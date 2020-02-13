Защита добилась отмены крупного штрафа Малсагу Ужахову

13 февраля 2020, 06:24

Верховный суд России смягчил наказание председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову, снизив штраф со 150 тысяч до десяти тысяч рублей, сообщил 12 февраля адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Он был оштрафован на 150 тысяч рублей, хотя не являлся организатором акции протеста. Крупную сумму штрафа он объяснил тем, что это повторное административное наказание. Защита Ужахова обжаловала решение суда.

Срок содержания под стражей Ужахова неоднократно продлевался. Адвокаты выражали обеспокоенность условиями перевозки подзащитного из СИЗО Владикавказа в Нальчик и Пятигорск, так как 67-летний Ужахов страдает от проблем со здоровьем. 17 декабря 2019 года Ессентукский горсуд продлил срок ареста Ужахова на три месяца до 25 марта 2020 года. 4 февраля адвокат Джабраил Куриев пожаловался, что следователь лишил Ужахова и его защиту возможности получить копии материалов дела.

Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел жалобу защиты Малсага Ужахова и вынес решение отменить административное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 12 февраля адвокат Джабраил Куриев.

По его словам, такой штраф был наложен Магасским районным судом, с выводами которого согласились и вышестоящие судебные инстанции. «В постановлении Магасского райсуда говорилось, что основанием для привлечения моего подзащитного к административной ответственности, предусмотренной частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) послужили изложенные в судебных актах выводы о том, что он 26 марта 2019 года принял участие в несогласованном с органами исполнительной власти митинге», - рассказал Куриев.

По его словам, защита почти год пыталась доказать неправомерность принятого решенияа. «Добиться справедливости в республике Ингушетия нам не удалось. Пришлось с жалобой на постановление Магасского райсуда о признании Ужахова виновным в совершении административного правонарушения, за которое был наложен штраф 150 тысяч рублей, и поддержанное вышестоящими судебными инстанциями, обращаться в Верховный Суд Российской Федерации. Верховный Суд РФ принял постановление в нашу пользу – была переквалифицирована статья Кодекса РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей», - сообщил адвокат.

По словам Куриева, жалобу Верховный суд рассмотрел еще в конце декабря, однако текст постановления был получен лишь 10 февраля.

«Назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости», - говорится в постановлении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В постановлении указывается, что Ужахов во время митинга 26 марта 2019 года допустил административные нарушения, но, "принимая во внимание положение названных норм, личность Ужахова М.М., являющегося инвалидом второй группы, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность", судья Верховного Суда РФ принял решение переквалифицировать нарушение с части 8 на часть 5 статьи 20.2 Кодекса РФ и назначить Ужахову "административное наказание в размере 10 тысяч рублей".

Малсаг Ужахов обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Ужахова, а также других лидеров протестов в Ингушетии и активистку Зарифу Саутиеву.