Ужахов Малсаг Мусаевич

15 декабря 2020, 11:55

Ингушский общественный деятель, член президиума Всемирного конгресса ингушского народа, председатель Совета тейпов Ингушетии. 19 апреля 2019 года арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти.

Судебное следствие

После завершения предварительного следствия в сентябре 2020 года Верховный суд России предписал рассматривать в Ставропольском крае дело семи лидеров протестов, которых, в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Малсагу Ужахову, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву, Багаудину Хаутиеву, Исмаилу Нальгиеву и Зарифе Саутиевой. Первое судебное заседание по делу в отношении активистов состоялось 24 ноября в Кисловодском горсуде. Судья согласился на открытый процесс по делу, за исключением лишь некоторых заседаний.

Малсаг Ужахов, обвиняется по трем статьям УК РФ: «Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей» (до 10 лет лишения свободы), «Руководство некоммерческой организацией, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний» (до 3 лет), «Создание экстремистского сообщества» (до 10 лет) .

Мартовский митинг и арест

Организаторы и лидеры митинга в столице Ингушетии, прошедшего 26 марта 2019 года, в том числе и Малсаг Ужахов, неоднократно призывали сторонников протеста соблюдать порядок и придерживаться закона. Однако именно они были задержаны и арестованы. Ужахов был оштрафован на 150 000 рублей. В начале 2020 года после рассмотрении жалобы адвоката Верховный суд России снизил сумму штрафа до 10 тысяч.

18 апреля его снова оштрафовали (на 20 000 рублей), а на следующий день задержали по уголовному делу о применении насилия по отношению к представителю власти. Еще через день суд в Нальчике постановил арестовать Ужахова на два месяца.

Адвокат Аральбек Думанишев, представляющий интересы другого активиста - Мусы Мальсагова, говорит, что лидеров протеста обвиняют в том, что они не сумели убедить толпу разойтись: «Якобы они могли оказать воздействие, но не оказали. При этом все они просили, чуть ли не умоляли всех разойтись, как их можно привлекать к ответственности?» .

Против Соглашения о границе Ингушетии и Чечни

С самого начала осенних протестных акций против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией Малсаг Ужахов был в самой гуще событий. Входя в оргкомитет митинга, он добивался легализации протеста, участвовал в делегации на встречах с полпредом президента Александром Матовниковым .

«Кавказский узел» ведет обновляемую хронику «Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней». Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются «Кавказским узлом» на специальной тематической странице «Как Кадыров Чечню укрупняет».

Вместе с Ахмедом Барахоевым, Мусой Мальсаговым и другими активистами Малсаг Ужахов создал 18 октября 2018 года Ингушский Комитет Национального Единства (стал его сопредседателем) и провел Первый Всемирный конгресс ингушского народа .

Биография

Малсаг Ужахов родился в Темиртау Карагандинской области Казахской СССР. В августе 1957-го семья переехала в ЧИАССР, в селение Барсуки.

Закончив школу, Ужахов устроился на работу учеником плотника на завод в Орджоникидзе, потом рабочим на товарной базе. После армии работал электромонтером на заводе «Электроинструмент» в Назрани.

Высшее образование получал в Пятигорском фармацевтическом институте, работал старшим провизором, заведующим аптек в Грозном, руководил аптечным складом республиканского значения. В декабре 1992 года о распоряжению главы республики Руслана Аушева, Ужахов создал государственное объединение «Ингушфарммедтехника» и руководил им. За четыре года развил республиканскую аптечную сеть из 34 пунктов (ранее было только 6 аптек).

Затем ушел в частный бизнес, возглавил ЗАО «Триумф-Фарм» в Назрани. В 2006 года был назначен руководителем территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития регионального Росздравнадзора. Награжден Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере здравоохранения. Общий стаж фармацевтической работы 25 лет.

Выйдя на пенсию занялся общественной работой и вступил в Мехк Кхел. В мае 2013 года прошел съезд тейпа Ужаховых, на котором Малсага избрали главой тейпа. В этом качестве он вступил в созданный на тот момент Совет тейпов Ингушетии при Главе республики. Однако в 2015 году вместе с другими активистами зарегистрировал независимый Совет тейпов Ингушетии, а в 2018 году стал его председателем.

Женат. Двое сыновей: Асхаб и Руслан .

Примечания