Суд запретил Александру Валову покидать Сочи после выхода из колонии

18 января 2023, 11:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ангарский горсуд сегодня удовлетворил требование администрации колонии установить административный надзор над бывшим главредом сайта "БлогСочи" Александром Валовым после его освобождения. Судья обязал Валова не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции, сообщил адвокат Михаил Беньяш*.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года суд признал Александра Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор.

Заседание по иску об административном надзоре над Александром Валовым прошло сегодня в Ангарском горсуде, защита Валова участвовала в нем по видеосвязи из Первомайского суда Краснодара.

Судья назначил Валову два года надзора с запретом на выезд из Сочи и обязал его являться в отдел полиции два раза в месяц. "Ограничения на [возможность] покидать место жительство по ночам не установлены", - написал в своем телеграм-канале Михаил Беньяш, выступавший представителем Валова.

В декабре 2022 года администрация ИК-14 в Иркутской области обратилась в Ангарский горсуд с иском, в котором потребовала установить административный надзор над Александром Валовым на три года.

Ведомство попросило запретить выезд из Сочи Валову, который должен освободиться 31 марта 2023 года, обязать его четыре раза в месяц являться в орган внутренних дел и запретить пребывание вне дома с 23 до 06 часов, говорится в тексте иска, фотокопию которого Михаил Беньяш опубликовал в своем телеграм-канале 17 января.

Напомним, 17 декабря 2019 года Беньяш сообщил, что Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии, решение об этом мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а "оперативной необходимостью". 9 января 2020 года адвокат Валова сообщил, что блогера сочли злостным нарушителем правил колонии. В июле 2021 года Валов через освободившегося заключенного передал родным письмо, в котором пожаловался, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.