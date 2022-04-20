Создание нового словаря обогатило лексику кабардино-черкесского языка

20 апреля 2022, 16:02

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75 тысяч слов и выражений переведены с русского на кабардино-черкесский язык за шесть лет работы над словарем, значительная часть этих слов и выражений впервые зафиксирована в словаре на кабардино-черкесском, сообщил создатель словаря ученый Борис Бижоев. Словарь поможет решить проблему механических заимствований из русского языка, указали редактор Кабардино-Балкарского радио Лариса Маремкулова и преподаватель кабардинского языка Нина Карданова.

Как писал "Кавказский узел", представители общественных организаций Кабардино-Балкарии в октябре 2021 года заявили о нехватке учебников родных языков в школах республики. Председатель общественной организации "Жылэбзэ" Заур Жемухов предложил создать структуры, ответственные за состояние титульных языков, и разработку программ по их улучшению.

В очередной раз общественность республики становится очевидцем "пренебрежительного отношения к самой ценной и хрупкой части нашей культуры - родному языку, имеющему статус государственного",

Над составлением Большого русско-кабардино-черкесского словаря на протяжении шести лет работала группа ученых во главе с доктором филологических наук, завсектором кабардино-черкесского языка Института гуманитарных исследований Борисом Бижоевым. В группу входили сотрудники Института гуманитарных исследований ученые Хамиша Тимижев, Дина Кумыкова, Хажисмель Желетежев, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" на презентации словаря, которая состоялась 18 апреля в Кабардино-Балкарском научном центре РАН.

Общее название единого народа, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев - адыги (или черкесы). Язык адыгов имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский, входящие в абхазо-адыгскую группу северокавказской семьи языков. Письменность адыгов базировалась на общечеркесском алфавите на основе арабской графики. В 1925 году письменность адыгов была переведена на латинскую графическую основу, а в 1937-1938 годах был разработан алфавит на основе кириллицы, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

О работе над словарем рассказал Борис Бижоев. "Последний раз подобный словарь издавался в 1956 году. Он стал библиографической редкостью. Кроме того, словарный состав языка за прошедшие полвека значительно поменялся – это касается и русского языка, и кабардинского, обновившись чуть ли не наполовину. Перед нами стояла задача в создании словаря, который бы отражал словарный запас современного русского языка и его адекватного перевода на кабардино-черкесский язык", - отметил он.

Большой срок работы над словарем ученый объяснил тем, что издание содержит 75 тысяч слов и устойчивых выражений русского языка. За основу взяли Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой. "Все слова, которые приводятся в этом словаре, мы перевели. И это был далеко не простой процесс", - подчеркнул Бижоев.

По его словам, в кабардино-черкесский язык были введены совершенно новые слова. В частности, до сих пор в кабардино-черкесском языкознании использовались русские термины без перевода. Например, "подлежащее", "сказуемое" и другие грамматические термины, указал Бижоев. "В новом словаре представлена новая система лингвистической терминологии. Только в области языкознания - 1200 новых терминов. Такая же картина в других сферах", - сказал ученый.

Словарь, по его мнению, рассчитан на студентов, школьников, изучающих кабардино-черкесский язык, а также на журналистов, работающих на телевидении, радио и газете на кабардино-черкесском языке. Объем словаря 792 страницы. Тираж 500 экземпляров Стоимость в розницу 3500 рублей. По мере распространения может быть напечатан дополнительный тираж, сообщили на презентации.

Редактор Кабардино-Балкарского радио Лариса Маремкулова назвала издание словаря важным событием. Он облегчит труд всех кто работает на стыке языков – переводчиков, журналистов. Сама Маремкулова, занимаясь художественным переводом, часто пользуется словарями.

"В последнее время в кабардино-черкесском языке появилось много неологизмов. Это слова, которые вошли с русского языка без перевода. Я часто сталкиваюсь с тем, что у некоторых русских слов нет аналогов в кабардино-черкесском языке, приходится искать варианты. Прекрасно, если наши ученые ввели в язык новые слова, это будет способствовать обогащению языка. Язык – это не что то застывшее, а живой организм, который меняется и развивается. Словарь этому будет способствовать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Новый словарь окажет большую помощь при преподавании родного языка, подчеркнула преподаватель кабардинского языка Нина Карданова . "Очень много слов появилось, которые механически заимствованы из русского языка, и с небольшими фонетическими изменениями перенесены в наш язык. Если вместо них появятся новые слова, это только на пользу нашему языку", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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