Хатажуков Валерий Назирович

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Валерий Хатажуков -- российский балкарский правозащитник, общественный деятель. Руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра, член Общественной палаты КБР

Удержание на границе

17 августе 2026 года Валерий Хатажуков сообщил, что его удерживали более двух часов без оформления задержания в аэропорту Минеральных Вод , требуя сведения, не связанные с погранконтролем. Возвращаясь из Стамбула после операции 2 августа, он предъявил медицинские документы, однако сотрудники под шифром «ВН‑0071», отказавшиеся назвать фамилии и предъявить служебные удостоверения, расспрашивали о работе в правозащитном центре и личных контактах в Турции. В жалобе генпрокурору Хатажуков просит провести служебную проверку и установить личности сотрудников, действовавших под шифром "ВН-0071". Он указал на нарушение конституционных гарантий и возможное превышение полномочий .

Правозащита

Хатажуков -- активный сторонник создания в КБР действующих механизмов по адаптации боевиков к мирной жизни и по профилактике роста численности незаконных вооруженных формирований.

С 2003 год Валерий Хатажуков возглавляет Кабардино-Балкарский общественный [........] (региональное отделение Общероссийского движения "За права человека"). Является членом Общественной палаты КБР. Занимается активной деятельностью в сфере адаптации к мирной жизни бывших боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ), добровольно сложивших оружие.

После активизации боевиков на Кавказе в 2010-2011 гг. появились сведения о создании в Адыгее подпольных "антиваххабитских" групп - отрядов, состоящих из местного населения, готовых собственными силами сражаться с боевиками. 3 марта 2011 г. в интервью ИА "Регнум" В.Хатажуков заявил о необходимости дать отпор "вооруженному антиваххабизму", поскольку активизация таких групп может привести к нарастанию напряженности в регионе .

24 января 2012 года в Кабардино-Балкарии был подписан указ о создании Комиссии по адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности. Валерий Хатажуков приветствовал учреждение такого органа и отметил, что Комиссии нужно изучить опыт аналогичных институтов, существующих в Ингушетии и Дагестане.

16 февраля 2012 года В.Хатажуков обратился в комиссию по адаптации боевиков с просьбой принять профилактические меры в отношении З.Лампежева, отбывшего один год в местах лишения свободы за хранение гранаты.

5 октября 2012 года Валерий Хатажуков присутствовал на встрече главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова с родителями предполагаемых участников НВФ. В рамках мероприятия В.Хатажуков призвал родителей сотрудничать с комиссией по адаптации боевиков при главе Кабардино-Балкарии и раскритиковал деятельность местных органов власти, заявив, в частности, что "незаконные действия силовиков играют на руку членам подполья, которые используют подобные факты в пропагандистских целях" .

19 октября 2012 года Валерий Хатажуков заявил о поддержке обращения Оперативного штаба в Кабардино-Балкарии к членам НВФ с призывом о добровольной сдаче и отметил, что [........] КБР готов при этом выступить в роли посредника.

Осенью 2012 года В.Хатажуков направил в следственные органы КБР письмо подозреваемого в участии в НВФ Р.Паритова, который, скрываясь от правоохранительных органов за границей, просил общественность оказать содействие в возвращении домой.

9 апреля 2013 года Валерий Хатажуков стал одним из 10-ти победителей конкурса "Герой Кавказа - 2012", проведенного "Кавказским узлом".



5 ноября 2013 года прокуратура КБР вынесла председателю Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерию Хатажукову предостережение о недопустимости нарушения закона "Об иностранных агентах". Правозащитники обжаловали это обращение в суде. 18 декабря 2013 года Нальчикский городской суд удовлетворил иск Хатажукова, обязав прокуратуру отозвать спорный документ. 22 января 2014 года прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде КБР, но Верховный суд отклонил апелляцию.

22 марта 2014 года Валерий Хатажуков открыто выступил против решения Нальчикского городского суда о выдворении из РФ студента Отхмана Аяла: "Попытки выдворить сирийских студентов Отхмана Аяла и Нарта Абаза связаны с тем, что они были замечены на месте проведения акции в Нальчике против Олимпиады 7 февраля. Я считаю, что решение суда чисто политическое".

В январе 2023 года Хатажуков выступил в защиту ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые "пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа".

Биография

Родился 9 июня 1956 года в селе Шордаково Зольского района КБАССР. В 1973 году закончил среднюю школу в с.Светловодское Зольского района КБАССР.

В 1974-1976 годах В.Хатажуков проходил срочную службу в Группе советских войск в ГДР.

С 1978 по 1983 год Валерий Хатажуков работал на Нальчикском заводе высоковольтной аппаратуры.

С 1983 по 1988 год В.Хатажуков был инженером отдела механизаций в Управлении сберегательными кассами КБАССР.

В 1988 году Валерий Хатажуков окончил исторический факультет Кабардино-Балкарского университета.

С 1988 по 1994 год В.Хатажуков занимал должность первого заместителя председателя кабардинского национально-демократического движения "Адыгэ Хасэ".

С 1994 по 2001 год Валерий Хатажуков являлся руководителем кабардинского "Адыгэ Хасэ".

С 1998 по 2001 год В.Хатажуков работал главным редактором газеты "Хасэ", с 2001 по 2003 год - газеты "Адыгэ Хэку".

Примечания