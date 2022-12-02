Черкесская диаспора Турции выступила в защиту ученых из Кабардино-Балкарии

02 декабря 2022, 08:35

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Представители черкеской диаспоры Турции призвали главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова остановить преследование силовиками ученых Института гуманитарных исследований.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. Обращение поддержали местные активисты, ученые, педагоги и художники.

Беспокойство правозащитников вызвали обыски, которые прошли у ряда сотрудников института. В соцсетях разворачивается кампания против них, отметили авторы обращения. "Для нас совершенно очевидно, что за этими противоправными акциями стоит задача закрыть старейший национальный институт под любым предлогом", - заявили правозащитники.

Обращение президента федерации общественных объединений турецких черкесов KAFFED Умита Шогена к Казбеку Кокову опубликовано 1 декабря на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

В своем обращении Умит Шоген выразил беспокойство информацией об обысках у ученых, во время которых "была изъята оргтехника, книги, рукописи", и угрозой закрытия Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований.

"Имена некоторых ученых, подвергшихся репрессиям, хорошо известны в черкесском мире. Это профессор, доктор филологических наук Мадина Хакуашева, кандидаты исторических наук Аслан Мирзоев, Тимур Алоев и другие. Нам хорошо известна их принципиальная и последовательная позиция по решению проблем, связанных с сохранением культурной идентичности адыгов. Они принимают активное участие в реализации многих культурных и социальных программ по налаживанию и укреплению связей с исторической родиной", - говорится в публикации.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев. В трёх из них адыгские народы являются одной из титульных наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

"Казбек Валерьевич, мы не сомневаемся, что Вы тоже озабочены ситуацией складывающейся вокруг КБИГИ, который является одним из символов государственности нашего народа и выполняет важнейшие функции по сохранению нашей культуры, языка, истории, и как главный гарант Конституции Кабардино-Балкарии сделаете все от Вас зависящее для ее сохранения и защиты прав подвергшихся репрессиям сотрудников", - заявил Умит Шоген.

Со своей стороны представители черкеской диаспоры в Турции, "являющиеся по законодательству Российской Федерации российскими соотечественниками", заверяют Кокова, что и впредь будут делать все от них зависящее для налаживания взаимовыгодных политических, экономических и культурных связей между Россией и Турцией, говорится в обращении.

Казбек Коков, по состоянию на 08.34 мск 2 декабря, не отреагировал в своем телеграм-канале на это обращение. На сайте главы Кабардино-Балкарии реакция на обращение также не опубликована к этому времени.

Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт существует с 1926 года. "Создание института преследовало две задачи: организацию всестороннего изучения истории, экономики, природных богатств, обычаев, традиций, языков, фольклора коренных народов края; приобщение населения области к культурным ценностям", - говорится в информации на сайте института. Нынешнее название Институт гуманитарных исследований получил в 2007 году. В разделе "Новости" на сайте института содержится информация о новых изданиях и проектах по изучению языков и культуры Кабардино-Балкарии.

Напомним, группа ученых КБИГИ в течении шести лет работала над Большим русско-кабардино-черкесским словарем, в который вошли 75 тысяч слов и выражений, значительная часть которых впервые зафиксирована в словаре на кабардино-черкесском, сообщил в апреле создатель словаря, ученый Борис Бижоев. Словарь поможет решить проблему механических заимствований из русского языка, пояснили "Кавказскому узлу" редактор Кабардино-Балкарского радио Лариса Маремкулова и преподаватель кабардинского языка Нина Карданова.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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