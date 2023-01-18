Александр Валов в зале суда. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

18 января 2023, 11:45

Александр Валов

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Александр Валов - бывший главный редактор сайта «БлогСочи». Валов осужден по обвинению в вымогательстве денег у депутата Госдумы,  отбывает наказание в колонии в Иркутской области. 28 ноября 2022 года он должен был прибыть в Ангарский городской суд для рассмотрения ходатайства об УДО. Но накануне Валов был отправлен в ШИЗО и переведен на строгий режим в иркутсткой ИК № 14.18 января 2023 года Ангарский горсуд обязал Валова после освобождения два года не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции.

18 января 2023 года  Александру Валову суд в Ангарске назначил два года надзора с запретом на выезд из Сочи и обязал его являться в отдел полиции два раза в месяц.

Александр Валов 26 декабря 2018 года был признан виновным в том, что он якобы вымогал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей в обмен на удаление с портала «БлогСочи» статьи о том, что депутату принадлежит бассейн на сочинском общественном пляже. Приговор Лазаревского районного суда Сочи вынесли 26 декабря 2018 года - ему назначили шесть лет колонии и штраф 700 тысяч рублей. 1

По версии следствия, Валов получил 300 тысяч рублей за отказ от публикации материалов, критикующих депутата и рассказывающих о принадлежащем депутату Напсо и его родственникам имуществе. Сам Валов утверждал, что 300 тысяч рублей были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование с работой на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт".

Чем известен “БлогСочи”

Накануне Зимней Олимпиады Валов активно выступал против местной власти, принимал участие в митинге за отставку мэра города Анатолия Пахомова, а в 2016 году собирал деньги через интернет на издание большим тиражом брошюры «Пахомов. Итоги». В своих публикациях Валов критиковал последствия Олимпиады, расследовал коррупцию и критиковал проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в Сочи. 2

Хроника преследования

В июле 2016 года помощник депутата, предприниматель Алексей Дынин написал на Валова заявление в ФСБ и полицию. Сначала в возбуждении уголовного дела отказали, но в январе 2018 года постановление об отказе в возбуждении дела было отменено.

19 января 2018 года Валова задержали, проведя обыски в его квартире. 

21 января судья Центрального районного суда Сочи арестовал блогера. Валов потребовал отвода судьи, так как он писал про него критический материал и сомневается в непредвзятости. Судья заявил, что не читал этот текст. 3

В ходе подготовки к процессу адвокаты Валова выяснили, что 26 июля 2016 года Центральный районный суд Сочи разрешил УФСБ по Краснодарскому краю прослушивать телефон, читать электронную почту Валова, а также следить за ним. Причиной для этого стала его «причастность к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов». 4

Судебный процесс начался в октябре 2018 года. Адвокаты и сам Валов неоднократно заявляли отвод судье Лазаревского районного суда Сочи Николаю Трухану, в частности в связи с тем, что его работа неоднократно подвергалась критике в публикациях «БлогСочи». Эти ходатайства не были удовлетворены. Во время судебных заседаний судья задавал Валову вопросы об его этнической принадлежности и открыто демонстрировал предвзятое к нему отношение. 

В декабре 2018 года судья Николай Трухан приговорил блогера к шести годам колонии общего режима по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере») и выплате в 700 тысяч рублей, 300 тысяч из которых - возмещение «морального вреда» депутату Госдумы от ЛДПР Юрию Напсо.

В декабре 2020 года Александр Валов был помещен в штрафной изолятор колонии в Иркутской области. Решение о переводе Валова в ШИЗО мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а некой «оперативной необходимостью». 

В июле 2021 года Валову удалось передать родным письмо, в котором жаловался на невыносимые условия содеражния. В июне 2022 года Валову изменили условия со строгих на общие.

28 ноября 2022 года Валова должны были доставить в Ангарский городской суд для рассмотрения его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Но накануне его отправили в ШИЗО, а также снова перевели на строгий режим.

18 января 2023 года  Александру Валову суд в Ангарске назначил два года надзора с запретом на выезд из Сочи и обязал его являться в отдел полиции два раза в месяц.

Международная организация «Репортёры без границ» считает Александра Валова российским гражданским журналистом, неправомерно находящимся в заключении за свою профессиональную деятельность. Также к числу несправедливо преследуемых журналистов Александра Валова относит и базирующийся в Нью-Йорке «Комитет по защите журналистов» (CPJ). 5

Биография

Александр Игоревич Валов родился 9 сентября 1984 года в городе Байкальске Иркутской области, житель Сочи, неоконченное высшее образование, индивидуальный предприниматель, владелец и главный редактор интернет-издания «БлогСочи». 6

*внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** издание включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

  1. “Осужденного по делу о вымогательстве экс-главреда «БлогСочи» перевели на строгий режим в колонии”// ОВД-инфо*, 29.11.2022
  2. "Вытрезвители вместо отелей: как Сочи готовится к ЧМ по футболу – 2018" // "Собеседник", 17.09.2017
  3. “Блогера из Сочи арестовали на два месяца” // ОВД-Инфо*, 21.01.2018
  4. "ФСБ два года следила за главредом «БлогСочи» Александром Валовым из-за причастности к «группе оппозиционно настроенных граждан» // Медиазона**, 8.08.2018
  5. Russian court upholds six-year sentence for Sochi blogger // RSF, 2.09.2019
  6. ”Александр Валов” // Профсоюз журналистов и работников СМИ

Автор: "Кавказский узел"

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