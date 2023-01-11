Хатажуков раскритиковал чиновников за ответ на обращение в защиту ученых

11 января 2023, 06:37

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Информация о преследовании сотрудников Института гуманитарных исследований является недостоверной, говорится в ответе министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарии на обращение черкесской диаспоры Турции. Изложенные в ответе сведения о деятельности научных сотрудников института не соответствуют действительности, отметил правозащитник Валерий Хатажуков.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. Обращение поддержали местные активисты, ученые, педагоги и художники. 1 декабря представители черкесской диаспоры Турции призвали главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова остановить преследование ученых Института гуманитарных исследований.

Беспокойство правозащитников вызвали обыски, которые прошли у ряда сотрудников института. В соцсетях разворачивается кампания против них, отметили авторы обращения. "Для нас совершенно очевидно, что за этими противоправными акциями стоит задача закрыть старейший национальный институт под любым предлогом", - заявили правозащитники.

В конце декабря 2022 года на обращение черкесской диаспоры Турции в защиту сотрудников Института гуманитарных исследований отреагировали власти Кабардино-Балкарии. Письмо от заместителя министра просвещения и науки республики А. Мокаева опубликовано на сайте Плюралистической демократический партии Турции, оно адресовано ее лидеру, президенту федерации общественных объединений KAFFED Фаруху Шогену.

В письме отмечается, что директор Института гуманитарных исследований - филиала Федерального государственного научного бюджетного "Федеральный научный центр "Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук" Ф. Дзамихов опроверг информацию, что деятельность института прекращена.

Также сообщается, что некоторые упоминаемые в письме ученые "не осуществляют трудовую деятельность в обозначенном институте", в частности, Аслан Мирзоев.

"Подтверждено, что сотрудники ИГИ КБНЦ РАН Хакуашева М., Алоев Т. в ноябре 2022 года выступили "экспертами" в работе "Черкесского культурного центра" в Грузии. Данная организация финансируется "Джеймстаунским фондом"* (США)", - говорится в ответе.

Кроме того, замминистра отмечает, что "вопросы, указанные в обращении, регулируются законодательством административного судопроизводства", и "рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в компетенцию должностных лиц и органов государственной власти Кабардино-Балкарской республики".

Ответ на обращение прокомментировал правозащитник Валерий Хатажуков. "Не может не вызывать сомнение уместность поручения вопроса, связанного с незаконными действиями силовых структур, министерству образования, в компетенцию которого не входит решение подобных вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном 9 января на сайте общественной организации "Кабардино-Балкарский региональной правозащитный центр".

По данным Хатажукова, Мадина Хакуашева и Тимур Алоев, несмотря на утверждение чиновников, не принимали участие в работе "Черкесского культурного центра" в ноябре 2022 года. При этом правозащитник ссылается на слова руководителя "Черкесского культурного центра" в Тбилиси Мераба Чухуа, который сообщил, что "ученые из КБР действительно были приглашены на конференцию в Тбилисский государственный университет (соорганизатором которой являлся "Черкесский культурный центр"), как и многие другие ученые из Российской Федерации", но не приняли в ней участие.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев. В трёх из них адыгские народы являются одной из титульных наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Чухуа также опроверг финансирование деятельности "Черкесского культурного центра" американскими некоммерческими организациями. "Черкесский культурный центр" входит в структуру министерства культуры и спорта Грузии и финансируется из бюджета Грузинского государства", - приводит его слова Хатажуков.

Правозащитник также отметил, что упомянутый Аслан Мирзоев "вынужден был уволиться и уехать из республики в конце октября 2022 года. "Нам доподлинно известно, что на него было оказано огромное давление со стороны правоохранительных органов. А поводом для этого послужило то, что он отбывал срок по тяжкой статье. Но это не имеет никакого отношения к его научной и общественной деятельности, так как судимость давно погашена", - пишет он.

Хатажуков также отметил, что упомянутая в письме Мокаева Светлана Алхасова работает в институте, а Руслан Тазиев уволился несколько месяцев назад, но в кабинете, где он ранее работал, также прошли обыски.

Хатажуков отмечает, что существует непосредственная связь между преследованием научных сотрудников и существование КБИГИ. "Нас стараются убедить, что нет никакой угрозы существованию КБИГИ, исключая какую-либо взаимосвязь между работой института и преследуемыми сотрудниками, с чем мы категорически не можем согласиться. Существование института напрямую связано с его бесценными кадрами, и репрессии в отношении ведущих сотрудников, безусловно, подорвут ее научный потенциал. История знает немало примеров, к каким невосполнимым последствиям приводили массовые чистки в научных учреждениях. И преследование научных сотрудников КБИГИ - первый шаг на пути уничтожения уникального научного учреждения", - отметил правозащитник.

Он резюмировал, что "изложенная заместителем министра образования КБР Мокаевым А. позиция - это ничто иное, как попытка дистанцировать главу республики от участия в разрешении неугодных и неудобных вопросов".

Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт существует с 1926 года. "Создание института преследовало две задачи: организацию всестороннего изучения истории, экономики, природных богатств, обычаев, традиций, языков, фольклора коренных народов края; приобщение населения области к культурным ценностям", - говорится в информации на сайте института. Нынешнее название Институт гуманитарных исследований получил в 2007 году. В разделе "Новости" на сайте института содержится информация о новых изданиях и проектах по изучению языков и культуры Кабардино-Балкарии.

Напомним, группа ученых КБИГИ в течении шести лет работала над Большим русско-кабардино-черкесским словарем, в который вошли 75 тысяч слов и выражений, значительная часть которых впервые зафиксирована в словаре на кабардино-черкесском, сообщил в апреле создатель словаря, ученый Борис Бижоев. Словарь поможет решить проблему механических заимствований из русского языка, пояснили "Кавказскому узлу" редактор Кабардино-Балкарского радио Лариса Маремкулова и преподаватель кабардинского языка Нина Карданова.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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