы на победу были весьма высоки. Но 18 августа стало известно, что Избирком РИ обратился в суд для аннулирования регистрации Гагиева, поскольку тот «не указал земельный участок, находящийся в безвозмездном пользовании, как принадлежащий на праве собственности». Аюп Гагиев, не протестуя и не дожидаясь судебного процесса, снялся с выборов .

Впрочем, и само местное отделение «Яблока», имевшее основания считать, что его поддержка ингушским обществом выросла на фоне конфликта из-за административных границ и «Ингушского дела», не попыталась конвертировать эту поддержку в политическое представительство, отказавшись выдвигать свой список кандидатов на выборах в Народное собрание РИ. Более того, эта партия не сумела или не захотела организовать сколько-нибудь серьезное наблюдение за голосованием.

После отказа Аюпа Гагиева от участия в выборах кампания в Ингушетии лишилась возможной интриги и проходила так же пассивно, как и в других регионах СКФО . Но протестные настроения в Ингушетии никуда не делись: в ходе голосования в мессенджерах и соцсетях массово публиковались фото бюллетеней, на которых избиратели республики писали лозунги в поддержку фигурантов «Ингушского дела», требуя их освобождения . Впрочем, повлиять на результаты «выборов» эта активность никак не могла.

Выборы муниципальных органов власти вызвали еще меньше интереса – учитывая невысокий объем их полномочий, граждане не считают их независимым органом власти, а их влияние на свою жизнь – серьезным .

Результаты выборов

Государственная дума

Официальные результаты выборов в Госдуму подтвердили репутацию северокавказских республик как «электоральных султанатов».

Табл.1. Выборы в Государственную думу ФС РФ по партийным спискам (явка – в % от числа зарегистрированных избирателей, результаты – в % от числа проголосовавших)

РД РИ КБР КЧР РСО-А СтКр ЧР Явка 84,00 84,06 85,64 89,30 86,61 67,13 94,42 Единая Россия 81,18 85,18 79,20 80,06 71,12 61,83 96,13 КПРФ 6,20 3,65 16,69 13,02 11,49 14,92 0,75 ЛДПР 2,49 1,77 0,35 1,88 1,43 4,79 0,11 Новые люди <1,00 0,60 0,07 0,33 0,56 2,63 0,24 СР 5,56 5,13 2,90 2,01 10,54 9,30 0,93

Партии, не приведенные в таблице 1, набрали менее 1% голосов избирателей, за исключением «Партии пенсионеров» в Ставрополье (1,47) и «Партии Роста» в Дагестане (1,05).

Если верить расчетам, представленным в Википедии, то от регионов СКФО по партийным спискам в Государственную думу прошли 16 представителей «Единой России»: 5 из Дагестана, по 3 из Чечни и Ставропольского края, 2 из КБР и по 1 из КЧР, Ингушетии и РСО-А .

Во всех одномандатных округах республик Северного Кавказа победили кандидаты «Единой России». В общей сложности от СКФО в Госдуму прошли 11 единороссов-одномандатников: четыре (Михаил Кузьмин, Ольга Казакова, Ольга Тимофеева и Елена Бондаренко) из Ставропольского края, три (Абдулхаким Гаджиев, Мурад Гаджиев, Джамаладин Гасанов) из Дагестана и по одному – из Кабардино-Балкарии (Адальби Шхагошев), Чечни (Адам Делимханов), Карачаево-Черкесии (Джашарбек Узденов), Ингушетии (Муслим Татриев) и Северной Осетии (Артур Таймазов) .

Таким образом, из 324 депутатов «Единой России», прошедших в Государственную думу восьмого созыва, 27 избраны на Северном Кавказе.

Результаты голосования на ряде участков Северного Кавказа оказались курьезными. Избиратели семи УИК в Дагестане не дали ни одного голоса партии «Единая Россия» – вот эти участки и результаты голосования:

УИК № 540: «Новые люди» (77,62%), СР (13,01%), ЛДПР (4,50%), КПРФ (3,78%), «Партия Роста» (1,09%) ; УИК № 769: СР (68,44%), КПРФ (28,51%), «Яблоко» (1,05%), ЛДПР (0,78%), «Коммунисты России» (0,61%), «Зеленая альтернатива» (0,09%) ; УИК № 1369: ЛДПР (81,1%), «Яблоко» (12,22), «Новые люди» (6,67) ; УИК № 1475: «Зеленые» (79,37%), КПРФ (20,63%) .; УИК № 1521: «Зеленые» (98,00%), СР (1,52%), КПРФ (0,48%) ; УИК № 1762: «Российская партия свободы и справедливости» (84,00%), КПРФ (10,67), СР (4,00%), «Коммунисты России» (1,33%) ; УИК № 1767: «Российская партия свободы и справедливости» (80,82%), КПРФ (17,81%), СР (1,37%) .

Еще два «странных» УИКа обнаружились в Чечне:

УИК № 457: «Новые люди» (95,41%), «Единая Россия» и КПРФ (по 0,92%), «Партия Роста», «Коммунисты России», «Родина», «Партия пенсионеров» (по 0,48%) ;

УИК № 510: «Единая Россия» (48,81%), КПРФ (22,43%), ЛДПР (5,60%), «Российская партия свободы и справедливости» (4,60%), СР (3,03%), «Новые люди» (2,85%), «Коммунисты России» (2,02%), Партия пенсионеров (2,02%), «Яблоко» (1,65%), «Зеленые» (1,10%), «Родина» (0,64%), «Партия Роста» (0,28%), «Зеленая альтернатива» (0,28%), «Гражданская платформа» (0,09%) .

Подобные аномальные результаты можно встретить в сводных таблицах и других регионов. В Республике Тыва на УИК № 70 победу также одержали «Новые люди», набравшие 97,09% голосов, единороссы получили всего 0,30%, а в Нижегородской области на УИК № 1336 100% голосов избирателей отошло «Партии пенсионеров» ..

Абсолютное большинство опрошенных экспертов и наблюдателей склоняются к тому, что в избиркоме имела место техническая ошибка: заполняющий протокол член УИК просто перепутал графу . Это подтвердил председатель Избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров, сообщив, что при подготовке протоколов на участке была допущена техническая ошибка: перепутали строки с названиями партий .

Техническая ошибка, «вписали не в ту графу…» – но что именно вписали? Реальный результат – или нарисованный, спущенный сверху норматив голосования за партию власти? Возможно и то и другое. Но сам по себе факт такой ошибки, невнимательности члена УИК, заполнявшего протокол, показывает отношение сотрудников УИК к результатам голосования: люди вписывают цифры, не особенно следя, куда именно: какая разница, все равно все результаты уже давно известны.

Эта ошибка также свидетельствует о непрозрачности механизма подсчета голосов и регистрации результатов выборов. Велика вероятность, что уполномоченное лицо заполняло протокол в гордом одиночестве, и поэтому в нужный момент не нашлось человека, который смог бы поправить техническую ошибку. Это, кстати, дает дополнительный аргумент в пользу предположения, что в протокол вписывали «нужные» результаты, спущенные сверху.

Ссылки на родственные или клановые связи для объяснения результатов голосования, предложенные «Кавказскому Узлу»** сопредседателем включенного в реестр «иностранных агентов» движения «Голос»****, членом Научного экспертного совета при ЦИК РФ Андреем Бузиным и главным редактором РИА «Дербент» Милрадом Фатуллаевым, не слишком убедительны . Голосование нескольких сотен жителей села за партийный список даже партии, прошедшей в Думу, не влияет существенно на распределение мандатов и потому не представляет особого интереса для политического клана. Мотив же родственных связей не объясняет того, почему он проявился только в этих УИКах и только в этом году, хотя родственные связи издавна сильны по всему региону.

Еще одно возможное объяснение, по крайней мере, некоторых из этих результатов – своеобразное протестное голосование сотрудника(ов) того или иного УИКа, желание показать «фигу в кармане» партии власти и всему механизму организации выборов с нужным результатом .

Региональные законодательные собрания

В целом неожиданностей не принесли и результаты выборов депутатов региональных законодательных собраний. Во всех регионах, где они происходили, победу одержала «Единая Россия», получившая «квалифицированное большинство» (более 2/3 от общего числа мандатов).

Табл.2. Результаты выборов депутатов законодательных органов власти республик Северного Кавказа

Народное собрание Республики Дагестан Народное собрание Республики Ингушетия Парламент Чеченской Республики Результат выборов, % Число мандатов Результат выборов, % Число мандатов Результат выборов, % Число мандатов Единая Россия 73,74 69 82,10 27 89,20 37 КПРФ 11,62 10 4,16 - 5,16 2 СР 12,71 11 7,90 3 5,59 2 ЛДПР Менее 1 - 5,05 2 Менее 1 - Прочие партии 1,93 - 0,79 - 0,05 - ВСЕГО 100,00 90 100,00 32 100,00 41

Во все законодательные собрания прошли представители еще двух партий, но их влияние на принятие решений невелико.

Выборы глав северокавказских регионов

Рамзан Кадыров, действующий глава Чеченской Республики, возглавил ее 15 февраля 2007 года как исполняющий обязанности президента ЧР. В мае того же года Парламент ЧР по представлению президента РФ Владимира Путина утвердил его на посту президента ЧР. В феврале 2011 года Парламент ЧР избрал его на второй срок, уже как главу Чеченской Республики. С 2016 года глава региона избирается на срок 5 лет прямым голосованием.

В июне 2015 года был принят федеральный закон, который ввел ограничение для глав регионов – не более двух сроков подряд, обнулив при этом сроки тем, кто вступил в должность до 1 июня 2012 года . В соответствии с этим законом Рамзан Кадыров получил право быть избранным в 2016 и 2021 годах, но в 2026 году должен сложить полномочия. Но новый состав Госдумы уже через 10 дней после своего избрания, 29 сентября 2021 года, начал рассматривать законопроект, позволяющий регионам самим устанавливать ограничения для глав по числу сроков или даже совсем отказаться от них. 9 ноября 2021 года этот законопроект был принят в первом чтении .

19 мая 2021 года Рамзан Кадыров заявил, что не будет участвовать в выборах, если хотя бы «несколько процентов населения» выступит против его кандидатуры . Впрочем, нечто подобное он заявлял и перед выборами в 2016 году . Разумеется, ни тогда, ни теперь недовольных не нашлось. 23 июня Всемирный съезд народов Чечни призвал Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона . Проигнорировать этот призыв глава региона, разумеется, не смог и пообещал донести пожелание чеченцев всего мира до президента РФ. Владимир Путин воспринял волю народа благосклонно.

6 июля 2021 года Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру на пост главы ЧР. «Спешу с вами поделиться хорошей новостью. Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», – сообщила в своем Instagram-аккаунте Избирательная комиссия Чеченской Республики . 10 августа Рамзан Кадыров был зарегистрирован кандидатом на пост главы Чечни от «Единой России». Соперниками Кадырова стали представитель КПРФ Халид Накаев и Иса Хаджимурадов из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Хотя глава Чечни избирается всенародным голосованием и, следовательно, зависит от голосов избирателей, фактически никакой агитационной кампании в Чечне не велось. Опрошенные «Кавказский Узлом»** политолог Магомед Хамидов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отметили, что агитация бессмысленна: результат голосования предрешен и повлиять на него она не сможет .

По официальным данным, в голосовании на выборах главы Чеченской Республики приняли участие 94,61% от общего числа включенных в списки избирателей, голоса которых распределились следующим образом :

Рамзан Кадыров – 99,70%;

Иса Хаджимурадов – 0,15%;

Халид Накаев – 0,12%.

Опрошенные «Кавказским Узлом»** эксперты заявили, что такой результат подрывает доверие к выборам . Строго говоря, это не вполне так: невозможно подорвать доверие к тому, чего не существует («Некрасиво подозревать, когда вполне уверен», как писал польский поэт и афорист Станислав Ежи Лец). Тоталитарный режим, сложившийся в Чеченской Республике, иных результатов выборов главы не предполагает.

Реальное волеизъявление чеченского народа не имеет отношения к озвученным цифрам. Это ясно хотя бы из того, с каким энтузиазмом население республики слушает оппозиционных блогеров, в первую очередь Тумсо Абдурахманова , и с каким восторгом воспринимает любое поражение региональных властей ЧР в дискуссиях с ним.

Но этот реальный результат волеизъявления жителей региона на самом деле мало кому интересен. Задача Рамзана Кадырова и властей ЧР была иной: показать, что они по-прежнему контролируют ситуацию в республике, что они и сделали.

* * *

В отличие от Чечни, главы Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии избираются местными законодательными собраниями из трех кандидатур, представленных президентом РФ.

Наблюдатели, аналитики и даже участники выборов однозначно сошлись на том, что о конкуренции на этих выборах речь не шла изначально: де-факто это было назначение главы региона.

Действующих главу и исполняющих обязанности глав регионов выдвинула партия «Единая Россия» , а в качестве спарринг-партнеров им были предложены политики или чиновники, не имеющие поддержки каких-либо влиятельных групп . Так, в качестве кандидатов Владимир Путин представил:

в КЧР – Рашида Темрезова , действующего главу региона, Олега Жедяева и Рената Акбаева , депутатов заксобрания от ЛДПР и «Справедливой России» соответственно ;

, действующего главу региона, и , депутатов заксобрания от ЛДПР и «Справедливой России» соответственно ; в РСО-А – врио руководителя региона Сергея Меняйло , председателя парламентского комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерия Баликоева и депутата Медею Элдзарову ;

, председателя парламентского комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям и депутата ; в Дагестане – врио главы Сергея Меликова, члена избиркома Самира Абдулхаликова и зампредседателя Народного собрания РД Камила Давдиева .

Неожиданностей никто не предполагал, их и не было. 19 сентября депутаты региональных заксобраний единогласно избрали Рашида Темрезова главой КЧР, а Сергея Меняйло – главой РСО-А . 14 октября депутаты Народного собрания РД избрали главой Дагестана Сергея Меликова: 82 – «за», по два голоса получили его конкуренты, один бюллетень был признан недействительным .

Нарушения в ходе избирательной кампании и голосования

По сведениям сайта «Карта нарушений», в ходе выборов из республик Северного Кавказа поступили сообщения о 31 нарушении . По регионам они распределились следующим образом:

Ингушетия – 12;

Дагестан – 11;

КЧР – 4;

РСО-А – 3;

КБР – 1;

Чечня – 0.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук отметил, что Кавказ традиционно мало представлен на «Карте нарушений»: «там очень сложно, а порой просто опасно организовывать наблюдение и вообще заниматься общественными вопросами» . К тому же введенная с «обнуления» 2020 года практика голосования в течение трех дней усложнила, если не «обнулила», процедуру наблюдения во всей стране.

Говоря о нарушениях до дня голосования, отметим массированное применение «административного ресурса». Изо всех регионов Северного Кавказа поступали жалобы на незаконную агитацию за «Единую Россию» и фактическое участие в этом органов региональной исполнительной и местной власти.

Особенно заметно это было в Чечне. В сентябре в ряде городов и районных центров прошли «сходы» жителей, посвященные выборам. В «сходах» активно участвовали местные и республиканские чиновники и представители духовенства, включая муфтия ЧР Салаха Межиева. Они призывали прийти на выборы и поддержать проводимую властями ЧР политику . Жители региона рассказывали, что чиновники, преподаватели и бизнесмены Чечни публиковали в соцсетях посты с призывами к участию в выборах и что работников бюджетной сферы вынуждали участвовать в предвыборных митингах и обязали под угрозой увольнения прийти на голосование .

В Ингушетии было отказано в регистрации кандидатам в Народное собрание РИ от «Партии дела». 26 июля неизвестные напали на сотрудников аппарата этой партии . Виновных в нападении не нашли.

Множество нарушений было зафиксировано в разных регионах в ходе самого голосования.

По сообщениям независимых наблюдателей, явка избирателей почти во всех республиках Северного Кавказа была существенно завышена. Повсюду – в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне – официальные цифры явки находились в противоречии с подсчетами наблюдателей, оценками экспертов и местных жителей .

Из Дагестана поступали жалобы на голосование не по месту регистрации, «карусели», вбросы бюллетеней, незаконное ограничение перемещения наблюдателей по участку, отказ принять жалобу от наблюдателей, удаление наблюдателей и членов УИК с участков. Имели место нападения на наблюдателей . В с.Хаджалмахи Левашинского района РД имя одного из кандидатов в муниципальное собрание не было внесено в бюллетень вопреки решению Избиркома Дагестана .

Многие жители Чечни столкнулись с принуждением к агитации и участию в голосовании. Некоторые против своей воли участвовали в «каруселях» – многократно голосовали на разных избирательных участках .

Жалобы из Ингушетии касались неработающих камер видеонаблюдения на избирательных участках в ряде населенных пунктов республики. Избирком РИ ответил, что видеотрансляция из помещений территориальных избирательных комиссий начнется только после завершения голосования, пока же необходимости в этом нет .

Жители Карачаево-Черкесии жаловались на принуждение работников больницы к голосованию на рабочем месте .

Наблюдатели из Северной Осетии сообщали о «каруселях», участников которых организованно подвозили на участки. Были отмечены попытки голосования граждан, не зарегистрированных в районе, и выдача необоснованно большого количества бюллетеней для выездного голосования. Сообщали о давлении на наблюдателей и попытках удалить их с участков под различными предлогами. Начальник правового отдела Избиркома Северной Осетии Ирма Томаева заявила, что эти сообщения о нарушениях не соответствуют действительности, а видеозаписи, фиксирующие нарушения, «просто фейк» . Отметим, что глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова признала факты вброса: всего, по ее сведениям, их было зафиксировано 12 в восьми субъектах РФ, в т.ч. в Северной Осетии. Результаты голосования на двух участках были аннулированы .

В целом же сама избирательная кампания, ход голосования и его результаты в республиках Северного Кавказа мало отличались от общероссийских.

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе осенью 2021 года

Происходящее на Северном Кавказе уже много лет мы определяем как вооруженный конфликт малой интенсивности.

Осенью 2021 года обстановка в целом оставалась спокойной: по данным силовых структур, в этот период в регионах Северного Кавказа было два боестолкновения – в Дагестане и Карачаево-Черкесии. В них погибли четыре человека – все они, по данным правоохранительных органов, были участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ). Среди силовиков и гражданских лиц потерь не было.

В ночь на 10 сентября при проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве около п.Талги Буйнакского района Дагестана были обнаружены двое предполагаемых участников НВФ. Был введен режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), предполагаемым боевикам было предложено сложить оружие и сдаться. Те в ответ открыли огонь и в ходе боестолкновения были убиты. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине предполагаемых боевиков – самодельное взрывное устройство . Режим КТО в Буйнакском районе был снят на следующий день. Издание «Дагестанская правда», не назвав источники, сообщило, что убитые были опознаны как Рамазанов Урудж Магомедрасулович 1990 г.р. и Абдулаев Эйруз Имлаб-оглы 1980 г.р .

26 ноября в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, в 10 км юго-восточнее г.Карачаевска, вблизи трассы Каменномост – Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань введен режим КТО. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили двоих предполагаемых участников НВФ. Их блокировали и, как сообщил НАК, предложили сдаться, но те в ответ открыли огонь. В ходе перестрелки предполагаемые боевики были убиты. На месте боестолкновения, как обычно, были обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение .

Свои данные – еженедельные, ежемесячные, квартальные и годовые – об интенсивности вооруженного конфликта и числе жертв публикует «Кавказский Узел»** в разделе «Северный Кавказ – статистика жертв» (https://www.kavkaz-uzel.eu/rubric/1103).

* * *

Из регионов России: как с Северного Кавказа, так и вне его, продолжали поступать сообщения о предотвращении террористических актов и задержании предполагаемых террористов. Впрочем, осенью 2021 года таких сообщений было относительно немного. Сотрудники ФСБ РФ отчитались о задержании предполагаемых участников или пособников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» («ИГ»)***, якобы готовивших теракты в Карачаево-Черкесии , Мурманской области , Ставропольском крае .

Продолжается кампания по возбуждению уголовных дел о финансировании террористической деятельности. 14 октября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в г.Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях 14 человек, причастных, по данным силовиков, к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»***, действующей в Сирии . 27 октября еще один подозреваемый в организации финансирования «ИГ»*** был задержан в Волгограде .

ПЦ «Мемориал»* не имеет независимой информации об этих эпизодах. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть представленные официальными органами сведения.

Постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам с Северного Кавказа

Осенью 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес семь постановлений по жалобам жителей Чечни и Ингушетии. Большинство из них касалось бессудных казней и гибели людей в ходе спецопераций в результате необоснованного применения оружия силовиками или похищений и насильственных исчезновений. Еще одна жалоба касалась неисполнения решения суда о проживании детей с матерью. Отметим решение по делу «С.Т. и Е.Б. против России» о похищении, пытках и демонстративном унижении бывшего модератора Telegram-канала «АДАТ» Салмана Тепсуркаева.

Хутиев и другие против России (Khutiyev and Others v. Russia, №. 38984/18), постановление вынесено 5 октября 2021 года.

Заявители – Асламбек Хутиев, 1940 г.р., Елизавета Тангиева, 1946 г.р. и Зарема Хутиева, 1972 г.р., жители г.Назрани Республики Ингушетия, родители и супруга Мухамеда Хутиева. Их представляли юристы ПЦ «Мемориал»*: на национальном уровне – Иса Гандаров, в ЕСПЧ, помимо Гандарова, – Татьяна Глушкова и Наталья Морозова.

Мухаммед Хутиев, 1973 г.р., жил в Ингушетии и руководил ингушским филиалом «Гильдии строителей Северо-Кавказского федерального округа». 20 октября 2010 года он и главный специалист ингушского отделения Магомед Хашагульгов, 1979 г.р., отправились по рабочим делам в Махачкалу, где находился головной офис организации. Они собирались вернуться домой вечером.

Около 18:00 Хутиев по телефону сказал жене, что они с Хашагульговым выезжают из Махачкалы. После этого оба перестали отвечать на звонки. Поехавшие искать их родственники опрашивали сотрудников постов ДПС и ГИБДД, но те не вспомнили машину с их номерами. Родственники подали заявления в прокуратуру и МВД по РИ.

В ходе проведенного родственниками Хутиева расследования было установлено, что примерно в то время, когда с Хутиевым и Хашагульговым пропала связь, в Махачкале, недалеко от пересечения пр-та Акушинского с федеральной трассой «Кавказ», был выставлен мобильный пост неустановленного силового ведомства. Предположительно, Хутиев и Хашагульгов были задержаны именно на этом посту.

5 ноября 2010 года МВД РФ по РД возбудило уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ в связи с предполагаемой гибелью Хутиева и Хашагульгова. Официальное расследование установило, что их машину останавливали в тот день около 19:00 на стационарном блокпосту «Лава» на окраине Махачкалы. По словам дежуривших на посту офицеров, после проверки документов и осмотра багажника их отпустили. Проверка этого заявления – в частности, изъятие записей камер видеонаблюдения за тот день, – проведена не была. Дежурившие на КПП «Сулак» силовики показали, что машина Хутиева и Хашагульгова проезжала через пост, но они ее не останавливали. Позже выяснилось, что журнал проезда транспортных средств через КПП «Сулак» пропал. По данным сервиса «Яндекс.Карты» , КПП «Сулак» расположен не на федеральной трассе «Кавказ» – прямом пути в Ингушетию, а на шоссе, ведущем из Махачкалы на север, в направлении райцентра Бабаюрт и г.Кизляр. Что произошло дальше с Хутиевым и Хашагульговым, следствие не установило.

9 декабря 2012 года к отцу Хутиева на рынке подошел человек в штатском, сказал, что он из органов, и сообщил, что Мухаммеда похитили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ Ингушетии за участие в несогласованной акции родственников пропавшего без вести М.Гагиева Заявители просили расследовать эту версию, но этого сделано не было.

Об исследовании биллинга телефонов исчезнувших в постановлении не упоминается.

Расследование уголовного дела многократно возобновлялось и приостанавливалось (последний раз – 17 апреля 2013 года). Заявители не раз обжаловали бездействие следствия в судах, но все жалобы были отклонены. В постановлении ЕСПЧ отметил, что следствие не допросило сотрудников всех блокпостов на пути следования Хутиева, не установило, сколько вообще было мобильных блокпостов, и не попыталось установить свидетелей преступления.

ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение и вероятную гибель Мухаммеда Хутиева и непроведение эффективного расследования преступления. ЕСПЧ установил нарушение статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток и жестокого обращения) европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Родственникам исчезнувшего назначена компенсация морального ущерба в размере 60 тыс. евро.

Цечоева и другие против России (Tsechoyeva and Others v. Russia, № 52325/15), постановление вынесено 5 октября 2021 года.

Заявители – Залихан Цечоева, 1976 г.р., Жанна Дудургова, 1980 г.р., Шарифа Цечоева, 1945 г.р. и Зухра Цечоева, 2001 г.р., жители г.Сунжа (ранее ст. Орджоникидзевская) Республики Ингушетия, сестра, жена, мать и дочь Гилани Цечоева. В ЕСПЧ их представляли юристы проекта «Правовая инициатива».

В начале апреля 2010 года возле контрольно-пропускного пункта в с.Галашки Сунженского района Ингушетии Гилани Цечоева остановили неизвестные силовики, проводившие там спецоперацию. Они потребовали у Цечоева документы, тот отказался их предъявить. Тогда его попытались затащить в машину, но проезжавший мимо сотрудник Сунженского РОВД Султан Хашиев приказал отпустить его.

24 июня 2010 года Гилани Цечоев был на своей пасеке с двумя друзьями. Вечером туда приехала машина без номеров, из нее вышли двое мужчин в камуфляже. Угрожая оружием, они потребовали предъявить документы. Цечоев с их разрешения пошел к своей машине за документами. Около машины его расстреляли. После этого вооруженные люди уехали в направлении ст.Орджоникидзевской. Как отмечено в постановлении ЕСПЧ, они, предположительно, без препятствий проехали расположенный неподалеку пропускной пункт «Керчь-57».

Друзья Цечоева немедленно сообщили о произошедшем в полицию. 25 июня 2010 года было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийстве). В качестве свидетелей были допрошены владельцы соседних пасек, которые подтвердили рассказ друзей Цечоева. Были допрошены полицейские, дежурившие на посту «Керчь-57», которые сообщили, что не видели машину нападавших.

25 ноября расследование приостановили «в связи с невозможностью установить подозреваемых». В 2010–2012 годах расследование неоднократно возобновляли и приостанавливали. В 2013 и 2014 годах родным убитого дважды отказывали в доступе к материалам дела. Лишь в апреле и ноябре 2014 года они смогли ознакомиться с документами, но суд отклонил требования о возобновлении расследования.

В постановлении ЕСПЧ отметил, что в ходе расследования не установили принадлежность автомобиля, на котором приехали вооруженные люди; не было идентифицировано оружие, из которого был убит Цечоев; не установлено, были ли причастны к убийству Гилани Цечоева сотрудники силовых структур.

ЕСПЧ констатировал нарушение Россией статьи 2 Конвенции и обязал выплатить заявителям 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 2 тыс. евро в компенсацию судебных издержек .

С.Т. и Е.Б. против России (S.T. and Y.B. v. Russia, № 40125/20), постановление вынесено 19 октября 2021 года.

Заявители – Салман Тепсуркаев, 2001 г.р., и его гражданская жена Елизавета, 1999 г.р. Салман и Елизавета заключили брак по мусульманским обычаям, но не успели зарегистрировать его по закону из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В постановлении суда они фигурируют под инициалами. В ЕСПЧ их представляли юристы Комитета против пыток . Решение вынесено в фантастически короткий для ЕСПЧ срок – 13 месяцев.

В сентябре 2020 года Салман Тепсуркаев, уроженец Наурского района Чеченской Республики, жил в г.Геленджике Краснодарского края и работал официантом в гостинице «Лагуна». Он также был модератором чата Telegram-канала «Адат», рассказывающего о нарушениях прав человека в Чечне.

6 сентября Салман Тепсуркаев был похищен в Геленджике с места работы. Очевидцы сообщили, что похитители показали удостоверения сотрудников МВД. Сутки судьба Тепсуркаева была неизвестна. Вечером 7 сентября его телефон был включен. По данным геолокации родственники Салмана выяснили, что телефон находился на территории полка патрульно-постовой службы полиции в Грозном.

В тот же день, 7 сентября, человек с псевдонимом «Охотник» опубликовал в чате Telegram-канала «Адат» видеозапись, на которой Салман Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя и канал «Адат», после чего пытается сесть на стеклянную бутылку, говоря, что таким образом наказывает себя . С тех пор местонахождение и судьба Тепсуркаева неизвестны. 7 апреля 2021 года ПЦ «Мемориал»* признал Салмана Тепсуркаева политическим заключенным, считая, что его к похищению и лишению свободы причастны силовые структуры ЧР, а само похищение укладывается в кампанию «охоты» чеченских властей на инакомыслящих .

ПЦ «Мемориал»*, а затем Комитет против пыток обратились в следственные органы с требованием провести расследование произошедшего с Салманом Тепсуркаевым. Комитет против пыток передал следствию видеозапись с камеры уличного наблюдения, на котором зафиксирован момент похищения, сведения о зафиксированных камерой похитителях и автомобилях – один из них принадлежал действующему сотруднику чеченской полиции. Правоохранительные органы четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела в связи с «отсутствием состава преступления». Только 27 ноября, через 2,5 месяца после похищения, когда материалы проверки были переданы в Краснодарский край, следственный отдел г.Геленджика Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В мае 2021 года материалы уголовного дела были переданы в Следственное управление СК по ЧР на том основании, что «следственные и процессуальные действия на территории Краснодарского края выполнены», а лица, предположительно причастные к преступлению, находятся в Чечне. Следствие по делу продолжается.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статьи 3 и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции. По статье 3 установлено материальное и процессуальное нарушение: суд считает чеченские власти причастными к жестокому обращению с Салманом, а расследование его похищения со стороны Российской Федерации – неэффективным. Суд обязал Россию выплатить Салману Тепсуркаеву компенсацию морального вреда в размере 26 тыс. евро .

К сожалению, вероятность того, что он жив и сможет получить назначенную ему выплату, практически нулевая.

Куриева против России (Kuriyeva v. Russia, № 34205/17), постановление вынесено 19 октября 2021 года.

Заявительница – Лайла Куриева, 1955 г.р., жительница г.Назрани Республики Ингушетии, мать убитого Муслима Куриева. Ее интересы на национальном уровне представлял Магомед Гагиев, адвокат, работающий по соглашению с ПЦ «Мемориал»*. В ЕСПЧ ее представляли адвокат Марина Агальцова, постоянно сотрудничающая с ПЦ «Мемориал»*, юрист ПЦ «Мемориал»* Дарья Бахарева, а также юристы Европейского центра защиты прав человека (EHRAC) Джоанна Сойер и Джессика Гаврон.

Муслим Куриев, 1982 г.р., жил с матерью в Назрани, работал на стройке.

22 марта 2014 года около 4:00 утра их дом окружили вооруженные люди в униформе и масках (по словам Куриевой, до сотни человек). Их принадлежность к конкретной силовой структуре неизвестна. Около 5:00 утра по громкоговорителю приказали всем выйти из дома, что Лайла с Муслимом и сделали. Около двух-трех десятков силовиков были во дворе, вооруженные люди находились также на крыше соседнего дома и на прилегающей территории.

Силовики пошли в дом, не показав ордер на обыск. Через 10–15 минут они позвали туда Муслима, чтобы «задать ему несколько вопросов». Лайлу с ним не пустили, скрутив ей руки.

Примерно в 6:30 двое силовиков попросили ее проехать с ними для допроса. Куриева отказывалась ехать без сына. Ей пригрозили, что увезут насильно. Лайлу привезли в Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по РИ. Около 15–20 минут она писала объяснения и отвечала на вопросы следователя о работе Муслима, его знакомых и т.п. Следователь не объяснил Лайле основания проведения спецоперации и допроса.

В 8:30 Лайла приехала на такси домой. Силовики долго не пропускали ее через оцепление. Из разговоров силовиков она узнала, что Муслима убили. Когда она спросила, за что, кто-то из силовиков сказал, что они работают по списку людей, которых следует убивать. Вскоре Лайла увидела, как из дома вынесли большой чёрный пакет и погрузили в машину скорой помощи. Она поехала в морг, но увидеть тело сына ей не позволили.

27 марта 2014 года Лайла Куриева обратилась в представительство ПЦ «Мемориал»* в Ингушетии. Правозащитники внимательно осмотрели место событий, сделали фотографии. Собранные сведения позволили сделать вывод: силовики застрелили Муслима безоружным .

Следствие, напротив, утверждало, что Куриева застрелили при оказании вооруженного сопротивления – попытке выстрелить в силовика Таранова, проводившего обыск. 25 марта ГСУ СК РФ по СКФО начало расследование по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Эта версия противоречила фактическим обстоятельствам. На стенах домика не было следов перестрелки. По словам Таранова, Муслим стоял посредине комнаты, когда его убили, – но лужа крови была у входа в комнату. Таранов говорил, что Муслим Куриев стоял на одном колене – но следы пуль в его теле свидетельствовали о том, что, скорее всего, он стоял в полный рост. Непонятно, зачем было стрелять Куриеву в висок, если его не хотели убивать, а только защищались.

31 марта Лайла Куриева написала заявление в полицию, указав, что ее сын был незаконно лишен жизни. 15 июля она также обратилась в военную прокуратуру. С 30 октября 2014 года следователи переправляли ее заявление из отдела в отдел. 11 августа 2015 года в возбуждении уголовного дела по факту убийства Муслима Куриева было отказано «в связи c отсутствием состава преступления». Впоследствии это решение было отменено. Затем следователь снова вынес отказное постановление. Отказы были обжалованы – дважды в Нальчикском военном суде и один раз в военном суде СКФО. Окончательный отказ в возбуждении уголовного дела был вынесен 3 ноября 2016 года.

В постановлении ЕСПЧ отметил, что гибель Куриева не была расследована должным образом. Невозможно установить, действительно ли Куриев открыл огонь. Версия силовиков не отражала фактических обстоятельств инцидента. Власти не смогли предоставить правдоподобное и доказанное объяснение рассматриваемых событий. Суд также отметил, что при планировании операции силовые структуры не продумали план действий на случай оказания Куриевым сопротивления.

ЕСПЧ признал, что власти России несут ответственность за его гибель и непроведение эффективного расследования обстоятельств гибели. Суд установил нарушение статей 2 и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции. Заявительнице присуждена компенсация морального вреда в размере 60 тыс. евро.

Татаев и другие против России (Tatayev and Others v. Russia, №№ 51928/15 и 52867/15), постановление вынесено 19 октября 2021 года.

В рамках постановления объединены решения по двум делам – «Татаев и другие против России» (51928/15) и «Гайсултанов и другие против России» (52867/15). Заявители – родственники жителей Чеченской Республики, погибших во время сбора черемши в 2010 и 2013 годах в результате действий силовиков. Интересы заявителей по обеим жалобам представляли адвокаты проекта «Правовая инициатива».

Татаев и другие против России

Заявители – семеро жителей с.Ачхой-Мартан Чеченской Республики. Саид-Хамзат Татаев, отец Мовсара Татаева и дядя Шамиля Катаева, Яха Татаева, мать Мовсара Татаева, Леча Сусаев, отец Рамзана Сусаева, Новдаш Бахарчиева, мать Мовсара Дохаева, Али и Малика Вахаевы, брат и сестра пропавшего без вести Майр-Али Вахаева, а также раненый в ходе обстрела Адлан Мултаев.

27 января 2010 года в Сунженском районе Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. Дата завершения операции определена не была. В начале февраля 2010 года жители с.Ачхой-Мартан Чеченской Республики получили письменное разрешение главы районной администрации на сбор черемши в лесу возле с.Аршты Сунженского района Ингушетии.

Утром 11 февраля 2010 года около двухсот жителей Ачхой-Мартановского района выехали в лес. Власти никак не проинформировали их о спецоперации, лесной массив не был оцеплен, не было каких-либо предупреждающих знаков.

В середине дня собиравшие черемшу люди услышали стрельбу и стали выбегать из леса. На опушке они увидели автобусы и технику с военными и сотрудниками МВД. Последние посадили их в автобусы и приказали оставаться внутри. Из леса выбрались около 150 сборщиков, сообщившие военным, что там осталось еще несколько десятков человек. Но военные открыли огонь по лесу.

К вечеру людей доставили в отделение милиции в ст.Нестеровская Республики Ингушетия, где со всех сняли отпечатки пальцев. На следующий день, 12 февраля 2010 года, в лесу были обнаружены убитыми четыре сборщика черемши: Мовсар Татаев, 1988 г.р., Шамиль Катаев, 1991 г.р., Рамзан Сусаев, 1969 г.р. и Мовсар Дохаев, 1992 г.р. Адлан Мутаев, 1993 г.р. был доставлен в Ачхой-Мартановскую районную больницу с осколочными ранениями левой голени и левого колена.

Майр-Али Вахаев, 1966 г.р., считается пропавшим без вести: по словам свидетелей, услышав стрельбу, он решил остаться в лесу, сочтя, что так больше шансов выжить. После окончания операции его не нашли, его судьба неизвестна.

13 февраля было возбуждено уголовное дело по статьям 317 (нападение на сотрудников правоохранительных органов), 208 (участие в НВФ) и 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ. В постановлении о возбуждении дела сказано, что 11 февраля в лесу в Сунженском районе РИ не менее 14 членов НВФ совершили нападение на сотрудников ФСБ. В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 12 февраля, 14 (по другим данным – 18) человек были убиты. 6 мая 2010 года расследование это дела было объединено с расследованием уголовного дела, открытого 16 марта 2010 года в отношении некоего Б., который стрелял в военнослужащих во время спецоперации, но сумел скрыться. 28 февраля 2014 года расследование по этому делу было прекращено, так как следствие получило информацию, что Б. скончался еще 22 июня 2009 года.

Власти России настаивали, что местные жители были должным образом предупреждены о проведении спецоперации, а погибшие и пострадавшие находились в непосредственной близости от участников НВФ, в условиях плохой видимости отличить их друг от друга было невозможно, а кроме того, не установлено, действительно ли они были гражданскими лицами. На этих основаниях применение силы было признано законным, а в возбуждении уголовного дела по факту убийства и ранения гражданских лиц было отказано.

При ознакомлении представителей потерпевших с материалами проверки выяснилось, что в ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудников ФСБ не было установлено местонахождение во время стрельбы ни сборщиков черемши, ни членов НВФ, ни сотрудников ФСБ; не была проведена экспертиза оружия, из которого были обстреляны мирные жители, не были опрошены ни односельчане убитых, ни военные .

Гайсултанов и другие против России

Заявители – трое жителей с.Ачхой-Мартан Чеченской Республики: Резван Гайсултанов и Берлант Дашуева, отец и мать погибшего Усмана Гайсултанова, а также Мовсар Демаев.

В начале марта 2013 года правоохранительные органы и военнослужащие провели спецоперацию «Барьер-2013» против участников НВФ на границе Ингушетии и Чечни. Местные жители не были проинформированы о ней, никаких предупреждений о запрете или ограничении доступа в лес не было.

Рано утром 10 марта 2013 года Усман и Майрбек Гайсултановы, Мовсар Демаев и еще 11 жителей Ачхой-Мартана отправились на грузовике «Урал» в окрестности с.Бамут на территорию Сунженского района Ингушетии собирать черемшу. По дороге в лес грузовик без остановки проехал через стационарный блокпост.

Около 8:40 утра лес начали обстреливать из минометов, в общей сложности в районе сбора черемши разорвалось около шестидесяти мин. Усман Гайсултанов был тяжело ранен – ему оторвало обе ноги – и на следующий день скончался в больнице в Грозном. Мовсар Демаев получил серьезные травмы нижней части тела.

Только 26 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по статьям 109 (причинение смерти по неосторожности) и 118 (причинение телесных повреждений по неосторожности) УК РФ. 26 февраля 2014 года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях военных состава преступления. Власти РФ утверждали, что местная администрация и полиция проинформировали жителей о спецоперации, а смерть Усмана Гайсултанова и причинение тяжких телесных повреждений Мовсару Демаеву стали результатом их собственной халатности, поскольку они проигнорировали предупреждения.

В ходе расследования не был проведен осмотр места гибели Гайсултанова, осмотр тела убитого, не были допрошены силовики, дежурившие на блокпостах, через которые проезжал грузовик с людьми. Представить в ЕСПЧ копии материалов уголовного дела власти РФ отказались, сославшись на их секретность.

28 января 2015 года заявители обжаловали постановление о прекращении дела в Грозненском гарнизонном военном суде, но суд отклонил их жалобу. Этот отказ был оставлен без изменения Северо-Кавказским окружным военным судом .

ЕСПЧ признал нарушения статьи 2 в материальном и процедурном аспекте: власти РФ ответственны и за гибель родственников заявителей, и за нерасследование их гибели. Также суд признал нарушение статьи 3 в отношении родственников Майр-Али Вахаева в связи с тем, что власти не предоставили им никаких сведений о его судьбе. Суд обязал Россию выплатить в качестве компенсации материального и морального вреда в общей сложности 453 300 евро.

Хаяури и другие против России (Khayauri and Others v. Russia, №№ 33862/17, 83040/17, 83409/17), постановление вынесено 19 октября 2021 года.

В рамках постановления объединены жалобы жителей Республики Ингушетия, близких родственников Магомеда Хаяури, 1991 г.р., Ислама Тачиева (Точиева), 1992 г.р. и Артура Карсамаули, 1986 г.р. Их интересы в ЕСПЧ представляли юристы общественной организации «Матери Чечни» (г.Грозный).

В 2012 году уроженцы Ингушетии Магомед Хаяури, Ислам Тачиев и Артур Карсамаули проживали в Москве: Хаяури и Тачиев учились в университетах, Карсамаули работал. Летом они приехали в Ингушетию навестить родственников.

Вечером 28 июля все трое сидели на скамейке в кампусе Ингушского государственного университета в ст.Орджоникидзевская (ныне г.Сунжа) Сунженского района, ожидая начала службы в мечети.

Примерно в 22:00 сотрудники ФСБ открыли по ним огонь. Хаяури был убит многочисленными попаданиями в голову и туловище, а раненых Карсамаули и Тачиева, по словам заявителей, силовики добили выстрелами в голову.

Власти РФ утверждали, что применение силы было оправдано, что Ислама Тачиева и Артура Карсамаули не добивали, а скончались они от ран, полученных в результате выстрелов с дальней дистанции.

При осмотре места гибели молодых людей рядом с правой рукой тела Ислама Тачиева был обнаружен пистолет.

На следующий день, 29 июля, было возбуждено уголовное дело в отношении убитых по статье 222 (незаконное хранение оружия) и статье 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) УК РФ. Следователи вновь осмотрели место преступления и теперь уже изъяли два автомата, три пистолета и патроны.

Заместитель главы УФСБ по РИ, фигурирующий в постановлении ЕСПЧ как сотрудник В., показал, что 28 июля они получили информацию о встрече членов НВФ на территории университета. Туда была направлена группа сотрудников, укрывшихся в засаде. Около в 21:30 они заметили четырех подозрительных молодых людей, у одного из которых была спортивная сумка. Силовики приказали им лечь на землю, но те якобы открыли огонь. Ответным огнем сотрудников ФСБ трое молодых людей были убиты, одному удалось скрыться. Позже эти показания подтвердил руководитель спецоперации, фигурирующий в постановлении ЕСПЧ как подполковник Б.

В ноябре 2012 года бюро судмедэкспертизы Главного следственного управления Следственного комитета по СКФО пришло к выводу, что пистолеты, собранные с места преступления, не содержат биологических материалов погибших. Адвокат родственников убитых ходатайствовал об исследовании на предмет наличия на оружии отпечатков пальцев, но ему отказали, поскольку-де у родственников нет процессуального статуса и они не могут обращаться с ходатайствами.

Были допрошены родственники и знакомые погибших, которые утверждали, что те не участвовали в НВФ и не придерживались радикального ислама.

Впоследствии расследование дела прекращалось не менее семи раз в связи со смертью подозреваемых. Родственники обжаловали постановления о прекращении дела, и они неоднократно отменялись вышестоящими инстанциями. Расследование возобновлялось, но затем постановления о прекращении выносили снова. Последнее возобновление расследования датировано 15 октября 2018 года. Как сказано в постановлении ЕСПЧ, судя по всему, расследование дела формально не завершено.

Родственники погибших неоднократно подавали заявления, требуя возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, утверждая, что Хаяури, Карсамаули и Тачиев не имели отношения к НВФ, что они были убиты, а позже силовики подбросили оружие на место преступления. Следственные органы в возбуждении такого дела каждый раз отказывали. В ноябре 2012 года, после подачи очередного заявления, военные следователи допросили ночного сторожа университета, который пояснил, что видел тела убитых молодых людей, но рядом с ними не было огнестрельного оружия. Военные следователи вновь отказали в возбуждении уголовного дела. 27 июня 2018 года было вынесено тринадцатое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях сотрудников ФСБ состава преступления.

ЕСПЧ посчитал недоказанным, что применение силы, приведшее к смерти молодых людей, было абсолютно необходимым. Также суд отметил большое количество противоречий в показаниях об обстоятельствах смерти молодых людей и то, что следствие не предприняло достаточных усилий для их разрешения. В ходе расследования не были допрошены ни все свидетели, ни все силовики, участвовавшие в спецоперации или в осмотре места преступления, не проводились очные ставки в связи с противоречиями в показаниях.

Суд признал нарушение Россией материально-правовой части статьи 2 Конвенции и постановил выплатить компенсацию морального вреда в размере по 60 тыс. евро родственникам каждого из трех погибших, а также компенсацию судебных расходов в размере 2550 евро .

Тапаева и другие против России (Tapayeva and Others v. Russia, № 24757/18), постановление вынесено 23 ноября 2021 года.

Заявительницы – Луиза Тапаева, 1988 г.р. и ее дочери Макка, Марха, Амина и Зулихан Ахмадовы, проживающие в с.Гойты Урус-Мартановского района Чеченской Республики.

Луиза Тапаева вышла замуж и поселилась с мужем и его родителями в с.Гойты. В 2008, 2009, 2011 и 2013 годах она родила четырех дочерей. В июне 2015 года ее супруг погиб, и Луиза Тапаева вместе с детьми переехала к своим родителям в том же селе. Как следует из материалов дела, девочки поддерживали контакт с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, проводя с ними выходные. С 2016 года родители ее мужа перестали искать общения с внучками, а в апреле того же года свекор госпожи Тапаевой «при содействии неизвестных лиц» забрал детей. Женщине не позволяли общаться с дочерями, с тех пор она их почти не видела.

29 июня 2016 года Луиза Тапаева обратился в Урус-Мартановский городской суд, добиваясь опеки над собственными детьми. Суд постановил, что дети должны проживать с матерью и дедушкой по отцовской линии по месту жительства последнего. Тапаева подала апелляцию, утверждая, что она не проживала и не желала проживать по месту жительства своего тестя. 15 сентября 2016 года Верховный суд ЧР отменил приговор в кассационном порядке и определил, что дети должны жить с матерью.

28 октября 2016 года Тапаева обратилась в службу судебных приставов Урус-Мартановского района для принудительного исполнения постановления суда. Сначала ей отказали в возбуждении исполнительного производства, затем главный судебный пристав ЧР отменил отказ. 24 ноября было возбуждено исполнительное производство. Впоследствии оно было прекращено 27 февраля 2017 года, возобновлено 2 марта и снова прекращено 4 апреля. Жалобы в прокуратуру Урус-Мартановского района ЧР на неисполнение постановления суда результатов не дали.

26 октября 2018 года Луиза Тапаева снова обратилась в районную службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства. Ее ходатайство было отклонено на том основании, что исполнительный документ не обязывает ее свекра выполнять или воздерживаться от определенных действий.

5 февраля 2019 года Луиза Тапаева обжаловала бездействие службы судебных приставов в Урус-Мартановском городском суде. Суд отклонил ее иск. Тапаева обжаловала это решение в Верховный суд ЧР, результат апелляции неизвестен .

ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 8 в отношении всех заявителей и нарушение статьи 14 (дискриминация по признаку пола) в связи со статьей 8 в отношении Луизы Тапаевой. Суд обязал власти РФ выплатить ей 16 250 евро в качестве компенсации морального вреда и 9196 евро в качестве компенсации судебных издержек.

* Организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

** Организация, признанная Минюстом России исполняющим функции СМИ-иностранного агента

*** Организация признана террористической и запрещена в России судом

**** Движение внесено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

***** Физическое лицо, признанное Минюстом России исполняющим функции СМИ-иностранного агента

Примечания