16 марта 2021, 14:48

Ингушские активисты, обвиняемые по митинговому делу, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе, сообщил Билан Дзугаев. Этот протест последовал за решением суда вернуть Зарифу Саутиеву под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест. Активистка, задержанная 12 июля 2019 года, провела под арестом 21 месяц. Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения. Защита Саутиевой пожаловалась на давление со стороны силовиков после освобождения. Адвокат Магомед Беков рассказал также, что на его подзащитную надели браслет, но разрешили общаться с родными. Другой адвокат Магомед Куриев сообщил, что на 16 марта было назначено рассмотрение апелляционного представления прокурора на постановление суда об изменении меры пресечения Саутиевой. Сегодня Ставропольский краевой суд отменил решение о домашнем аресте Саутиевой и постановил перевести ее в СИЗО, сообщил ее адвокат.

После решения Ставропольского краевого суда вернуть Саутиеву в СИЗО лидеры ингушского протеста объявили голодовку. "Лидеры протеста объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе", - написал Билан Дзугаев на своей странице в Facebook.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых. Свидетель, заявивший, что Саутиева давала указания участникам акции в Магасе сопротивляться силовикам, при этом неверно описал ее внешность, сообщил ранее адвокат Джабраил Куриев. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Саутиеву политзаключенной - она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам.