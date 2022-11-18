Правозащитники призвали Кокова пресечь нападки на Институт гуманитарных исследований  

18 ноября 2022, 19:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыски прошли у ряда сотрудников Института гуманитарных исследований, в соцсетях разворачивается кампания против них, отметили правозащитники из Кабардино-Балкарии. Они призвали главу республики не допустить преследования ученых, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", группа ученых Института гуманитарных исследований в течении шести лет работала на Большим русско-кабардино-черкесским словарем, в который включены 75 тысяч слов и выражений, значительная часть этих слов и выражений впервые зафиксирована в словаре на кабардино-черкесском, сообщил создатель словаря ученый Борис Бижоев. Словарь поможет решить проблему механических заимствований из русского языка, указали редактор Кабардино-Балкарского радио Лариса Маремкулова и преподаватель кабардинского языка Нина Карданова.

Группа правозащитников, представителей науки и деятелей искусств опубликовала сегодня обращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с давлением на Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

В обращении указано, что в социальных сетях периодически появляются "клеветнические статьи" о сотрудниках института, которые "имеют целью, во что бы то ни стало дискредитировать наиболее прогрессивных деятелей нашей республики: представителей научной, творческой интеллигенции, гражданских активистов, настроить общество против них". Выход материалов "совпал с санкционированными обысками сотрудниками Центра «Э» и ФСБ в квартирах и кабинетах группы ученых из Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые состоялись 11 ноября", - указано в обращении, опубликованном на сегодня на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Обыски прошли у докторов филологических наук Алхасова и Хаукашевой, кандидатов исторических наук Тазиева и Алоева, отмечается в тексте. "Для нас совершенно очевидно, что за этими противоправными акциями стоит задача закрыть старейший национальный институт под любым предлогом, чтобы ликвидировать единственный источник научного отражения истории, языка, национальной культуры. Группа сотрудников КБИГИ все годы своей деятельности работает на интересы государства и конституции, пытаясь воссоздать подлинную историю, отстоять родные языки народов Северного Кавказа", - указано в обращении.

Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт существует с 1926 года. " Создание института преследовало две задачи: организацию всестороннего изучения истории, экономики, природных богатств, обычаев, традиций, языков, фольклора коренных народов края; приобщение населения области к культурным ценностям", - говорится в информации на сайте института. Нынешнее название Институт гуманитарных исследований получил в 2007 году. В разделе "Новости" на сайте института содержится информация о новых изданиях и проектах по изучению языков и культуры Кабардино-Балкарии.

Его авторы отметили, что поводом "для серии клеветнических анонимок", вторжения в частную жизнь со стороны силовиков с изъятием всех носителей профессиональной и личной информации, стало"свободомыслие этой группы лиц, их независимая позиция".

Авторы обращения потребовали выявить имена заказчиков и исполнителей кампании против Института гуманитарных исследований и указали, что их действия подпадают по статьи Уголовного кодекса о клевете, возбуждении ненависти или вражды и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

"Дискредитация лучших представителей национальной интеллигенции с последующим плановым уничтожением старейшего государственного научного учреждения - Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН может нанести непоправимый урон двум коренным народам Кабардино-Балкарии– кабардинцам и балкарцам", - указано в обращении.

Авторы документа обратились к Кокову с просьбой не допустить "незаконного преследования силовыми структурами сотрудников КБИГИ РАН", установить истинные мотивы "и "заказчиков" данного процесса.

КАк следует из текста обращении, его копии адресованы председателю парламента Кабардино-Балкарии Егоровой, главе правительства Алию Мусукову, прокурору республики Николаю Хабарову, начальнику УФСБ по Кабардино-Балкарии Сергею Воронину и министру внутренних дел республики Василию Павлову.

Под обращением подписались председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель Кабардино-Балкарского отделения Ассоциаций Жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель Координационного Совета адыгских общественных объединений Аслан Бешто, правозащитник Ольга Бегретова-Эфендиева, председатель Совета старейшин кабардинского народа Хусейн Газов, заместитель Председателя ОО "Хабзэ" Азамат Шорманов, директор Благотворительного Фонда содействие развитию творческих инициатив имени Али Шогенцукова Леонид Шогецунков, председатель правления ОО "Жылэбзэ" Заур Жемухов, а также ученые и педагоги Элеонора Хараева, Анзор Кушхабиев, Марьям Багова, Заурбек Кожев, и художники Руслан Цримов и Арсен Гучапша.

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