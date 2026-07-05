Баталхаджинец после побега от силовиков арестован по делу об убийстве

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Магомет Муцольгов, который обвиняется в похищении владельца квартиры в Москве, вымогательстве и убийстве, при задержании выпрыгнул из окна квартиры, а после лечения в больнице исчез. Силовики вновь задержали его в Ингушетии и доставили в Москву, он арестован.

В Москву из Ингушетии доставили и арестовали баталхаджинца Магомета Муцольгова (боевое крыло общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева признано террористическим и запрещено в РФ). По версии Следкома, в составе группировки из своих родственников, «братской банде», он участвовал в махинациях со столичной недвижимостью, завершившихся в том числе похищениями и убийствами ее владельцев, сообщил сегодня "Коммерсант".

56-летнего Муцольгова в Ингушетии задержали сотрудники ФСБ и Северо-Кавказского главка МВД. Затем фигуранта доставили в столицу, где он был арестован Замоскворецким райсудом. Ему предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве и убийстве (ст. ст. 126, 163 и 105 УК).

Следствием установлено, что он в 2014 году со своими родственниками похитил в Москве владельца одной из квартир, и, опоив, потребовал передать право собственности на объект недвижимости. Похищенный скончался, его труп спрятали Следствие полагает, что таких эпизодов на счету фигуранта несколько.

В предполагаемое преступное формирование входили братья Аслан, Асхаб, Руслан, Якуб и Магомет Муцольговы и другие фигуранты. По версии силовиков, они действовали в московском регионе с 2007 года, совершая преступления, связанные с недвижимостью. В конце прошлого года большинство из них были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы.

Магомет Муцольгов, когда ранее за ним пришли силовики, пытаясь скрыться выпрыгнул из окна третьего этажа своей московской квартиры. С тяжелыми травмами обвиняемый оказался в больнице, откуда, едва вылечившись, исчез.

Аналитики поспорили о причинах преследования баталхаджинцев Преследование баталхаджинцев связано с наличием в их структуре вооруженных групп и их высокой мобилизационной способности, полагает кавказовед. Причины преследования кроются в политической области, указал другой аналитик.

Баталхаджинцы проходят как по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", так и по делу об убийстве 2 ноября 2019 года в Москве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата, врача Ахмеда Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники сочли уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.